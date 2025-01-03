Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
NYP: Убивший в Новом Орлеане людей террорист готовил бомбы у себя в трейлере
Устроивший теракт в Новом Орлеане боевик Шамсуд-Дин Джаббар устроил мастерскую для бомб в своем доме на севере Хьюстона, сообщили американские издания.
Шамсуд-Дин Джаббар оборудовал у себя в доме мастерскую для изготовления бомб, передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Post.
В его трейлере на севере Хьюстона были обнаружены бутылки с химикатами и множественные соединения, используемые для создания взрывных устройств.
Издание утверждает, что Джаббар был вдохновлен идеологией Исламского государства* (признано террористическим и запрещено в России), и в ходе обысков в его доме сотрудники ФБР нашли раскрытый Коран. Книга была открыта на абзаце, говорящем о необходимости «убить врагов Аллаха» и «быть готовым умереть» ради этого.
Напомним, в Новом Орлеане грузовик под управлением Шамсуд-Дина Джаббара наехал на толпу, погибли 15 человек. ФБР нашло террористическую символику в машине. Власти США рассматривают произошедшее как теракт.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ