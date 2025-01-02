Исполнитель теракта в Новом Орлеане оказался ветераном армии США

Устроивший теракт в Новом Орлеане Джаббар оказался ветераном армии США

Tекст: Антон Антонов

«Мы полагаем, что его отправили в отставку, мы пока работаем над выяснением всей информации по этой теме», – приводит слова Дункан ТАСС.

Она не сказала, сколько лет Джаббар служил и почему был отправлен в отставку. Кроме того, Дункан заявила: «Мы не считаем, что Джаббар действовал в одиночку».

Associated Press сообщает, что следователи в США изучают видеозапись, на которой трое мужчин и одна женщина размещают самодельное взрывное устройство, связанное с терактом в Новом Орлеане. Об их задержании не сообщается.

ФБР подтвердило, что «подозреваемый был идентифицирован как 42-летний Шамсуд Дин Джаббар, гражданин США из Техаса». Он использовал пикап Ford, который, по предварительным данным, взял в аренду. Исполнитель теракта имел при себе флаг террористической организации «Исламское государство*».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате наезда автомобиля на толпу в Новом Орлеане погибли не менее десяти человек, еще 30 получили ранения. Преступник стрелял по сотрудникам полиции, его уничтожили ответным огнем. Также были найдены взрывные устройства.