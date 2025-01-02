Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».13 комментариев
Трамп назвал Байдена худшим президентом США
Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал уходящего президента Джо Байдена, обвинив его в росте насилия и терроризма в стране из-за мягкой миграционной политики.
Трамп в своем посте в социальной сети Truth Social заявил, что Байден стал «полной и абсолютной катастрофой» для Соединенных Штатов, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что Байдена обвиняют в росте насилия и терроризма в стране, которое стало результатом его мягкой миграционной политики.
«Джо Байден – это худший президент в истории Америки, полная и абсолютная катастрофа. То, что он и его группа вмешивающихся в выборы «головорезов» сделали с нашей страной, не скоро будет забыто!», – написал Трамп.
Ранее американский предприниматель Илон Маск обвинил администрацию уходящего президента Джо Байдена в государственной измене.