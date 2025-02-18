Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.12 комментариев
США запросили агреман на нового посла в Москве
Вашингтон направил России запрос на агреман для нового посла, на эту должность предложена кандидатура 69-летнего спецпосланника США по Ливии Ричарда Норланда.
Об этом сообщает «Коммерсант». По данным издания, предыдущая администрация США предложила Норланда на должность, и новое руководство решило не отзывать эту кандидатуру.
Ричард Норланд обладает более чем 40-летним опытом дипломатической службы. Он владеет несколькими языками, включая русский. Свою карьеру он начал в 1980 году, работая в различных посольствах США, включая Бахрейн и Норвегию, а также в Москве. В 1993 году Норланд занимал должности представителя США и исполняющего обязанности главы миссии ОБСЕ в Грузии, участвовал в урегулировании конфликтов в Южной Осетии и Абхазии.
На протяжении 2000-х годов Норланд был заместителем главы миссии в Афганистане, послом в Узбекистане и Грузии. В последнее время он служил специальным посланником США в Ливии.
В октябре президент Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Антонова от должности посла России в США, а затем Антонов стал советником главы ВТБ.