Байден допустил связь теракта в Новом Орлеане и взрыва Cybertruck в Лас-Вегасе

Байден подтвердил расследование возможной связи теракта в Новом Орлеане и взрыва Cybertruck в Лас-Вегасе

Tекст: Антон Антонов

Байден выступил с телеобращением из своей загородной резиденции в Кэмп-Дэвиде. Говоря о взрыве в Лас-Вегасе, Байден заявил: «Правоохранительные органы и разведывательные службы также расследуют это дело, в том числе – есть ли какая-либо возможная связь с атакой в Новом Орлеане», – передает ТАСС.

Байден отметил, что убийца, ответственный за теракт в Новом Орлеане, был гражданином США. «Он родился в Техасе, много лет служил в американской армии и был резервистом сухопутных войск до самых последних лет», – рассказал президент.

По его словам, ФБР сообщило, что за несколько часов до нападения злоумышленник опубликовал видео в социальных сетях, где «указал, что был вдохновлен ИГИЛ* и выразил желание убивать».

Американский лидер воздержался от ответов на вопросы журналистов о том, беседовал ли он с избранным президентом США Дональдом Трампом. Также он не стал отвечать на вопрос о возможности повторения аналогичных инцидентов в будущем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, водитель намеренно въехал в толпу в Новом Орлеане, жертвами теракта стали 15 человек.

Глава Tesla Илон Маск со ссылкой на данные телеметрии автомобиля подчеркнул, что взрыв Cybertruck в Лас-Вегасе был вызван не проблемами с машиной, а мощным фейерверком или бомбой, он считает случившееся терактом.