ABC: Полиция застрелила наехавшего на толпу в Новом Орлеане водителя

Tекст: Мария Иванова

Водитель автомобиля, который совершил наезд на толпу людей в Новом Орлеане, был застрелен полицией, передает ABC News. Инцидент произошел на Бурбон-стрит, где водитель на грузовике на большой скорости врезался в толпу. После этого он вышел из машины и начал стрельбу, в результате чего полиция была вынуждена открыть ответный огонь.

Телеканал CBS ранее сообщил, что водитель сначала въехал в толпу, а затем открыл стрельбу, что привело к гибели по меньшей мере десяти человек и ранениям 30. Телеканал ABC News уточняет, что действия водителя могли быть преднамеренными. Мэр Нового Орлеана Латойя Кантрелл считает произошедшее террористической атакой, передает РИА «Новости».

Полицейские власти сообщают, что после наезда водитель вышел из автомобиля с автоматом, где и был застрелен.

Власти продолжают расследование, чтобы установить все обстоятельства и мотивы случившегося.

Как писала газета ВЗГЛЯД, агенты ФБР обнаружили предполагаемые взрывные устройства на месте инцидента в Новом Орлеане, где преступник совершил наезд на пешеходов в новогоднюю ночь.

В результате наезда автомобиля на толпу в Новом Орлеане погибли не менее десяти человек, еще 30 получили ранения, ранее сообщалось что подозреваемый водитель скрылся.

В конце декабря в центре Нью-Йорка таксиврезалось в толпу на Геральд-сквер, в результате чего шесть человек были госпитализированы.