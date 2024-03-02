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    Шольцу придется ответить за Крымский мост
    Целью спецназа Франции на Украине стало создание «стратегической дилеммы» для России
    Военный: Танк Abrams удалось остановить одним дроном
    Азербайджан объявил об окончании войны с Арменией
    Лавров: Слова Остина доказывают наличие у США планов военного столкновения НАТО и России
    СМИ: Российские авиакомпании лишились почти всех контрактов с ООН
    ФСБ начала проверку банка Qiwi
    Орбан: Время в украинском конфликте на стороне России
    Стартовал прием заявок на образовательную программу для участников и ветеранов СВО «Время героев»
    Мнения
    Алексей Анпилогов Алексей Анпилогов Америку тяготит запрет ядерного оружия в космосе

    Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.

    0 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Могильный дух польско-украинской «дружбы»

    Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Одноразовая энергетика» показала свои слабые стороны

    В мире одноразовых товаров одноразовой становится и энергетика. И страны, сделавшие на нее ставку, будут иметь меньше конкурентных преимуществ в будущем, нежели государства, проводящие сбалансированную энергетическую политику.

    11 комментариев
    2 марта 2024, 03:57 • Новости дня

    OpenAI отвергла претензии Маска

    Компания OpenAI отвергла обвинения со стороны Маска в использовании технологий искусственного интеллекта ради выгоды

    Tекст: Антон Антонов

    Компания OpenAI заявила, что категорически не согласна с иском миллиардера Илона Маска, который обвинил разработчика чат-бота ChatGPT в использовании технологий искусственного интеллекта ради выгоды, свидетельствуют служебные документы фирмы.

    По мнению директора по стратегии фирмы Джейсона Квона, иск Маска вызван тем, что сейчас миллиардер «не связан с компанией». Квон подчеркнул, что OpenAI независима и конкурирует с Microsoft. В отдельном документе гендиректор компании Сэм Альтман называет Маска своим героем и отмечает, что скучает по экс-коллеге, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

    Напомним, Маск подал иск против OpenAI и Альтмана. Судебная претензия заключается в том, что нацеленность фирмы на получение прибыли, поддерживаемая Microsoft, противоречит договорному соглашению от 2015 года, которое Маск подписывал как соучредитель.

    1 марта 2024, 08:49 • Новости дня
    Подпольщики Одессы рассказали, как «приземляют» националистов

    Tекст: Ольга Никитина

    Пророссийские подпольщики Одессы не хотят потерять город до освобождения, а потому передают российской стороне данные о дислокации и передвижении ВСУ, а также периодически сами ликвидируют националистов, сообщил представитель подполья.

    Источник ТАСС сказал, что «некоторых националистов удалось, скажем так, «приземлить». «Кто-то в больницу попал, кто-то уже и функционировать никогда не сможет», – уточнил он.

    При этом, по словам представителя подполья, есть проблема, связанная с большими размерами региона, его непросто покрыть сетью информаторов. Тем не менее со временем проблема решается, сообщил он.

    Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что обеспечение безопасности и работы крымских портов невозможно без освобождения Одессы, которую НАТО сможет использовать как свою военную базу.

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    1 марта 2024, 10:38 • Новости дня
    Стало известно о разговоре офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту
    Стало известно о разговоре офицеров бундесвера об ударе по Крымскому мосту
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, в котором они обсуждают нанесение ударов по Крымскому мосту.

    Симоньян написала в своем Telegram-канале, что получила от «товарищей в погонах» кое-что «кра-а-а-айне интересное». «На этой интереснейшей записи высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают, как они будут бомбить (внимание!) Крымский мост», – написала она, пообещав вскоре опубликовать эту запись. При этом, как отметила Симоньян, офицеров интересовало, как бы им «половчее это сделать, чтобы при этом их [канцлер Германии Олаф] Шольц мог продолжать говорить, что его хата с краю».

    «Заодно офицеры бундесвера палят амеров и бритишей, походя обсуждая, что эти-то напрямую участвуют в конфликте давно», – отметила главный редактор RT.

    На публикацию Симоньян обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она поинтересовалась, что бы об этом сказала глава МИД Германии Анналена Бербок.

    Захарова в своем Telegram-канале написала, что у немецкой прессы возник повод подтвердить свою независимость и задать вопросы главе своего внешнеполитического ведомства. Кроме того, и у МИД России есть «актуальная тема для общения с посольством ФРГ в Москве», подчеркнула спикер ведомства.

    Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что Бербок относится враждебно не только к России, но и к собственной стране.

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    1 марта 2024, 12:13 • Новости дня
    Опрос: Путину доверяют 82% россиян

    Опрос ФОМ: Путину доверяют 82% россиян

    Tекст: Ольга Никитина

    Президенту России Владимиру Путину доверяют 82% россиян, а его деятельность одобряют 80%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного ФОМ.

    Согласно результатам исследования, на вопрос о доверии президенту России Владимиру Путину положительно ответили 82% респондентов, тогда как 10% придерживаются противоположного мнения, передает РИА «Новости».

    Деятельность главы государства одобряют 80% опрошенных, в то время как доля тех, кто не доволен действиями президента, составляет 7%.

    Опрос «ФОМнибус» был проведен с 23 по 25 ноября 2024 года среди 1,5 тыс. респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

    Неделей ранее работу Путина на своем посту положительно оценили 82% россиян.

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    1 марта 2024, 14:14 • Новости дня
    Опубликована расшифровка разговора немецких офицеров об уничтожении Крымского моста

    Симоньян выложила расшифровку разговора немецких офицеров об уничтожении Крымского моста

    Опубликована расшифровка разговора немецких офицеров об уничтожении Крымского моста
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян отметила, что в Германии официально пока не ответили на ее пост о полученной аудиозаписи разговора немецких офицеров по поводу уничтожения Крымского моста, и сообщила, что выкладывает расшифровку разговора.

    Ссылку на расшифровку Симоньян дала в своем Telegram-канале.

    Особо она отметила один из фрагментов разговора, когда один из участников затронул тему «уничтожения моста». «Мы интенсивно занимались этим вопросом и, к сожалению, пришли к выводу, что мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет», – приводятся его слова в публикации.

    Разговор состоялся 19 февраля 2024 года, уточнила главред RT.

    Участниками разговора, по информации Симоньян, являются немецкие офицеры Грефе, Герхартц, Фенске и Фроштедте. Первый из них возглавляет отдел операций и учений командования ВВС бундесвера, второй – инспектор ВВС бундесвера. Фенске и Фроштедте – сотрудники центра воздушных операций космического командования ВС Германии.

    В ходе разговора Фроштедте упоминает «две интересные цели», одна из которых – «мост на востоке», а также «склады боеприпасов, которые находятся выше». «Мост на востоке», по его словам, достать тяжело, однако ракеты Taurus на это способны. Поразить можно и склады боеприпасов, констатирует он. Фроштедте спросил, какую цель преследует бундесвер – им нужен мост или военные склады.

    Фроштедте говорит, что для уничтожения Крымского моста ракет Taurus будет недостаточно. Кроме того, по его словам, нужны данные со спутников. Он поинтересовался, сможет ли германская сторона за короткий срок – за месяц – «подготовить украинцев к выполнению такой задачи». «Каким образом будет выглядеть атака Taurus на мост?» – также спросил он.

    После этого в разговоре звучит фраза, на которую выше обратила внимание Симоньян. Эти слова сказал офицер бундесвера по фамилии Фенске.

    После этого Герхартц предложил использовать ракеты Taurus с французским истребителем Dassault Rafale. «Им удастся лишь сделать дырку и повредить мост», – ответил Фенске.

    Фроштедте отметил, что при планировании такой операции бундесвер должен будет «указывать главные точки» Крымского моста, куда ВСУ должны будут нанести удары.

    Со своей стороны Герхартц заметил, что украинцы хотят уничтожить Крымский мост, и это известно всем. Он имеет важное военно-стратегическое, но и политическое значение, его охраняют, отметил он.

    Герхартц высказал «определенные опасения» по поводу прямой связи немецких военных с украинскими вооруженными силами и предложил «хитрость»: откомандировать военнослужащих Германии в MBDA (Matra BAE Dynamics Aerospatiale, европейский производитель и разработчик ракетных систем). «Таким образом прямая связь с Украиной будет только через MBDA, это намного лучше, чем если такая связь будут существовать с нашими ВВС», – уверен он.

    Грефе в ответ подчеркнул, что это не имеет значения, поскольку с самого начала нужно избежать формулировок, которые бы сделали Германию стороной конфликта. «Я, конечно, немного утрирую, но если мы сейчас скажем министру, что запланируем встречи и поедем на авто из Польши, чтобы никто не заметил, – это уже участие, мы этого делать не будем», – заявил он.

    Офицер заявил, что немецкая сторона будет участвовать в обучении украинских военных, пообещает «подготовить дорожную карту». Процесс подготовки, по его словам, будет разделен на части, причем короткий трек займет две недели, чтобы украинские военные «как можно раньше могли применить ракеты».

    «Только представьте себе, если пресса узнает о том, что наши люди находятся в Шробенхаузене или же что мы ездим на автомобилях куда-то в Польшу! Такой вариант я считаю неприемлемым», – сказал Грефе.

    Ранее Симоньян заявила, что к ней попала аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, в котором они обсуждают нанесение ударов по Крымскому мосту.

    Председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин сообщил, что Госдума рассмотрит вопрос появившихся записей обсуждения высокопоставленными немецкими офицерами планов нанесения ударов по Крымскому мосту. Кроме того, он задал немецким властям четыре вопроса в этой связи.

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    1 марта 2024, 08:00 • Новости дня
    Преподаватели Военно-космической академии арестованы по делу о махинациях

    По делу о мошенничестве в особо крупном размере арестованы четыре преподавателя Военно-космической академии в Петербурге

    Tекст: Антон Антонов

    Четыре преподавателя Военно-космической академии имени Можайского Минобороны России в Санкт-Петербурге признали вину по делу о мошенничестве в особо крупном размере и отправлены под домашний арест, сообщили СМИ.

    Задержаны начальник кафедры сетей и систем связи космических комплексов, доктор технических наук, профессор Кирилл Цветков, начальник кафедры космической радионавигации, доктор технических наук, доцент Андрей Назаров, его заместитель Владимир Авдеев и преподаватель Артемий Павлов.

    Источники «Коммерсанта» сообщили, что в 2021–2023 годах группа мошенников, выполняя опытно-конструкторские работы по контрактам с Минобороны, указала в качестве соисполнителей 82 работника научно-учебного центра вуза, хотя те реального участия в ОКР не принимали.

    Выписанные на этих работников средства – почти 8,5 млн рублей – участники махинаций присвоили, потратив «по своему усмотрению». Задержанные признали причастность к хищениям, Назаров и Авдеев – «в полном объеме», Цветков и Павлов – «едва повинились», пишет издание. В частности, Цветков утверждает, что полученные деньги потратил на ремонт служебных помещений.

    Следствие проверяет их на причастность к иным хищениям бюджетных средств, а также пытается установить возможных сообщников в академии. Начальник академии генерал-майор Анатолий Нестечук заявил, что ему ничего не известно о хищениях.

    Коментарии (33)
    1 марта 2024, 15:14 • Новости дня
    Названы имена обсуждавших атаку на Крымский мост офицеров ФРГ

    Участником беседы об уничтожении Крымского моста оказался глава ВВС Германии Грефе

    Названы имена обсуждавших атаку на Крымский мост офицеров ФРГ
    @ U.S. Army National Guard/Staff Sgt. Jordan Hack

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обсуждавшими атаку на Крымский мост офицерами ФРГ оказались высокопоставленные военные, один из них – бывший военный атташе в США и глава отдела операций и учений командования ВВС бундесвера и командующий ВВС ФРГ, утверждают информационные агентства.

    Начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Франк Грефе учился в университете бундесвера в Мюнхене, готовился в качестве пилота истребителя F-4 в США, передает РИА «Новости».

    Также он занимал должность военного атташе в США. В 2023 году он проводил встречу на американской базе Эндрюс в Мэриленде с главой нацгвардии ВВС США генерал-лейтенантом Майклом Ло.

    Другой участник разговора Инго Герхартц с 2018 года находится в должности командующего (инспектора) ВВС Германии. В его подчинении, согласно открытым данным с сайта бундесвера, находится около 30 тыс. военных. Он вступил ряды ВВС в 1985 году. Ему приписывают решение взять на вооружение F-35.

    Ранее главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что к ней попала аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, в котором они обсуждают нанесение ударов по Крымскому мосту. Позже она опубликовала расшифровку разговора.

    Коментарии (22)
    1 марта 2024, 10:10 • Новости дня
    Военкор: Пулеметчик ВСУ уснул во время битвы за Авдеевку

    Военкор Котенок: Российские военные прорвали оборону Авдеевки из-за уснувшего украинского пулеметчика

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные на подходе к Авдеевке перед освобождением города успели сфотографировать уснувшего украинского пулеметчика, это стало первым толчком к разрушению обороны ВСУ, рассказал военкор Юрий Котенок.

    В своем Telegram-канале он написал, что штурмовики ВС России «сняли спящего украинского пулеметчика на подходе к Авдеевке, и оборона укрепленного района начала сыпаться».

    По словам военкора, подготовленных позиций у ВСУ на этом участке больше не было, и они бежали.

    Также Котенок отметил, что после ликвидации уснувшего пулеметчика ВСУ, российские военные всю ночь обстреливали «Чебурашку» (опорный пункт ВСУ) и воинскую часть, что, в свою очередь, определило освобождение города.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска после выхода из Авдеевки лишились возможности беспорядочно обстреливать Донецк.

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    1 марта 2024, 10:41 • Новости дня
    Кимаковский: Под Часовым Яром в ДНР уничтожена колонна ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Колонна бронетехники и личного состава украинских сил уничтожена под Часовым Яром, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

    По его словам, ВС России накрыли пытавшуюся замаскироваться колонну бронетехники и личного состава ВСУ под Часовым Яром, передает ТАСС.

    Кимаковский уточнил, что уничтожено несколько единиц бронетехники и порядка двух десятков военнослужащих.

    Ранее ВС России нанесли удар термобарической бомбой по базе ВСУ в Часовом Яре.

    Коментарии (4)
    1 марта 2024, 12:51 • Новости дня
    В Госдуме задали властям Германии четыре вопроса о планах ударов по России

    В Госдуме намерены потребовать от Германии расследовать планы немецких офицеров нанести удары по Крымскому мосту

    В Госдуме задали властям Германии четыре вопроса о планах ударов по России
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Госдума рассмотрит вопрос появившихся записей обсуждения высокопоставленными немецкими офицерами планов нанесения ударов по Крымскому мосту, сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

    Володин в своем Telegram-канале уточнил, что произойдет это после возвращения депутатов из регионов, где они работают до 11 марта.

    Кроме того, спикер Госдумы высказался за то, чтобы в Бундестаг было направлено требование о проведении расследования.

    Руководство Германии в связи с появлением такой публикации, по словам Володина, обязано разъяснить четыре момента: какими решениями руководствовались кадровые военные бундесвера, обсуждая удары по территории России; понесут ли они наказание; известно ли о произошедшем депутатам Бундестага; понимает ли канцлер Германии Олаф Шольц, что эти действия требуют ответа с российской стороны.

    Ранее главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что в ее распоряжении оказалась аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, в котором они обсуждают нанесение ударов по Крымскому мосту.

    Коментарии (19)
    1 марта 2024, 20:10 • Новости дня
    Целью спецназа Франции на Украине стало создание «стратегической дилеммы» для России
    Целью спецназа Франции на Украине стало создание «стратегической дилеммы» для России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Франция рассматривает возможность разрешить спецназу и другим военным подразделениям пересекать украинскую границу, чтобы поставить перед Россией «стратегическую дилемму», сообщило французское издание Monde со ссылкой на источники.

    Газета отмечает, что французские власти «молчаливо признавали» только присутствие сотрудников Генеральной дирекции внешней безопасности Франции (DGSE) на Украине. Издание пишет, что возможную смерть некоторых из них можно даже правдоподобно отрицать, передает РИА «Новости».

    Париж при этом отрицает присутствие французских военных на Украине. Официально спецназ Франции, бойцы которого не являются тайными агентами и которые подчиняются генштабу, не пересекают границу Украины.

    Сейчас Париж раздумывает над тем, чтобы дать возможность этим военным инструкторам пересекать украинскую границу потенциально с другими обычными подразделениями. Такой шаг рассматривается как средство создания «стратегической дилеммы» для России.

    Издание уточняет, что военное присутствие французских бойцов могло бы защитить некоторые территории Украины и ограничить удары со стороны России.

    Ранее глава МИД Франции Стефан Сежурне заявил, что Париж не станет направлять свои войска для участия в конфликте на Украине, он добавил, что французы не будут умирать за Украину.

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    1 марта 2024, 16:50 • Новости дня
    СМИ: Российские авиакомпании лишились почти всех контрактов с ООН

    РБК: Российские авиакомпании лишились почти всех контрактов с ООН

    СМИ: Российские авиакомпании лишились почти всех контрактов с ООН
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские авиакомпании лишились почти всех контрактов с миротворческими и политическими миссиям Организации Объединенных Наций (ООН) после введения ограничения со стороны Международной организацией гражданской авиации (ИКАО).

    Как отметил один из собеседников, сейчас миссии ООН обслуживает «статистически мало значимое» количество российской техники, передает РБК. Другой источник сообщил, что почти все российские вертолеты ушли с рынка ООН.

    Эту информацию подтвердила представитель МИД Мария Захарова, заявившая, что российские операторы завершают работу по старым контрактам, они покинут рынок авиаперевозок для структур ООН в первом квартале 2024 года.

    По ее словам, после утверждения Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) решения о наличии в отношении России «серьезной обеспокоенности в области безопасности полетов» (Significant Safety Concern, SSC) секретариат ООН, основываясь на своем собственном толковании SSC, ограничил участие российских компаний в новых конкурсах на поставку авиауслуг в интересах организации.

    Как рассказали в МИД, Минтранс совместно с Росавиацией прорабатывает с ИКАО возможность корректировки SSC так, чтобы «обеспокоенность» относилась исключительно к авиасудам с двойной регистрацией, а реализация данной инициативы позволит возобновить участие российских компаний в деятельности ООН.

    Ранее Минтранс России заявил, что опасения ИКАО о безопасности полетов в России не имеют под собой оснований.

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    1 марта 2024, 19:31 • Новости дня
    Военный: Танк Abrams удалось остановить одним дроном

    Российский военный рассказал, как был уничтожен танк Abrams

    Военный: Танк Abrams удалось остановить одним дроном
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский танк Abrams, уничтоженный российскими военными в зоне спецоперации на Украине, остановили одним дроном-камикадзе, сообщил оператор FPV-дрона 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады разведывательно-ударной группы с позывным Рассвет, подбивший военную технику.

    Как указал военный, обнаружили цель, обошли его сзади, потом ударили в тыльную кормовую часть. По его словам, первым бортом остановили этот танк. Он добавил, что после этого незамедлительно был поднят еще один дрон, в тот момент танк уже дымился, а после второго удара у машины произошло возгорание боекомплекта, пишут «Известия».

    1 марта в Минобороны сообщили, что российские военные за последние семь дней на Авдеевском направлении уничтожили более 2,6 тыс. человек, 23 танка, включая американский Abrams, и 45 бронемашин.

    Коментарии (19)
    1 марта 2024, 11:21 • Новости дня
    Франция отказалась отправлять войска на Украину

    Министр Сежурне: Франция не будет отправлять войска на Украину

    Франция отказалась отправлять войска на Украину
    @ Marine Gonard/Reuters

    Tекст: Ольга Никитина

    Франция не станет направлять свои войска для участия в конфликте на Украине, заявил министр иностранных дел республики Стефан Сежурне.

    «Французы не будут умирать за Украину», – приводит его слова ТАСС.

    СМИ писали ранее, что президент Франции Эммануэль Макрон своими заявлениями об отправке войск НАТО на Украину хотел консолидировать усилия Запада по поддержке киевского режима и послать России «сильный стратегический сигнал», однако добился обратного.

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    1 марта 2024, 15:35 • Новости дня
    Медведев: Немцы снова превратились в заклятых врагов
    Медведев: Немцы снова превратились в заклятых врагов
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкие офицеры, обсуждавшие атаку на Крымский мост на ставших публичными аудиозаписях, тщательно и с деталями обсуждали возможность ударов по объекту, обратил внимание заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Немцы обсуждали удары по российской территории с использованием ракет повышенной дальности, выбирали объекты для поражения и наиболее вероятные способы причинить максимальный вред России и ее жителям, указал Медведев в своем Telegram-канале.

    «Все-таки наши извечные противники – немцы – снова превратились в заклятых врагов», – отметил он. Также зампред Совбеза подчеркнул, что обсуждавшие возможный удар офицеры Германии не забыли упомянуть «лживую риторику о неучастии Германии в конфликте».

    «Кто мог себе это представить совсем недавно? Как на это реагировать дипломатическим образом? Не знаю», – добавил Медведев. Затем он привел стихотворение советского поэта и прозаика Константина Симонова, написанное в ходе Великой Отечественной войны в 1942 году «Убей его!» и лозунг тех же времен «Смерть немецко-фашистским оккупантам!»

    Напомним, главред RT Маргарита Симоньян сообщила, что к ней попала аудиозапись разговора высокопоставленных офицеров бундесвера, в котором они обсуждают нанесение ударов по Крымскому мосту. Позже она опубликовала расшифровку разговора. Один из них оказался командующим ВВС Германии.

    Коментарии (25)
    1 марта 2024, 17:40 • Новости дня
    Лавров: Слова Остина доказывают наличие у США планов военного столкновения НАТО и России
    Лавров: Слова Остина доказывают наличие у США планов военного столкновения НАТО и России
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления главы Пентагона Ллойда Остина о прямом столкновении НАТО и России в случае поражения Украины доказывают наличие такого плана у США, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на дипломатическом форуме в Анталье.

    Лавров отметил, что у Остина «просто по Фрейду» вырвалось то, что у США на уме. Он напомнил, что до этого все говорили, что нельзя допустить проигрыша Украины, иначе «Путин не успокоится и будет захватывать европейские страны», передает ТАСС.

    «Так оказывается, по открытому, недвусмысленному выражению господина Остина, все совсем наоборот. У нас таких планов нет и быть не может, а у американцев – да», – пояснил Лавров.

    Ранее Остин заявил, что поражение Украины может привести к прямым военным столкновениям России и НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безответственными заявление Остина о возможности прямого столкновения НАТО и России.

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    Инцидент в Люберцах вскрыл две проблемы в российском обществе

    Владелица сети кофеен в Люберцах не пустила участников СВО в свое заведение. По факту происшествия уже начато расследование. Это не первый случай дискриминации ветеранов боевых действий. Как государству защитить солдат от подобных нападок? И что делать, если некоторые из военных сами ведут себя неподобающим образом? Подробности

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    Как российские пограничники спасали Армению

    Сразу несколько недружественных заявлений, касающихся судьбы российских пограничников в Армении, сделало в последние дни ереванское руководство. Прямо говорится даже о том, что пограничники «должны оттуда уйти». Как российские пограничники появились в Армении, какую роль они сыграли в сохранении ее государственности и почему в Ереване ими теперь недовольны? Подробности

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    Киев мстит Белгороду за провалы на фронте

    ВСУ в очередной раз атаковали мирные объекты Белгорода. Среди них – школьный стадион и торговый центр. Теракт унес жизни шести человек, включая годовалую девочку, которая была на прогулке с бабушкой. Еще 17 человек ранены, включая четырех детей. По мнению экспертов, теракт был бы невозможен без поддержки западных государств – а значит, деятели стран НАТО, как соучастники преступления, должны понести за него ответственность. Подробности

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    • Шольц выдал грязную тайну НАТО

      Канцлер Германии Олаф Шольц выдал секрет британских и французских властей, который они хотели скрыть от населения: их военные участвуют в конфликте на Украине и наводят дальнобойные ракеты на цели в России. Но Шольц не просто проговорился. Его зажали в угол.

    • Макрон опозорился на весь мир

      Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что страны ЕС и НАТО могут отправить своих военных на Украину, обернулось для него настоящим позором. Оказалось, что у Макрона в этом вопросе вообще нет союзников, кроме того, нет армии, способной даже защищаться, а не то что угрожать России.

    • Послание Владимира Путина Федеральному Собранию

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    • Как провалились попытки международной изоляции России

      2023-й стал годом значительной дипломатической активности России – и прежде всего с дружественными странами и регионами мира. О ключевых внешнеполитических контактах Москвы в 2023 году – в нашей инфографике.

    • Как будет обеспечена независимость российского авиатранспорта

      Россия приняла масштабную программу возрождения отечественного авиапрома. Начинается производство сразу нескольких авиалайнеров полностью российского производства. Об этих планах и перспективах – в нашей инфографике.

    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    • Россия бананами остановила поставки оружия ВСУ

      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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