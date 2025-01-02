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Байден допустил связь теракта в Новом Орлеане и взрыва Cybertruck в Лас-Вегасе
Байден подтвердил расследование возможной связи теракта в Новом Орлеане и взрыва Cybertruck в Лас-Вегасе
Американские спецслужбы проверяют возможную связь между терактом в Новом Орлеане и взрывом пикапа Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе, сообщил президент США Джо Байден.
Байден выступил с телеобращением из своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде. Говоря о взрыве в Лас-Вегасе, Байден заявил: «Правоохранительные органы и разведывательные службы также расследуют это дело, в том числе – есть ли какая-либо возможная связь с атакой в Новом Орлеане», – передает ТАСС.
Байден отметил, что убийца, ответственный за теракт в Новом Орлеане, был гражданином США. «Он родился в Техасе, много лет служил в американской армии и был резервистом сухопутных войск до самых последних лет», – рассказал президент.
По его словам, ФБР сообщило, что за несколько часов до нападения злоумышленник опубликовал видео в социальных сетях, где «указал, что был вдохновлен ИГИЛ* и выразил желание убивать».
Американский лидер воздержался от ответов на вопросы журналистов о том, беседовал ли он с избранным президентом США Дональдом Трампом. Также он не стал отвечать на вопрос о возможности повторения аналогичных инцидентов в будущем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, водитель намеренно въехал в толпу в Новом Орлеане, жертвами теракта стали 15 человек.
Глава Tesla Илон Маск со ссылкой на данные телеметрии автомобиля подчеркнул, что взрыв Cybertruck в Лас-Вегасе был вызван не проблемами с машиной, а мощным фейерверком или бомбой, он считает случившееся терактом.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ