Reuters: Илон Маск подал в суд на OpenAI за разработку ИИ ради прибыли

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Reuters, судебная претензия заключается в том, что нацеленность фирмы на получение прибыли, поддерживаемая американским технологическим гигантом Microsoft, противоречит договорному соглашению от 2015 года, которое Маск подписывал как соучредитель, передает ТАСС.

Отмечается, что в документе компания указывается как некоммерческая и открытая, а целью создания является работа на благо общества, а не какого-либо государства или корпорации.

Ранее разработчик чат-бота ChatGPT на основе искусственного интеллекта OpenAI изменил политику использования, теперь там отсутствует прямой запрет на его применение в военных целях.

Напомним, в апреле сообщалось, что Маск запускает стартап в сфере разработки генеративного искусственного интеллекта, компания должна стать конкурентом OpenAI, создавшей ChatGPT.