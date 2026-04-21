По данным Economist, фермеры Британии возмущены тем, что куриные яйца с Украины продолжают поступать в страну без пошлин и тем самым вытесняют британскую продукцию. В материале подчеркивается, что Британия остается единственной европейской страной, сохранившей беспошлинный режим для украинских яиц до 2028 года, передает РИА «Новости».

«Фермеры говорят, что они оказываются вытесненными с рынка этими дешевыми куриными яйцами», – говорится в публикации. Издание уточняет, что каждое девятое куриное яйцо на прилавках британских магазинов завезено из-за рубежа. При этом большая часть импортной продукции поступает именно с Украины.

Великобритания столкнулась с ростом импорта яиц из Украины и Польши, вызвавшим обеспокоенность местных фермеров. Руководство ЕС в 2022 году одобрило торговый безвиз для Украины, а дешевые украинские аграрные товары затем вызвали массовые протесты европейских фермеров. После отмены пошлин Евросоюз резко увеличил импорт украинских яиц, и европейские контролеры обнаружили в них остаточные следы запрещенных антибиотиков.