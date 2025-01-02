Трамп назвал Байдена худшим президентом США

Умер Виктор Алкснис

Tекст: Антон Антонов

«Мой папа, Виктор Имантович Алкснис, скончался», – сообщила она в Telegram-канале «Черный полковник», который вел сам Алкснис.

В октябре 2019 года у Алксниса был обнаружен рак, с тех пор ему провели несколько операций.

Сообщается, что в ночь на 30 декабря у Алксниса произошел «геморрагический инсульт», он «впал в глубокую кому».

Его дочь поблагодарила персонал Мытищинской областной клинической больницы, где Алкснис находился «последние три дня». «Они не только сделали все для папы, но и очень помогли нам, его родным, справиться с навалившимся на нас горем», – говорится в сообщении.

У себя в Telegram Ирина Алкснис извинилась «за долгое молчание». «Я даже статьи эти недели не писала. Семейный форс-мажор», – говорится в сообщении.

Виктор Алкснис родился в 1950 году в Кемеровской области, он был внуком замнаркома обороны СССР по авиации, начальника ВВС Красной армии, командарма второго ранга Якова Алксниса. В Риге закончил Рижское высшее военное авиационное инженерное училище имени Я. Алксниса.

Политическую деятельность начал в 1988 году, когда публично выступил против Народного фронта Латвии, ставившего целью выход Латвии из состава СССР. Был народным депутатом СССР, депутатом Верховного Совета Латвии. Активно выступал за сохранение СССР. Принимал участие в октябрьских событиях 1993 года на стороне Съезда народных депутатов. В 2000 и 2003 годах избирался депутатом Госдумы.