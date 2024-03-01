Политичность, а вовсе не историчность, сознания нынешних польских властей укрепляет Киев в уверенности, что Варшавой можно помыкать. Как это сделал на днях Владимир Зеленский – публично вызвав на границу с Украиной президента и премьера Польши, чтобы те лично занялись проблемой разблокировки движения.0 комментариев
Маск подал в суд на OpenAI
Reuters: Илон Маск подал в суд на OpenAI за разработку ИИ ради прибыли
Американский предприниматель Илон Маск подал иск против компании OpenAI и ее гендиректора Сэма Альтмана из-за коммерциализации учреждения, сообщили СМИ.
Как пишет Reuters, судебная претензия заключается в том, что нацеленность фирмы на получение прибыли, поддерживаемая американским технологическим гигантом Microsoft, противоречит договорному соглашению от 2015 года, которое Маск подписывал как соучредитель, передает ТАСС.
Отмечается, что в документе компания указывается как некоммерческая и открытая, а целью создания является работа на благо общества, а не какого-либо государства или корпорации.
Ранее разработчик чат-бота ChatGPT на основе искусственного интеллекта OpenAI изменил политику использования, теперь там отсутствует прямой запрет на его применение в военных целях.
Напомним, в апреле сообщалось, что Маск запускает стартап в сфере разработки генеративного искусственного интеллекта, компания должна стать конкурентом OpenAI, создавшей ChatGPT.