Трамп обвинил нелегальную миграцию в наезде грузовика в Новом Орлеане

Tекст: Мария Иванова

Трамп связал инцидент на Бурбон-стрит в Новом Орлеане с нелегальной иммиграцией преступников, передает РИА «Новости».

В своем заявлении в соцсети Truth Social Трамп подчеркнул, что его предупреждения о преступниках, прибывающих в страну, оказались верными, несмотря на опровержения со стороны демократов и средств массовой информации. Он также заверил, что его администрация окажет полную поддержку городу в расследовании и восстановлении после случившегося.

В результате наезда грузовика на толпу погиблb десять человек и пострадалb 35. Инцидент произошел около 3 часов утра 1 января по местному времени на Бурбон-стрит – одной из самых известных улиц исторического центра Нового Орлеана.

После наезда произошла перестрелка между полицией и подозреваемым, в ходе которой тот был убит, а двое полицейских получили ранения.

Специальный агент ФБР Алита Данкен ранее заявила, что на данный момент бюро не рассматривает этот инцидент как террористическую атаку. Расследование продолжается, и власти делают все возможное для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, число пострадавших в результате наезда грузовика на толпу в Новом Орлеане увеличилось до 35 человек, десять погибли; при этом водитель не только врезался в толпу, но и открыл огонь, что спровоцировало перестрелку с полицией.

Водитель грузовика, въехавшего в толпу на Бурбон-стрит и открывшего огонь, был застрелен полицией.

Агенты ФБР обнаружили предполагаемые взрывные устройства на месте инцидента в Новом Орлеане, где в новогоднюю ночь преступник совершил наезд на пешеходов.