МЧС направило два вертолета Ка-32 на тушение пожара в банном комплексе в Москве

Трамп пригрозил России санкциями в случае новых ударов по Украине

Tекст: Вера Басилая

Трамп раскритиковал удары ВС России по Украине, отметив, что у Путина «нет причин, чтобы он запускал ракеты по гражданским районам, городам и поселкам» и выразил сомнения «в желании президента России завершить конфликт», передает РИА «Новости».

«Возможно, Путин не хочет останавливать войну… и с ним нужно обращаться по-другому, через банковские или вторичные санкции?», – написал Трамп в соцсети Truth Social

Кроме того, Трамп назвал нелепыми предложения американских журналистов о передаче Украине территорий, освобожденных Россией. По мнению экс-президента, подобные идеи не способствуют деэскалации ситуации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российские военные продолжают наносить удары только по военным и околовоенным целям в рамках задач спецоперации на Украине.

Минобороны России сообщило о массированном ударе по авиационным, ракетным и бронетанковым предприятиям на Украине.

Президент России Владимир Путин выразил готовность к возобновлению переговоров с Украиной без предварительных условий.