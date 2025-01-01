  • Новость часаГлава ПМР: Молдавия необоснованно приписывает Приднестровью долг перед «Газпромом»
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    Что будет с курсом рубля в 2025 году
    Шеремет: Решение Украины прекратить транзит газа шокировало Евросоюз
    NYT: Российские бойцы на электроскутерах стали неуловимыми для ВСУ
    Захарова рассказала о реакции россиян на уход Ельцина с поста президента
    Сальдо заявил о бегстве украинцев в Россию через Европу
    Молдавская ГРЭС перешла на уголь и прекратила экспорт в Молдавию
    Депутат Рады: БПЛА упал у офиса Зеленского из-за ПВО
    NYT: Взятие Курахово открывает ВС России путь к промышленному сердцу Украины
    Зеленский в новогоднем обращении выступил на фоне статуи с флагом США
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Русское кино набрало высоту

    2024 год в кино рискует остаться последним годом яркого возрождения русской киноиндустрии. Распустив в этом году свой невообразимо красивый хвост, этот павлин завтра рискует оказаться тем, кто он есть – крупной общипанной птицей, похожей на курицу обыкновенную, домашнюю.

    13 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как войти в новый год без тревоги

    Во всеми нами любимой комедии про Ивана Васильевича, который меняет профессию, есть песенка со словами «все на свете было не зря, не напрасно было». Для наших предков это было не поэтической метафорой – а ясной, непоколебимой верой в промысел Божий.

    3 комментария
    Антон Беликов Антон Беликов Русский императив ждет праздник

    Русские – вечно забывающий народ. И потому вечно юный, не несущий ярма исторической памяти. Мы забыли гораздо больше, чем многие народы когда-либо знали. Но умея забывать, мы умеем и вспоминать.

    9 комментариев
    1 января 2025, 20:01 • Новости дня

    Виновник наезда в Новом Орлеане въехал в США через границу с Мексикой

    Tекст: Мария Иванова

    Наезд на толпу в центре Нового Орлеана, унесший жизни десяти человек, был совершен мигрантом, прибывшим в США через мексиканскую границу в районе Игл-Пасс.

    По информации телеканала Fox News, человек, устроивший теракт в новогоднюю ночь в центре Нового Орлеана, въехал в США через границу с Мексикой два дня до события.

    Преступник на автомобиле въехал в толпу на пересечении улиц Бурбон и Канал, в результате чего пострадали 35 человек, десять из которых погибли на месте. После наезда преступник открыл стрельбу, но был ликвидирован полицейскими.

    По данным CNN, продолжается расследование обстоятельств въезда преступника в страну, выясняются его личность и мотивы. Правоохранительные органы также занимаются поиском возможных соучастников, которые могли быть связаны с инцидентом.

    Как передает ТАСС, власти рассматривают произошедшее как теракт, а расследование возглавляет ФБР. Президент США Джо Байден поручил своей команде обеспечить все необходимые ресурсы для расследования и выразил соболезнования семьям погибших.

    Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что наезд грузовика на толпу в Новом Орлеане связан с нелегальной иммиграцией преступников.

    Число пострадавших при этом инциденте увеличилось до 35 человек, десять погибли, водитель не только врезался в толпу, но и открыл огонь, что спровоцировало перестрелку с полицией.

    Водитель грузовика был застрелен полицией после совершения наезда и стрельбы на Бурбон-стрит в Новом Орлеане.

    Позднее агенты ФБР обнаружили предполагаемые взрывные устройства на месте инцидента.

    1 января 2025, 08:50 • Новости дня
    Захарова рассказала о реакции россиян на уход Ельцина с поста президента
    Захарова рассказала о реакции россиян на уход Ельцина с поста президента

    Tекст: Мария Иванова

    31 декабря 1999 года некоторые россияне не поверили в заявление Бориса Ельцина об уходе с поста президента из-за ограниченных возможностей быстрого распространения новостей, рассказала представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в эфире радио Sputnik рассказала, что некоторые россияне не поверили в уход Бориса Ельцина с поста президента 31 декабря 1999 года. По ее словам, из-за ограниченных возможностей средств связи того времени многие граждане не успели оперативно узнать о решении Ельцина.

    Захарова вспомнила, как дозвонилась до своего отца, работавшего в посольстве России в Китае, и сообщила ему о событиях. Отец Захаровой, в свою очередь, передал новость тогдашнему послу РФ в Китае Игорю Рогачеву, который тоже не поверил услышанному. Захарова отметила, что в то время для получения достоверной информации нужно было дожидаться новостных выпусков по телевизору.

    «Я звоню, пытаюсь соединиться с отцом, как-то меня соединяют. Я ему говорю, и он мне отвечает: «У вас все нормально? Ты отдаешь себе отчет в том, что ты сейчас произносишь?» ... Я говорю: Папа, я это видела по телевизору. Мы все это видели по телевизору. Мы проверили, это точно», – рассказала Захарова.

    По словам Захаровой, она также столкнулась с недоверием, возвращаясь домой в маршрутке. Люди, обсуждавшие новость, высказывали сомнения, и начались дебаты о правдивости информации.

    «Сажусь в маршрутку, где-то там у водителя сидят на переднем сиденье люди, которые что-то такое говорят, обсуждают эту новость. А маршрутка вся вообще не в курсе. И начинаются дебаты», – припомнила она.

    Захарова подчеркнула, что отсутствие оперативного доступа к новостям вызывало недоверие среди граждан.

    Ранее фотокорреспондент Юрий Феклистов, работавший более десяти лет с Борисом Ельциным, отметил, что информация об обращении первого президента России об уходе в отставку держалась в строжайшем секрете.

    Президент России Владимир Путин на прямой линии рассказал, что первый президент России Борис Ельцин  был приятен Западу до тех пор, пока не заявил о недопустимости ударов по Югославии без санкции ООН, после чего его начали обзывать.

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    1 января 2025, 13:59 • Новости дня
    В Австрии заявили о надежном газоснабжении после остановки транзита через Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Австрийский регулирующий орган E-Control заявил, что газоснабжение австрийских потребителей остается надежным, несмотря на завершение транзита российского газа через Украину.

    «Газоснабжение австрийских потребителей газа остается надежным», – подчеркивается в заявлении E-Control, передает РИА «Новости».

    Регулятор напомнил, что с 1 января 2025 года в 6 утра по местному времени российский газ больше не поставляется в Европейский Союз по украинским трубопроводам. Тем не менее, в последние недели около 200 ГВт в час российского газа ежедневно поступало в Австрию через Словакию.

    Также в заявлении уточняется, что трейдеры заранее предусмотрели альтернативные маршруты импорта газа. Первые данные показывают, что газ физически поступает в Австрию из Германии и Италии. 1 января трейдеры зарегистрировали объемы поставок в размере около 118 ГВт в час через Германию и около 36 ГВт в час через Италию.

    Газ также будет дополнительно изыматься из хранилищ. По данным Министерства энергетики Австрии, на 30 декабря объем газа в хранилищах составил 78,53%.

    В среду данные европейских газотранспортных операторов указали на полную остановку транзита российского газа через Украину в Европу в 8.00 мск.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европейский союз столкнется с серьезными последствиями из-за прекращения транзита российского газа через Украину.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    1 января 2025, 09:39 • Новости дня
    Серия взрывов прогремела в Киеве

    Серия взрывов прогремела в Киеве после объявления воздушной тревоги

    Tекст: Мария Иванова

    В среду утром в Киеве прозвучала серия взрывов, сопровождавшаяся объявлением воздушной тревоги в столице и восьми областях Украины.

    Серия взрывов произошла в Киеве утром в среду, сообщает РИА «Новости».

    Украинский телеканал «Общественное» первым сообщил о взрывах в своем Telegram-канале. «В Киеве были слышны взрывы», – подтвердили они в сообщении.

    Воздушная тревога была объявлена в Киеве и еще в восьми областях Украины ранее утром. Спустя менее получаса после первого сообщения о взрывах «Общественное» сообщило о повторной серии взрывов в Киеве. На данный момент информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне утром в Киеве также произошли взрывы, после чего на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

    Российские войска утром 31 декабря нанесли массированный ракетный удар по объектам в центральной и западной части Украины. Как сообщили в Ми нобороны, российские Вооруженные силы ударили по военному аэродрому и заводу, который производит пороховые заряды для украинской армии.

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    31 декабря 2024, 23:29 • Новости дня
    Нетаньяху поздравил с Новым годом на русском языке

    Канцелярия Нетаньяху опубликовала новогоднее поздравление на русском языке

    Tекст: Мария Иванова

    Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху поздравила с Новым годом на русском языке, подчеркнув значимость традиции, возникшей в стране благодаря иммигрантам из бывшего СССР, хотя 1 января и не является официальным праздником.

    Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опубликовала новогоднее поздравление на русском языке, сообщает ТАСС. Сообщение появилось в социальной сети X (ранее Twitter) и сопровождалось кратким текстом: «С Новым годом!».

    Вторая надпись на странице была на иврите и означала «С Новым гражданским годом!». Это подчеркивает, что в Израиле начинают принимать традиции встречи Нового года 1 января.

    Традиция празднования Нового года 1 января в Израиле стала набирать популярность с последней четверти XX века, когда в страну приехало много иммигрантов из бывшего СССР. Хотя на официальном уровне 1 января не является праздником, граждане могут взять выходной за счет отпуска.

    По еврейскому календарю Новый год, известный как Рош ха-Шана, празднуется осенью. В 2024 году этот праздник выпадал на период с вечера 2 октября по вечер 4 октября и ознаменовал начало 5785 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в своем новогоднем обращении из Кремля призвал россиян к движению вперед, отметив значимость военных для страны. А накануне он направил поздравления с Новым годом и Рождеством нескольким зарубежным лидерам, из представителей стран НАТО поздравления получили только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

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    1 января 2025, 12:25 • Новости дня
    NYT: Российские бойцы на электроскутерах стали неуловимыми для ВСУ
    NYT: Российские бойцы на электроскутерах стали неуловимыми для ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска все чаще применяют электроскутеры и мотоциклы для ускорения движения на фронте, что затрудняет их обнаружение и поражение украинскими силами, пишет The New York Times.

    Российские войска начали использовать нетрадиционные транспортные средства для увеличения мобильности на фронте, пишет NYT, передает Ura.ru. Электроскутеры, мотоциклы и квадроциклы позволяют бойцам быстро рассредоточиваться, что делает их более неуловимыми для ВСУ.

    Подполковник ВСУ Дмитрий Павленко-Крыжешевский отметил, что поражение единой техники, перевозящей группу солдат, проще в исполнении. Однако, когда те же солдаты используют электрические скутеры, это становится серьезной проблемой.

    «Поразить всего одну единицу оборудования, перевозящую 15 человек, возможно, это можно сделать довольно легко. Но когда эти 15 человек ездят на электрических скутерах, то это очень большая проблема», – заявил он.

    В декабре в Сети появилось видео, на котором, как сообщалось, российский военный на велосипеде провел бронетехнику через минное поле в зоне СВО, используя знания карты минного поля. Впоследствии выяснилось, что на видео атаки «велосипедиста и БМП» под Волновахой разведчик двигался на мотоцикле, а не на велосипеде.

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    1 января 2025, 12:30 • Новости дня
    ВС России поразили объект энергетики ВПК Украины и место сборки БЭК
    ВС России поразили объект энергетики ВПК Украины и место сборки БЭК
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятия ВПК Украины и месту сборки безэкипажных катеров (БЭК), сообщили в Минобороны.

    Кроме того удары наносились по инфраструктуре военных аэродромов, скоплениям живой силы и техники противника в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты семь американских снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», а также 66 беспилотников.

    Между тем подразделениями группировки «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны около Малых Проходов, Симиновки и Волчанска Харьковской области, отчитались в Минобороны.

    ВСУ при этом потеряли до 45 военнослужащих и 152-мм орудие Д-20.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, пяти бригад теробороны и нацгвардии рядом с Двуречной, Ивановкой, Ковшаровкой Харьковской области, Торским и Тернами Донецкой народной республики (ДНР). Отражены девять контратак штурмовых групп ВСУ.

    Потери противника составили до 330 военнослужащих, танк, три пикапа, самоходные артустановки: французская 155-мм Caesar и 122-мм «Гвоздика», а также американские 105-мм орудия М119 и британское L119. Уничтожены станция РЭБ «Нота» и склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи, нанеся поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, пехотной и аэромобильной бригад ВСУ у Часова Яра, Дальнего и Курахово ДНР. Отражена контратака штурмовой группы противника.

    ВСУ при этом потеряли более 250 военнослужащих, 122-мм самоходную артустановку «Гвоздика» и 122-мм гаубицу Д-30.

    Отметим, что по данным Минобороны, украинские войска в 2024 году потеряли около 593410 военнослужащих.

    В 2024 году российские войска освободили 214 населенных пунктов в зоне спецоперации и в Курской области

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что российская армия закончила год волной успешных наступлений.

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    1 января 2025, 14:49 • Новости дня
    Зеленский в новогоднем обращении выступил на фоне статуи с флагом США

    Зеленский в новогоднем обращении выступил на фоне монумента «Родина-мать» с флагом США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский во время новогоднего обращения стоял перед монументом «Родина-мать», который был подсвечен цветами американского и других западных флагов.

    Зеленский в своем новогоднем обращении к украинскому народу выбрал для выступления символичное место – монумент «Родина-мать» в Киеве, который был освещен в цвета американского флага, передает РИА «Новости». В ходе речи украинский лидер подчеркнул важность поддержки США для Украины и выразил надежду на ее продолжение в будущем.

    Кроме того, монумент был подсвечен флагами других западных стран.

    Ранее пользователи Сети обратили внимание, что украинский президент Владимир Зеленский во время видеообращения выдал южнокорейские ракеты за украинский оперативно-тактический комплекс «Сапсан».

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    1 января 2025, 11:45 • Новости дня
    В Сети усомнились в подлинности видео с украинской ракетой «Сапсан»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пользователи соцсетей заметили схожесть видеообращения главы киевского режима Владимира Зеленского, где он говорит об украинской баллистической ракете «Сапсан», с записью пуска южнокорейских ракет.

    Видеообращение Зеленского, в котором он говорит об украинской баллистической ракете «Сапсан», вызвало обсуждение в соцсетях, пишет украинское издание «Страна». Пользователи заметили, что кадры из этого видео совпадают с роликом, опубликованным шесть лет назад в южнокорейских военных пабликах.

    На первом стоп-кадре видео, показанного Зеленским, ракетная установка визуально практически идентична южнокорейской. В оригинальном видео, как утверждают пользователи, запечатлены запуски ракет Hyunmoo и ATACMS вооруженными силами Республики Корея.

    В ноябре ВС России поразили место проведения испытаний оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан» ВСУ и цех производства компонентов ракет «Сапсан».

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    1 января 2025, 15:49 • Новости дня
    Молдавская ГРЭС перешла на уголь и прекратила экспорт в Молдавию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Принадлежащая российской компании «Интер РАО» Молдавская ГРЭС с 2025 года прекратила поставки электроэнергии в Молдавию и перешла с газа на уголь.

    Молдавская ГРЭС в Приднестровье с первого января 2025 года сменила топливо, перейдя с газа на уголь, сообщил «Первый приднестровский», передает ТАСС. Запасов угля, по информации телеканала, достаточно для обеспечения электроэнергией жителей Приднестровья в течение 50-52 дней.

    Телеканал уточнил, что контракт МГРЭС с Молдавией закончился, и из-за нехватки газа станция больше не поставляет недорогое электричество в соседнюю страну. Сообщается, что причиной сложившейся ситуации стали неурегулированные долговые споры молдавских властей с «Газпромом» и отсутствие соглашений о поставках газа по другим маршрутам.

    Ранее энергетики в Приднестровье отключили централизованное отопление в связи с прекращением подачи газа из России, что затронуло жилые дома и все учреждения, кроме лечебных заведений.

    Напомним, Газпром решил прекратить поставки газа в Молдавию из-за долгов.

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    1 января 2025, 17:17 • Новости дня
    Шеремет: Решение Украины прекратить транзит газа шокировало Евросоюз
    Шеремет: Решение Украины прекратить транзит газа шокировало Евросоюз

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прекращение транзита газа через Украину стало шоком и ударом для стран Евросоюза, заявил депутат Государственной Думы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

    Шеремет подчеркнул, что данное решение оставит европейскую промышленность без необходимого сырья, а население – без тепла в зимний период, передает РИА «Новости». Он также отметил, что действия украинского лидера Владимира Зеленского по сути ставят под удар экономику европейских стран, создавая угрозу их разрушения. Депутат выразил сомнения в будущем Евросоюза как единого союза на фоне таких действий Киева.

    Кроме того, Шеремет обвинил Зеленского в шантаже и террористической деятельности, которая «взяла в заложники» население стран ЕС.

    Данные европейских газотранспортных операторов указали на полную остановку транзита российского газа через Украину в Европу в 8.00 мск, а в Раде назвали вредительством решение Зеленского по транзиту газа.

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    1 января 2025, 15:13 • Новости дня
    NYT: Взятие Курахово в ДНР открывает ВС России путь к промышленному сердцу Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Освобождение Курахово в ДНР может стать ключом к дальнейшему продвижению ВС России в промышленные регионы Украины, пишет The New York Times (NYT).

    Как пишет  NYT, освобождение города Курахово в Донецкой Народной Республике открывает Вооруженным силам России путь к важным промышленным районам Украины, передает RT. Издание подчеркивает, что сопротивление украинских сил в районе этого небольшого города постепенно ослабевает, что может повлиять на дальнейшее развитие конфликта.

    Согласно информации, опубликованной в газете, ослабление обороны в Курахово открывает перспективу для российского наступления через южный Донбасс в Днепровский регион. Этот регион в настоящее время является важным промышленным центром Украины.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал о боях у Кураховской ТЭС в ДНР. Кроме того, сообщалось, что ВС России взяли комплекс гаражей в промзоне Курахово в ДНР.

    Радиоведущий Шейх Тамир заявил о полном освобождении Курахово в ближайшие дни.

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    1 января 2025, 15:32 • Новости дня
    Сальдо заявил о бегстве украинцев в Россию через Европу

    Сальдо сообщил о бегстве украинцев в Россию через Европу из-за ограничений Киева

    Tекст: Мария Иванова

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что большинство украинцев вынуждены бежать в Россию через европейские страны, поскольку украинские власти напрямую не разрешают пересекать границу.

    Большинство украинцев, стремящихся покинуть страну и попасть в Россию, вынуждены делать это транзитом через страны Европы, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА «Новости». По словам Сальдо, киевский режим ограничивает возможность выезда простых граждан непосредственно в Россию, что вынуждает их искать обходные пути.

    «Большинство тех, кто бежит от киевского режима к нам, делают это транзитом через Европу. В Россию простых украинцев режим Зеленского не выпускает», – сказал он.

    Ранее Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года, однако Украина не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На данный момент 75% Херсонской области находится под контролем России, но город Херсон и часть правобережной территории остаются под контролем украинских войск.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский в бешенстве из-за массового переезда украинцев из стран Запада в регионы России, вошедшие в ее состав по итогам референдумов 2022 года.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Россия стала самой безопасной страной для украинцев.

    Коментарии (11)
    1 января 2025, 10:46 • Новости дня
    Иностранцам ограничили срок безвизового пребывания в России с 2025 года

    Tекст: Валерия Городецкая

    Максимальный срок пребывания на территории России для иностранцев без виз изменится с 1 января 2025 года и составит 90 дней в течение одного календарного года.

    С 1 января 2025 года максимальный срок пребывания в России для иностранцев, прибывающих в страну в безвизовом порядке, составит 90 дней в течение одного года, передает РИА «Новости». Эти изменения внесены в федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» еще в августе прошлого года.

    Ранее иностранцам, не имеющим долгосрочного правового статуса, разрешалось находиться на территории России не более 90 дней в течение 180 суток. Новые условия означают, что теперь в календарный год иностранцы без виз смогут пребывать в России суммарно только 90 дней.

    Как поясняет МВД России, нововведения не касаются иностранцев, прибывающих в страну с целью получения образования, а также тех, кто оформил патент, находится в трудовых отношениях с работодателем или имеет иной правовой статус.

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, что в 2024 году в России принят и вступил в силу целый ряд законов и норм, призванных повысить эффективность борьбы с незаконной миграцией, и разбиралась, в чем заключается суть принятых решений, насколько они отвечают на запросы россиян и как эта работа будет продолжена в следующем году.

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    1 января 2025, 08:30 • Новости дня
    «Газпром» прекратил транзит газа через Украину из-за истечения соглашения

    «Газпром» остановил транзит газа через Украину из-за истечения соглашения

    «Газпром» прекратил транзит газа через Украину из-за истечения соглашения
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    С 1 января 2025 года «Газпром» прекратил подачу газа через Украину из-за истечения транзитного соглашения с «Нафтогазом», что может привести к росту цен на газ и локальным дисбалансам на европейском рынке.

    С 1 января «Газпром» прекратил подачу газа через Украину, так как истек срок действия соглашения с НАК «Нафтогаз Украины», сообщает

    РИА «Новости». Это произошло после завершения действительности документов, подписанных 30 декабря 2019 года, которые регулировали транзитные поставки российского газа через украинскую территорию. Теперь «Газпром» лишен возможности продолжать транзит из-за отсутствия технических и юридических условий.

    Украинские власти ранее неоднократно выражали нежелание продлевать соглашение, что и привело к нынешней ситуации. «Газпром» заявил, что с 8.00 по московскому времени подача газа через Украину остановлена.

    В прошлом году по этому маршруту компания поставила около 15,5 млрд кубометров газа, что составляло около 4,5% от общего потребления в Евросоюзе. Газ получали, в частности, Молдавия, Словакия, Австрия, Италия и Чехия.

    Основным альтернативным маршрутом для российского газа в Европу остается «Балканский поток», который соединен с «Турецким потоком». Этот маршрут обеспечивает ежегодные поставки около 14-15 млрд кубометров газа в такие страны, как Румыния, Греция, Северная Македония, Сербия, а также Венгрия. Эксперты предупреждают, что прекращение транзита через Украину может привести к росту цен на газ и локальным дисбалансам на европейском рынке энергоресурсов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, транспортные номинации на прокачку российского газа через Украину 1 января 2025 года составили ноль. Накануне фоне ожидания прекращения транзита российского газа через Украину с начала января цена газа в Европе достигла  максимума за год, превысив 536 долларов за 1 тыс. кубометров на лондонской бирже ICE.

    Ранее цена газа выросла на 5% после сообщения о предстоящем прекращении транзита через Украину, что стало максимальным увеличением за неделю, сообщает Bloomberg.

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    1 января 2025, 10:05 • Новости дня
    Захарова: Иностранные мужчины боятся российских женщин из-за красоты

    Захарова рассказала, что иностранные мужчины считают россиянок опасно красивыми

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что иностранные мужчины и россияне, живущие за границей, считают пребывание в России опасным из-за красоты российских женщи.

    Мария Захарова заявила, что иностранные мужчины и россияне, живущие за границей, часто говорят о том, что находиться в России может быть опасно из-за красоты российских женщин, передает радио Sputnik.

    Захарова с улыбкой отметила, что мужчины в личных беседах признаются: «Мы себя не сможем держать в руках. Это невозможно». Она пояснила, что эта реакция наблюдается у приезжающих в различные города страны, включая Москву, Петербург и Казань.

    В дополнение к этому, Захарова подчеркнула, что россияне стали спокойно воспринимать любое мнение о себе за границей, будь оно русофобским или нет. Она предположила, что это связано с многочисленными нападками на Россию и вниманием к международной реакции. Также она отметила, что интерес к заграничному восприятию может быть вызван популяризацией европейских порядков.

    Захарова выразила мнение, что россияне совершили «потрясающую работу над самими собой». Она считает, что жителям страны стало безразлично, как их воспринимают за границей, будь это восприятие положительным или отрицательным. Она отметила, что россияне достигли внутренней гармонии.

    «Мне кажется, мы совершили потрясающую работу над собой, которая дала результаты. Нам стало все равно, русофобят они там или не русофобят. Любите? Прекрасно. Поздравляем. Наконец-то вы обрели гармонию. Мы вас подбешиваем? Продолжаете беситься? Сочувствуем или не сочувствуем, потому что это уже переходит грани разумного», – заметила она.

    Ранее президент России Владимир Путин рассказал о женском секрете, который не могут разгадать мужчины.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, мужские и женские мифы о Западе потускнели.

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