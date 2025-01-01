2024 год в кино рискует остаться последним годом яркого возрождения русской киноиндустрии. Распустив в этом году свой невообразимо красивый хвост, этот павлин завтра рискует оказаться тем, кто он есть – крупной общипанной птицей, похожей на курицу обыкновенную, домашнюю.13 комментариев
Число пострадавших при наезде грузовика в Новом Орлеане выросло до 35 человек
Число пострадавших от наезда грузовика на толпу в Новом Орлеане выросло до 35 человек
Число пострадавших в результате наезда грузовика на толпу в Новом Орлеане увеличилось до 35 человек, десять погибли; при этом водитель не только врезался в толпу, но и открыл огонь, что спровоцировало перестрелку с полицией.
В результате наезда грузовика на толпу в Новом Орлеане число пострадавших возросло до 35 человек, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местную полицию. Ранее было известно о 30 пострадавших и десяти погибших.
Телеканал CBS передает, что инцидент произошел на Бурбон-стрит, когда водитель грузовика на большой скорости въехал в толпу. После наезда водитель вышел из машины и открыл огонь по людям. В ответ полиция также открыла стрельбу.
Свидетели происшествия рассказали телеканалу, что грузовик двигался с высокой скоростью, что усугубило последствия наезда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки в Новом Орлеане на Бурбон-стрит погибли минимум десять человек и около 30 получили ранения, а водитель грузовика был застрелен полицией.
Агенты ФБРпозднее обнаружили предполагаемые взрывные устройства на месте инцидента, где в новогоднюю ночь преступник совершил наезд на пешеходов, ранив двух полицейских. Изначально сообщалось сообщалось, что подозреваемый водитель скрылся с места происшествия, однако позднее власти сообщили, что он был застрелен полицией.