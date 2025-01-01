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Следователи установили личность террориста в Новом Орлеане
В Новом Орлеане идентифицировали исполнителя теракта, в результате которого погибли не менее десяти человек и пострадали 35.
Следователи в США установили личность исполнителя теракта в Новом Орлеане, передает ТАСС. Подозреваемым оказался Шамсуд Дин Джаббар, эту информацию подтвердили каналу CBS два федеральных чиновника.
Террорист, совершивший нападение, имел при себе флаг «Исламского государства*», передает CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Атака произошла в новогоднюю ночь, когда автомобиль въехал в толпу на улице Бурбон-стрит. После остановки преступник начал стрелять по сотрудникам полиции, его уничтожили ответным огнем. В результате погибли не менее десяти человек, 35 получили ранения.
Подозреваемый въехал в США через мексиканскую границу за два дня до атаки, сообщал телеканал Fox News.
ФБР возглавляет расследование и квалифицировало произошедшее как теракт. Следователи проверяют возможных сообщников Джаббара и изучают его политические и религиозные взгляды.
В автомобиле были найдены предполагаемые взрывные устройства. Пикап, использованный при атаке, арендован в Техасе через электронное приложение. Владельца пикапа, жителя Хьюстона, допрашивают сотрудники ФБР.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ