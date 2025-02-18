США пригрозили ответными мерами на торговые барьеры других стран

Президент США пригрозил ответными мерами против нетарифных торговых барьеров

Tекст: Вера Басилая

Президент США заявил о готовности ввести ответные ограничения на нетарифные торговые барьеры, которые применяют другие страны, передает ТАСС.

Он отметил, что в рамках принципа взаимности в торговле США будут вводить аналогичные меры против тех государств, которые взимают пошлины или используют иные методы регулирования против американской продукции.

Американский лидер подчеркнул, что вводимые некоторыми странами налоги на добавленную стоимость являются более карательной мерой, чем обычные пошлины. В связи с этим США планируют считать такие налоги частью тарифных ограничений.

«Что касается торговли, в целях справедливости я решил вводить взаимные пошлины, то есть если какая-то страна взимает плату с США, то мы взимаем с них», – написал президент США в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

Глава Белого дома также указал, что меры будут касаться стран, которые предоставляют субсидии своим производителям, чтобы получить экономическое преимущество над США. Он подчеркнул, что США против того, чтобы Америка несла «несправедливый ущерб», а американские товары «экспортировались через территорию другой страны» в обход существующих торговых ограничений.

Ранее президент США заявил, что БРИКС «мертв» после его угроз введения стопроцентных пошлин, если объединение попытается играть с долларом.

США ввели в отношении всех поставок стали и алюминия в страну пошлины в размере 25%, что может привести к неприятным последствиям для самих Штатов.

Газета ВЗГЛЯД писала, что тарифная война США вышла боком самим Штатам.