Вот выращивали же враги нашу оппозицию – прикармливали, вваливали какие-то средства USAID, ждали от них по сигналу из центра мощного удара в спину своему бывшему народу и стране. А на деле они оказались кучкой унылых клоунов.0 комментариев
Руфер забрался на крышу Кунсткамеры в Петербурге
Росгвардия задержала забравшегося на крышу Кунсткамеры руфера
В Петербурге задержаны руфер и его приятель после того, как один из них забрался на крышу башни Кунсткамеры, а второй следил за обстановкой, сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по городу и области.
По информации пресс-службы, один из задержанных, 21-летний руфер, по трубе взобрался на башню и проник на крышу знаменитого музея. Его 22-летний знакомый, студент одного из городских вузов, находился рядом с музеем и предупреждал приятеля о прибытии правоохранителей, передает ТАСС.
На место прибыли два наряда Росгвардии после того, как тревожную кнопку около четырех часов утра нажал охранник Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого. Сотрудники вневедомственной охраны доставили обоих задержанных в полицию для разбирательства.
Ранее сообщалось, что в Северной Осетии каскадер из Ростова-на-Дону Евгений Чеботарев попытался на «Ниве» перелететь с одного здания на другое, трюк не удался, мужчина госпитализирован.