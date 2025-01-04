ФБР: подозреваемый в подрыве Cybertruck в Лас-Вегасе не был противником Трампа

ФБР установило, что подозреваемый в подрыве Cybertruck не проявлял неприязни к Трампу

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, Федеральное бюро расследований США обнаружило, что Мэттью Лайвелсбергер, подозреваемый в подрыве Tesla Cybertruck у отеля Трампа в Лас-Вегасе, вероятно, страдал от посттравматического стрессового расстройства. Представитель ФБР заявил, что Лайвелсбергер не испытывал неприязни к Дональду Трампу.



Инцидент произошел на территории гостиницы Trump International Hotel, когда взорвался пикап Cybertruck. В результате происшествия погиб один человек, а еще семеро получили ранения. Власти рассматривают это как потенциальный теракт.

По данным телеканала Fox News, Лайвелсбергер ранее служил сержантом спецназа армии США и находился в отпуске. Он участвовал в боевых действиях в Афганистане, а также выполнял задания в Грузии, Республике Конго и на Украине.

Параллельно с этими событиями, в новогоднюю ночь в Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу, что привело к гибели 14 человек и ранению еще 30. Преступник, гражданин США Шамсуд Дин Джаббар, был убит полицией, а при нем был обнаружен флаг террористической организации «Исламское государство*».

Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Пентагон не нашел связи по военной службе у подозреваемых в атаках в Новом Орлеане и Лас-Вегасе. ФБР и Министерство внутренней безопасности США разослали предупреждение о возможных повторных терактах, аналогичных инциденту в Новом Орлеане, где автомобиль въехал в толпу. Подозреваемый в подрыве автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе Мэтью Ливельсбергер мог действовать из-за расставания с женой, которое произошло по причине его измен.

