ФБР нашло взрывные устройства на месте гибели людей в Новом Орлеане

ФБР обнаружило взрывные устройства на месте гибели людей в Новом Орлеане

Tекст: Мария Иванова

Агенты Федерального бюро расследований США обнаружили предполагаемые взрывные устройства на месте гибели людей в Новом Орлеане, сообщает ТАСС. Об этом заявила представитель спецслужбы Алета Дункан на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Fox News.

В настоящее время саперы проверяют степень опасности обнаруженных предметов, которые выглядят как самодельные взрывные устройства.

Алета Дункан призвала местных жителей покинуть район инцидента на улице Бурбон из-за возможной опасности. Однако, как подчеркнула Дункан, ФБР пока не классифицирует произошедшее как теракт. По её словам, следствие продолжается, и правоохранительные органы работают над выявлением всех обстоятельств произошедшего.

Также стало известно, что в Новом Орлеане два сотрудника полиции были ранены после того, как преступник устроил наезд на пешеходов в новогоднюю ночь. Глава местных правоохранительных органов Энн Киркпатрик сообщила, что преступник открыл огонь по полицейским из автомобиля после того, как разбил его. Полицейским были нанесены огнестрельные ранения в ходе этой перестрелки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате наезда автомобиля на толпу в Новом Орлеане погибли не менее десяти человек, еще 30 получили ранения, подозреваемый водитель скрылся.

Ранее в центре Нью-Йорка такси врезалось в толпу на Геральд-сквер, в результате чего шесть человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.