New York Times: Хакеры украли секретные разработки искусственного интеллекта компании OpenAI

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, в результате взлома хакерам удалось получить доступ к информации о новейших технологиях в области ИИ, которые обсуждали сотрудники OpenAI, передает «Газета.Ru».

Руководство компании было осведомлено о кибератаке, однако не стало публично оглашать эту информацию.

В OpenAI утверждают, что данные клиентов и партнеров не пострадали, а украденная информация не представляет угрозы национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что кибератаки на CDK Global парализовали работу автодилеров в Северной Америке.