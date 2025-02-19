С одной стороны, мы больше устали от трудной нашей ситуации, с другой – как ни парадоксально – мы куда больше внутренне готовы держаться, сколько надо. Лишь бы победить, чтобы на потом не оставлять это вот всё. Чтобы сейчас додушить.11 комментариев
Путин заявил о договоренностях с США по возобновлению нормальной работы диппредставительств
Россия и США договорились возобновить работу дипломатических представительств, заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов во время посещения завода по производству беспилотников в Санкт-Петербурге.
«Мы договорились в нормальном режиме возобновить работу дипломатических ведомств. Постоянное выдворение дипломатов из Вашингтона и из Москвы ни к чему хорошему не приводит. У нас, если так дело дальше пойдет, в этих зданиях будут работать только одни уборщицы, чей труд тоже, безусловно, надо ценить, но это не то, ради чего создаются дипломатические представительства», – приводит его слова ТАСС.
Ранее стало известно, что Вашингтон направил России запрос на агреман для нового посла, на эту должность предложена кандидатура 69-летнего спецпосланника США по Ливии Ричарда Норланда.
В октябре президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Антонова от должности посла России в США.