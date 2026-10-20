Российский кейс со взаимной заморозкой активов – российских на Западе, западных в России – радикально отличается от всех предыдущих историй заморозки суверенных средств. У России есть сопоставимый объем чужих активов на ее территории. Это создает ситуацию взаимного удержания активов и денег в заложниках, не имеющую исторических аналогов.3 комментария
Системный сбой создал риск задержек рейсов в аэропортах Цюриха и Женевы
Швейцарская служба управления воздушным движением Skyguide предупредила о задержках рейсов в аэропортах Цюриха и Женевы в связи с техническим сбоем в системе радиолокации.
Пропускная способность воздушного пространства Швейцарии временно снижена наполовину из-за неисправности системы формирования радиолокационных изображений, которую диспетчеры используют для контроля воздушного движения, пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление службы Skyguide.
Вылеты и прилеты в Цюрихе и Женеве приостанавливались, однако на данный момент их выполнение возобновлено.
В компании подчеркнули, что безопасность полетов в швейцарском воздушном пространстве полностью обеспечена, а признаков информационной атаки не выявлено. Для оперативного устранения неполадок и минимизации последствий задействован антикризисный штаб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце технический сбой парализовал работу семи аэропортов США.
Ранее масштабные неполадки остановили работу крупнейших аэропортов Британии.
Летом проблемы в системе обработки багажа возникли в московском Внуково.