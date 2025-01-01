Водитель намеренно въехал в толпу в Новом Орлеане, много погибших

ABC News: Водитель въехал в толпу в Новом Орлеане, погибли десять человек

Tекст: Мария Иванова

По информации канала ABC News, в результате наезда автомобиля на толпу в Новом Орлеане погибли не менее десяти человек и около 30 получили ранения. Инцидент произошел в штате Луизиана, когда автомобиль врезался в группу людей на улице.

Предварительные данные полиции свидетельствуют о том, что водитель намеренно совершил наезд на толпу. На данный момент подозреваемый находится на свободе, его местонахождение неизвестно. Полиция продолжает расследование и ищет возможные улики, которые помогут задержать преступника.

Местные жители выражают свои соболезнования семьям пострадавших и надеются на скорейшее задержание виновного. Власти города приняли меры по усилению безопасности на улицах.

Напомним, перед новым годом в центре Нью-Йорка такси врезалось в толпу на Геральд-сквер, в результате чего шесть человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

А ранее в немецком Магдебурге число погибших в результате наезда автомобиля на ярмарке увеличилось до пяти, включая маленького ребенка.