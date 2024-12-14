Экс-сотрудник OpenAI, обвинивший компанию в нарушениях, найден мертвым

Экс-сотрудник OpenAI, обвинявший компанию в нарушении авторских прав, найден мертвым в Сан-Франциско

Tекст: Мария Иванова

Бывший сотрудник компании OpenAI Сухир Баладжи, обвинявший ее в нарушении авторского права США при разработке бота ChatGPT, найден мертвым, сообщает CNBC, ссылаясь на исполнительного директора управления главного судмедэксперта Сан-Франциско Дэвида Серрано Сьюэлла.

Баладжи обнаружили мертвым в его квартире в Сан-Франциско еще 26 ноября. «Было установлено, что смерть наступила в результате самоубийства», – приводит канал слова Сьюэлла. Он подчеркнул, что о результатах расследования уже уведомили родственников, передает РИА «Новости».

Баладжи покинул OpenAI в начале года. Ранее он публично заявлял, что компания нарушает закон США об авторских правах при разработке своего бота ChatGPT.

New York Times пишет, что Баладжи работал на OpenAI в течение четырех лет. Он, в частности, помогал собирать и упорядочивать большие объемы данных для создания ChatGPT. В конце 2022 года Баладжи пришел к выводу, что использование OpenAI данных, защищенных авторским правом, незаконно, а технологии, подобные ChatGPT, вредят интернету.

В августе он ушел из компании и призвал других сотрудников последовать его примеру. Представитель OpenAI подтвердил смерть Баладжи и выразил соболезнования семье.

Как писала газета ВЗГЛЯД, хакеры взломали внутренний форум компании OpenAI и украли данные о разработках искусственного интеллекта.

Ранее Илья Суцкевер ушел из компании OpenAI.

Компания OpenAI весной этого года не согласилась с иском Илона Маска, который обвинил разработчика чат-бота ChatGPT в использовании технологий искусственного интеллекта ради выгоды.



