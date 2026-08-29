Врачи скорой приняли стремительные роды у москвички в лифте

НИИ им. Склифосовского: Врачи скорой приняли роды у москвички в лифте

Tекст: Валерия Городецкая

Родовая деятельность началась внезапно, когда женщина направлялась в медицинское учреждение, сообщается в канале НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Max.

«Четвертые роды: что может пойти не так? По пути в роддом у женщины отошли воды прямо в лифте. Родовая деятельность развивалась стремительно, приехавшая на вызов скорая помощь принимала роды на месте. На свет появилась чудесная малышка», – говорится в публикации.

После благополучного появления девочки на свет мать и новорожденную доставили во флагманский центр НИИ имени Склифосовского. Там специалисты перерезали пуповину и провели необходимые анализы для исключения кровопотери.

Пациентку осмотрели в экстренной реанимации, а также проверили состояние младенца. Убедившись в отсутствии угроз здоровью, медики вызвали акушерскую бригаду и перевели семью в профильный роддом. Спустя три дня мать с ребенком благополучно выписали домой.

В июне жительница Новосибирска родила ребенка на улице между жилыми домами.

В прошлом году спасатели вызволили беременную женщину со схватками из застрявшего лифта в Биробиджане.

В мае 2024 года москвичка с начавшимися родами отказалась покидать пункт выдачи заказов до приезда скорой помощи.