С одной стороны, мы больше устали от трудной нашей ситуации, с другой – как ни парадоксально – мы куда больше внутренне готовы держаться, сколько надо. Лишь бы победить, чтобы на потом не оставлять это вот всё. Чтобы сейчас додушить.11 комментариев
Грузия объяснила отсутствие на Совете Евросоюза по общим вопросам «национальной гордостью»
Грузия не получала официального приглашения на заседание Совета ЕС по общим вопросам в Польше, а умолять ее позвать никого не будет, заявил исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты», председатель парламентского большинства Мамука Мдинарадзе. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Приглашение официально нам не поступило. Наверное, предположили, что МИД Грузии будет умолять пригласить, но за счет ущерба нашим национальным интересам Грузия не будет участвовать ни в каких форматах», – сказал он на пресс-конференции в среду.
По его словам, «для Грузии оставили пустое кресло, но в эти игры пусть сами играют, сколько угодно». «Будет приглашение, примем участие. Умолять, преклонять колени не будем, не оскорбим собственное национальное достоинство», – сказал Мдинарадзе.
Он напомнил, что Грузия, страна-кандидат в ЕС, решила не просить Евросоюз начинать переговоры о членстве до 2028 года, чтобы лучше подготовиться к процессу. При этом, по его словам, если ЕС сам предложит начать такие переговоры, Грузия сразу же согласится.
В Польше на неформальном заседании Совета ЕС по общим вопросам, в котором принимают участие министры стран-членов и стран-партнеров ЕС, для Грузии было оставлено «свободное место» – пустой стул.