США запросили агреман на нового посла в Москве

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом сообщает «Коммерсант». По данным издания, предыдущая администрация США предложила Норланда на должность, и новое руководство решило не отзывать эту кандидатуру.

Ричард Норланд обладает более чем 40-летним опытом дипломатической службы. Он владеет несколькими языками, включая русский. Свою карьеру он начал в 1980 году, работая в различных посольствах США, включая Бахрейн и Норвегию, а также в Москве. В 1993 году Норланд занимал должности представителя США и исполняющего обязанности главы миссии ОБСЕ в Грузии, участвовал в урегулировании конфликтов в Южной Осетии и Абхазии.

На протяжении 2000-х годов Норланд был заместителем главы миссии в Афганистане, послом в Узбекистане и Грузии. В последнее время он служил специальным посланником США в Ливии.

В октябре президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Антонова от должности посла России в США, а затем Антонов стал советником главы ВТБ.