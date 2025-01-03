ФБР предупредило об угрозе новых терактов после атаки в Новом Орлеане

ФБР и Министерство внутренней безопасности США предупредили о вероятности новых терактов

Tекст: Мария Иванова

Федеральное бюро расследований и Министерство внутренней безопасности США предупредили о потенциальной угрозе повторных терактов, аналогичных недавнему инциденту в Новом Орлеане, сообщает ABC.

Совместный разведывательный бюллетень был разослан всем правоохранительным органам США. Этот шаг нацелен на повышение бдительности в отношении любой активности, связанной с использованием автомобилей для массовых убийств, передает ТАСС.

По данным бюллетеня, террористическая организация «Исламское государство*» призывает своих сторонников использовать транспортные средства для атак с 2014 года. Источники ABC отметили, что призывы к таким преступлениям усилились после начала военной операции Израиля в секторе Газа. Однако информации о том, что ИГ взяла на себя ответственность за теракт в Новом Орлеане, нет.

В документе также указаны признаки подготовки теракта, такие как выезд на место нападения для сбора данных, использование фальшивых документов и аренда автомобилей в кредит. Теракт в Новом Орлеане произошел в новогоднюю ночь, когда преступник въехал в толпу на Бурбон-стрит и начал стрелять по полицейским. В результате атаки погибли 14 человек, 30 получили ранения.

ФБР, отвечая на запрос ТАСС, подтвердило, что инцидент квалифицирован как теракт. Исполнителем был гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар, который использовал флаг ИГ во время атаки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, боевик Шамсуд-Дин Джаббар устроил мастерскую для бомб в своем доме на севере Хьюстона.

ФБР пока не обнаружило связи между наездом автомобиля Ford на толпу в Новом Орлеане и взрывом Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе, сообщил зампомощника директора отдела ФБР по борьбе с терроризмом Кристофер Райа.

Между тем президент США Джо Байден начал свое первое публичное выступление в Белом доме после теракта в Новом Орлеане и подрыва автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе с шутки про себя.