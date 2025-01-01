Число пострадавших при наезде грузовика в Новом Орлеане выросло до 35 человек

Число пострадавших от наезда грузовика на толпу в Новом Орлеане выросло до 35 человек

Tекст: Мария Иванова

В результате наезда грузовика на толпу в Новом Орлеане число пострадавших возросло до 35 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местную полицию. Ранее было известно о 30 пострадавших и десяти погибших.

Телеканал CBS передает, что инцидент произошел на Бурбон-стрит, когда водитель грузовика на большой скорости въехал в толпу. После наезда водитель вышел из машины и открыл огонь по людям. В ответ полиция также открыла стрельбу.

Свидетели происшествия рассказали телеканалу, что грузовик двигался с высокой скоростью, что усугубило последствия наезда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки в Новом Орлеане на Бурбон-стрит погибли минимум десять человек и около 30 получили ранения, а водитель грузовика был застрелен полицией.

Агенты ФБРпозднее обнаружили предполагаемые взрывные устройства на месте инцидента, где в новогоднюю ночь преступник совершил наезд на пешеходов, ранив двух полицейских. Изначально сообщалось сообщалось, что подозреваемый водитель скрылся с места происшествия, однако позднее власти сообщили, что он был застрелен полицией.