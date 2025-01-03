Байден пошутил о себе на фоне теракта в США

Байден начал выступление с шутки после теракта в Новом Орлеане и инцидента с подрывом Tesla

Tекст: Мария Иванова

Байден начал свое первое выступление в Белом доме после теракта в Новом Орлеане с шутки о себе, сообщает РИА «Новости». Он заявил: «Уверен, вы аплодируете, потому что я наконец-то появился», что вызвало смех среди участников церемонии.

После шутки Байден рассказал о заседании оборонного и разведывательного аппарата США в связи с терактом и инцидентом в Лас-Вегасе. Он отметил, что эти события потребовали значительного времени для обсуждения и анализа в Ситуационной комнате Белого дома.

В Новом Орлеане грузовик под управлением 42-летнего Шамсуд-Дина Джаббара наехал на толпу, убив 15 человек. ФБР обнаружило символику запрещенной террористической организации ИГ в его автомобиле. В Лас-Вегасе также произошел инцидент с возгоранием Tesla Cybertruck у Башен Трампа, в результате которого погиб один человек и семь получили ранения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ФБР пока не обнаружило связи между наездом автомобиля Ford на толпу в Новом Орлеане и взрывом Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе, между тем она не исключена, как сообщал президент США Джо Байден.

Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал уходящего главу государства Джо Байдена, обвинив его в росте насилия и терроризма в стране из-за мягкой миграционной политики.