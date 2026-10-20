  • Новость часаВенгрия заблокировала очередной этап процесса вступления Украины и Молдавии в ЕС
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    Новая лунная гонка приняла ядерный характер
    ЕС решил нарастить ледокольный флот и углубить сотрудничество с НАТО в Арктике
    В Прибалтике и Скандинавии увидели «троянского коня» в недвижимости россиян
    Ким Чен Ын с дочерью и женой посетил выставку одежды
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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Замороженные активы как инструмент движения к миру

    Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему русские становятся трезвенниками

    Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?

    17 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

    Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

    14 комментариев
    20 октября 2026, 18:25 • Новости дня

    Системный сбой создал риск задержек рейсов в аэропортах Цюриха и Женевы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Швейцарская служба управления воздушным движением Skyguide предупредила о задержках рейсов в аэропортах Цюриха и Женевы в связи с техническим сбоем в системе радиолокации.

    Пропускная способность воздушного пространства Швейцарии временно снижена наполовину из-за неисправности системы формирования радиолокационных изображений, которую диспетчеры используют для контроля воздушного движения, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление службы Skyguide.

    Вылеты и прилеты в Цюрихе и Женеве приостанавливались, однако на данный момент их выполнение возобновлено.

    В компании подчеркнули, что безопасность полетов в швейцарском воздушном пространстве полностью обеспечена, а признаков информационной атаки не выявлено. Для оперативного устранения неполадок и минимизации последствий задействован антикризисный штаб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце технический сбой парализовал работу семи аэропортов США.

    Ранее масштабные неполадки остановили работу крупнейших аэропортов Британии.

    Летом проблемы в системе обработки багажа возникли в московском Внуково.

    19 октября 2026, 20:13 • Новости дня
    Фицо: АЭС превратила Словакию в энергетическую державу
    Фицо: АЭС превратила Словакию в энергетическую державу
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что республика достигла полной самодостаточности в обеспечении электроэнергией и готовится к ее масштабному экспорту.

    По его словам, ввод в эксплуатацию четвертого энергоблока атомной электростанции «Моховце» позволил стране полностью обеспечить внутренние потребности в электричестве, передает ТАСС со ссылкой на информационное агентство TASR.

    «Словакия становится полностью самодостаточной в электроэнергии. Более того, с 2027 года мы сможем экспортировать ее в большом объеме. Речь идет о 400–500 мегаваттах, которые сможем направить на международный рынок. Словакия становится крупной энергетической державой. Несмотря на то, что мы небольшая страна с небольшим количеством жителей, у нас действуют две АЭС», – заявил Фицо.

    Четвертый энергоблок АЭС «Моховце» был подключен к национальной энергосети на прошлой неделе и в настоящее время работает на 19% своей мощности. Ожидается, что после выхода на проектную мощность он будет обеспечивать около 13% потребляемого в республике электричества.

    Всего в Словакии функционируют две атомные электростанции – «Моховце» в центральной части и «Богунице» на западе страны. Обе станции были построены при содействии Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент Владимир Путин пообещал сделать все для удовлетворения потребностей Словакии в энергетике.

    В апреле Роберт Фицо обвинил Киев в нанесении ущерба энергобезопасности Европы.

    В прошлом году премьер Словакии и Европейская комиссия обсудили прекращение транзита российского газа через Украину.

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    19 октября 2026, 19:15 • Новости дня
    Белоруссия запретила ввоз рыбных консервов из Латвии

    Правительство Белоруссии запретило ввоз некоторых товаров из Латвии

    Белоруссия запретила ввоз рыбных консервов из Латвии
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Кабинет министров Белоруссии утвердил запрет на ввоз отдельных категорий товаров латвийского происхождения.

    Ограничения затронули широкий спектр латвийской продукции, передает ТАСС. «Такое решение принято в связи с сохранением латвийской стороной неконструктивных подходов и недружественной риторики в отношениях с Беларусью», – сообщили в пресс-службе белорусского кабинета министров.

    Уточняется, что введенные ограничительные меры распространяются на рыбные консервы, а также на различные виды промышленных изделий латвийского происхождения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе у границ с Россией и Белоруссией заметили разведывательный беспилотник Латвии.

    Летом Латвия захотела запретить импорт ряда товаров из России и Белоруссии.

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    19 октября 2026, 20:33 • Видео
    По чьему приказу разносят Францию

    Протесты школьников во Франции переросли в погромы невиданных масштабов. Во времена мигрантских бунтов и «желтых жилетов» такого не было. Но кто за этим стоит?

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    19 октября 2026, 20:42 • Новости дня
    The Times: Евросоюз решил создать центр слежения за подлодками в Арктике
    The Times: Евросоюз решил создать центр слежения за подлодками в Арктике
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз намерен создать специальный центр для наблюдения за морскими судами и активностью подводных лодок в Арктике в рамках новой военной стратегии, пишет The Times.

    Евросоюз в среду представит новую арктическую стратегию, предусматривающую создание центра наблюдения за российским теневым флотом и активностью подводных лодок, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Times. «Европейская безопасность – это арктическая безопасность», – подчеркнула Каллас.

    Документ также предполагает создание системы мониторинга и ремонта подводных кабелей связи на случай диверсий, развитие портов и аэропортов для быстрой переброски войск. На разработку военных технологий для использования в арктических условиях Брюссель выделит 260 млн евро. Речь идет о самолетах, способных действовать в экстремальных погодных условиях, и средствах обнаружения большой дальности.

    В Брюсселе обеспокоены расширением возможностей России и Китая в Арктике, в том числе их превосходством над западными странами по количеству ледоколов. Новая стратегия предусматривает расширение европейского ледокольного флота. Каллас призвала страны Евросоюза координировать действия с США и Канадой для контроля над Северным морским путем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз задумался о закупке ледоколов из-за роста влияния России в Арктике.

    В субботу Евросоюз собрался запустить программу наблюдения за Арктикой с применением спутников.

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    19 октября 2026, 20:53 • Новости дня
    В центре Парижа введен комендантский час

    BFMTV: Власти ввели комендантский час на нескольких улицах в центре Парижа

    В центре Парижа введен комендантский час
    @ Gauthier Bedrignans/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Парижа ввели комендантский час на нескольких улицах в центре города из-за продолжающихся беспорядков, сообщил телеканал BFMTV.

    Комендантский час установлен на площади Республики и нескольких улицах в квартале Ле-Аль в историческом I округе, передает ТАСС. Ограничение будет действовать с 22:00 понедельника до 06:00 вторника по местному времени и распространяется на всех граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник префектура полиции Парижа экстренно мобилизовала резервистов из-за протестов.

    В этот же день премьер-министр Франции Себастьян Лекорню допустил введение режима чрезвычайного положения на фоне беспорядков.

    В воскресенье президент Эммануэль Макрон потребовал от правительства предотвратить новые погромы в стране.

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    19 октября 2026, 20:26 • Новости дня
    Комендантский час ввели в четырех городах на севере Франции
    Комендантский час ввели в четырех городах на севере Франции
    @ REUTERS/Abdul Saboor

    Tекст: Дарья Григоренко

    Префектура департамента Нор объявила о введении комендантского часа в отдельных районах Лилля, Ваттиньи, Дуэ и Денен на фоне массовых беспорядков.

    Как передает телеканал BFMTV, власти ограничили перемещение граждан в вечернее и ночное время из-за охвативших регион протестов и уличных беспорядков. Ограничительная мера была полностью согласована с мэрами всех четырех населенных пунктов, передает ТАСС.

    Комендантский час начнет действовать с вечера понедельника и продлится в течение двух суток. Ограничения будут находиться в силе с 20.00 до 06.00 по местному времени, что соответствует периоду с 21.00 до 07.00 по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник украденные во время беспорядков во Франции товары выставили на продажу в сети.

    Премьер страны допустил введение режима чрезвычайного положения.

    Глава французского правительства поручил ввести частичный комендантский час.

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    20 октября 2026, 15:28 • Новости дня
    В Прибалтике и Скандинавии увидели «троянского коня» в недвижимости россиян

    Telegraph: Страны Прибалтики и Скандинавии начнут изымать дома у россиян

    В Прибалтике и Скандинавии увидели «троянского коня» в недвижимости россиян
    @ Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти стран Прибалтики и Скандинавии начали принимать меры вплоть до экспроприации в отношении находящихся в этих государствах домов граждан России, пишет газета The Telegraph.

    Западные чиновники принимают меры вплоть до экспроприации против сотен домов в Литве, Швеции и Норвегии, которые принадлежат россиянам и находятся поблизости от инфраструктурных и военных объектов, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Telegraph.

    «В странах Балтийского региона существует обеспокоенность тем, что Россия может использовать право собственности… как своего рода «троянского коня», – заявил бывший посол Литвы в Британии Эйтвидас Баярунас.

    Издание не приводит никаких доказательств того, что загородные дома используются не по назначению. При этом в Москве неоднократно отвергали обвинения стран НАТО в гибридных операциях и подчеркивали отсутствие планов нападать на альянс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Кремль заявил о поддержке Европой русофобской риторики Лондона.

    Еврокомиссия опровергла обсуждение конфискации активов России.

    Летом премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил европейские элиты в русофобии.

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    20 октября 2026, 05:21 • Новости дня
    Армия США приготовила сотни аэростатов на случай конфликта в Европе

    The War Zone: США применят тысячи аэростатов при конфликте в Европе

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский генерал Стивен Карпентер заявил, что Сухопутные войска США планируют использовать сотни высотных аэростатов в случае военного конфликта в Европе.

    На европейский театр военных действий в случае открытого противостояния могут быть переброшены сотни или даже тысячи подобных летательных аппаратов, передает ТАСС со ссылкой на портал The War Zone.

    «США хотели бы заполнить стратосферу высотными аэростатами, причем по 200–300 единовременно», – заявил Стивен Карпентер.

    Предполагается, что аэростаты можно будет задействовать для выполнения широкого спектра задач, начиная с ретрансляции данных и обеспечения связи и заканчивая непосредственными пусками вооружений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Армия США решила разнообразить используемые ракеты для систем ПВО.

    В прошлом месяце в Соединенных Штатах назначили исполняющего обязанности министра армии.

    Весной американское командование запланировало развернуть масштабную сеть аэростатов над Тихим океаном.

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    19 октября 2026, 21:02 • Новости дня
    Литва решила запросить у НАТО разрешение сбивать дроны без визуального контакта

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс распорядился начать консультации с Североатлантическим альянсом о возможности перехвата нарушающих воздушную границу беспилотников без визуального подтверждения.

    Как пишет LRT, Вильнюс планирует обсудить возможность уничтожения дронов-нарушителей базирующимися в стране истребителями НАТО без визуального контакта с целью, передает ТАСС.

    «Я распорядился начать консультации с НАТО по пересмотру алгоритма реагирования на вторжение беспилотников. Надеюсь, месяца на это хватит», – заявил Синкявичюс.

    Глава правительства выразил мнение, что альянс может оставить форму реакции на нарушение воздушной границы на усмотрение стран-участниц, передав этот вопрос в компетенцию национального права.

    Согласно действующим правилам, в мирное время пилот истребителя не имеет права открывать огонь по беспилотнику до тех пор, пока лично не убедится в типе летательного аппарата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Литве нашли обломки залетевшего со стороны Польши беспилотника. Вильнюс попросил Варшаву помочь в расследовании инцидента.

    Киев извинился за нарушение воздушного пространства Литвы украинским дроном.

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    19 октября 2026, 20:30 • Новости дня
    Власти Италии решили направить военных в Милан после погромов

    Правительство Италии решило направить 500 военных в Милан после беспорядков

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Италии планируют направить 500 военнослужащих в Милан для обеспечения правопорядка после недавних массовых беспорядков, сообщила газета Il Messaggero.

    Правительство Италии направит 500 военных для обеспечения соблюдения правопорядка в Милане, передает ТАСС со ссылкой на Il Messaggero. Отмечается, что соответствующий указ будет одобрен на чрезвычайном заседании Совета министров во вторник.

    Решение принято на совещании представителей служб охраны правопорядка и МВД во главе с премьер-министром Джорджей Мелони.

    Военнослужащие направляются в город в качестве подкрепления после погромов в минувшие выходные. Ущерб торговому сектору, включая закрытие магазинов и ресторанов, оценивается в 700 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник полиция задержала более 270 человек в ходе протестов в Милане.

    В воскресенье протестующие разгромили магазины в центре города.

    В пятницу итальянские студенты устроили массовые протесты против политики Мелони.

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    19 октября 2026, 20:58 • Новости дня
    Болгария усилила патрулирование побережья Черного моря с помощью дронов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Болгарские военные задействовали беспилотные летательные аппараты для усиления наблюдения за побережьем Черного моря и прилегающим пространством, сообщает министерство обороны страны.

    Как уточнили в ведомстве, вооруженные силы Болгарии начали использовать беспилотники для наблюдения за побережьем, а также прилегающей акваторией и воздушным пространством Черного моря, передает РИА «Новости».

    В военном ведомстве уточнили, что эти действия являются частью превентивных мер. Они призваны повысить безопасность и обеспечить своевременное предоставление данных об обстановке в регионе.

    Министерство также предупредило местных жителей, что полеты дронов вдоль побережья напрямую связаны с выполнением задач по мониторингу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу атакованное дронами в Черном море торговое судно отбуксировали в Бургас.

    В среду Болгария, Румыния и Турция начали готовить план безопасности Черного моря.

    Во вторник у берегов Болгарии спасли пять моряков с затонувшего после атаки беспилотников судна.

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    19 октября 2026, 22:22 • Новости дня
    Сербская оппозиция назвала вступление в Евросоюз угрозой национальным интересам

    Лидер Новой демпартии Сербии Йованович отверг вступление страны в Евросоюз

    Tекст: Денис Тельманов

    Председатель оппозиционной Новой демократической партии Сербии Милош Йованович заявил, что присоединение Белграда к Европейскому союзу потребует введения антироссийских санкций, что абсолютно недопустимо.

    Оппозиционный политик отверг возможность европейской интеграции из-за необходимости согласовывать внешнеполитический курс с Брюсселем, передает ТАСС.

    «Сербии пришлось бы привести свою внешнюю политику в соответствие с их политикой. Это противоречит нашим национальным интересам. Россия – союзное нам государство. Для нашего избирательного списка введение санкций исключено», – заявил Йованович.

    Политик подчеркнул, что к переговорам о статусе Косово и Метохии необходимо привлечь Россию, Китай и другие государства, которые не признают независимость сербского края. По его словам, смещение центра тяжести в международных отношениях и движение мира к многополярности открывают для Белграда новое пространство для маневра.

    Внеочередные парламентские выборы пройдут в Сербии 25 октября. Йованович возглавляет на них коалиционный избирательный список «Подлинные правые».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент Сербии Александр Вучич заявил о поддержке со стороны российского руководства.

    В пятницу глава МИД Ивица Дачич пообещал сохранить курс на сотрудничество Белграда и Москвы после выборов.

    В четверг заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил о попытках Запада вмешаться в избирательный процесс в республике.

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    19 октября 2026, 20:05 • Новости дня
    Люксовый бренд Valentino зарегистрировал в России товарные знаки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Итальянский люксовый бренд Valentino, приостановивший работу в стране несколько лет назад, зарегистрировал в России товарные знаки своего названия и логотипа.

    Заявки на регистрацию товарных знаков в Роспатент подала итальянская компания «Валентино С. П. А.» в феврале 2026 года, передает ТАСС. Товарные знаки зарегистрированы по третьему классу Международной классификации товаров и услуг. Он включает крема, препараты по уходу за лицом и телом, пену для ванн, мыло, шампуни, лаки и спреи для волос, а также духи.

    В 2022 году бренд Valentino приостановил свою деятельность в России в связи с началом спецоперации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу киностудия Warner Bros. зарегистрировала в России товарные знаки по франшизе «Гарри Поттер».

    В среду производитель спортивной одежды Adidas зарегистрировал свой товарный знак на территории страны до 2035 года.

    В начале месяца стало известно, что за девять месяцев на российский рынок вышли пять зарубежных брендов.

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    19 октября 2026, 20:25 • Новости дня
    Власти Литвы решили усилить охрану объектов критической инфраструктуры

    Премьер Литвы Синкявичюс заявил об усилении охраны критической инфраструктуры

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Литвы усилят охрану объектов критической инфраструктуры после попытки поджога предприятия, на котором хранилось оборудование спутниковой связи Starlink, заявил премьер-министр республики Миндаугас Синкявичюс.

    В понедельник в рамках комиссии по национальной безопасности премьер заявил, что поджог расценивается как диверсия, передает РИА «Новости». «В связи с этим договорились, что на объектах, управляющих критической инфраструктурой государственного значения, которых у нас более 15, с учетом ситуации будет усилен уровень бдительности», – сказал Синкявичюс.

    Глава правительства пояснил, что на охрану таких объектов направят больше технических сил и усилят безопасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Литве предотвратили поджог предприятия с оборудованием Starlink.

    Летом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал страшилками слова президента Литвы об угрозе инфраструктуре.

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    20 октября 2026, 08:17 • Новости дня
    В Словакии предрекли превращение Украины в новый Афганистан для Евросоюза

    Pravda: Евросоюзу предрекли превращение Украины в новый Афганистан

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина рискует стать новым Афганистаном для Европейского союза, если конфликт не будет завершен с учетом российских требований.

    Украина может превратиться в новый Афганистан для Европейского союза, передает РИА «Новости» со ссылкой на словацкую газету Pravda.

    «Вполне возможно, что Украина станет Афганистаном не для России, а для Европейского союза», – отмечается в материале.

    По мнению автора статьи, единственный способ избежать такого сценария заключается в разработке плана завершения конфликта, который будет учитывать требования Москвы. Он добавил, что санкции, заморозка активов и поддержка Киева не помогут достичь мира, так как ограничения не смогли сломить экономику России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Белый дом счел введение санкций против России помехой для переговоров по Украине.

    В пятницу руководство Евросоюза пообещало Киеву не отменять антироссийские ограничения.

     До этого крупные страны Европы взбунтовались против новых санкций в отношении Москвы.

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    19 октября 2026, 22:00 • Новости дня
    Форум по безопасности в сфере БПЛА впервые прошел в Швейцарии

    Tекст: Вера Басилая

    В Швейцарии впервые состоялся форум по безопасности в сфере беспилотных летательных аппаратов, целью которого стала выработка решений для усиления оборонного потенциала страны, сообщил кабмин конфедерации.

    «Форум собрал более 300 представителей научно-исследовательских кругов, вооруженных сил, органов государственного управления, политических и промышленных сфер. Главная цель – укрепить швейцарскую экосистему беспилотных систем, улучшить взаимодействие между различными участниками и разработать конкретные решения для усиления оборонного потенциала Швейцарии», – приводит РИА «Новости» сообщение правительства Швейцарии.

    На мероприятии обсуждались вопросы совершенствования военного потенциала и средств противодействия враждебным беспилотникам, а также научные исследования и инновации в сфере разработки технологий БПЛА. Участники рассмотрели возможности для проведения испытаний беспилотников в Швейцарии и сотрудничество с другими странами.

    «Поскольку беспилотные летательные аппараты рассматриваются как ключевая технология для будущего Швейцарии, стратегия Федерального совета в области политики вооружений предусматривает целенаправленное укрепление экосистемы БПЛА в нашей стране», – добавили в кабмине.

    В конце августа руководство армии Швейцарии объявило о новой программе разработки беспилотных летательных аппаратов с 2028 года. В связи с растущими угрозами принято решение о создании нового батальона и учебного центра по подготовке операторов БПЛА.

    Ранее власти Швейцарии признали уязвимость 92% территории для атак с воздуха.

    В прошлом месяце в Сербии открылся завод по производству военных беспилотников.

    В сентябре Mitsubishi и NEC решили создавать боевые беспилотники с ИИ.

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Замороженные активы как инструмент движения к миру

      Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.

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    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Почему русские становятся трезвенниками

      Согласно социологическим данным, люди, родившиеся около 2000 года – те, кому сейчас 20-30 лет, – потребляют в 2-3 раза меньше алкоголя, чем родители, и более чем в 5 раз меньше, чем дедушки и бабушки. Интересно почему?

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    • Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв
      Россия в Центральной Азии просчитывает старые и новые угрозы

      Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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