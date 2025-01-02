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Жертвами теракта в Новом Орлеане стали 15 человек
Число погибших в результате теракта в Новом Орлеане возросло до 15 человек
Число жертв теракта в Новом Орлеане возросло до 15 человек, сообщил судмедэксперт города Дуайт Маккина. Ранее сообщалось о гибели десяти человек.
Маккина заявил, что процедура вскрытия займет несколько дней. По его словам, список погибших будет официально обнародован после завершения всех процедур и уведомления родственников, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, теракт совершил ветеран армии США 42-летний Шамсуд Дин Джаббар из Техаса, который имел при себе флаг террористической организации «Исламское государство*». Преступник стрелял по сотрудникам полиции, его ликвидировали ответным огнем.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ