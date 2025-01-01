Виновник наезда в Новом Орлеане въехал в США через границу с Мексикой

Tекст: Мария Иванова

По информации телеканала Fox News, человек, устроивший теракт в новогоднюю ночь в центре Нового Орлеана, въехал в США через границу с Мексикой два дня до события.

Преступник на автомобиле въехал в толпу на пересечении улиц Бурбон и Канал, в результате чего пострадали 35 человек, десять из которых погибли на месте. После наезда преступник открыл стрельбу, но был ликвидирован полицейскими.

По данным CNN, продолжается расследование обстоятельств въезда преступника в страну, выясняются его личность и мотивы. Правоохранительные органы также занимаются поиском возможных соучастников, которые могли быть связаны с инцидентом.

Как передает ТАСС, власти рассматривают произошедшее как теракт, а расследование возглавляет ФБР. Президент США Джо Байден поручил своей команде обеспечить все необходимые ресурсы для расследования и выразил соболезнования семьям погибших.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что наезд грузовика на толпу в Новом Орлеане связан с нелегальной иммиграцией преступников.

Число пострадавших при этом инциденте увеличилось до 35 человек, десять погибли, водитель не только врезался в толпу, но и открыл огонь, что спровоцировало перестрелку с полицией.

Водитель грузовика был застрелен полицией после совершения наезда и стрельбы на Бурбон-стрит в Новом Орлеане.

Позднее агенты ФБР обнаружили предполагаемые взрывные устройства на месте инцидента.