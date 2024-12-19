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Бывший посол России в США Антонов стал советником главы ВТБ
Бывший посол в США Антонов назначен советником главы банка ВТБ Костина
Анатолий Антонов, бывший посол России в США, назначен советником президента банка ВТБ Андрея Костина, где он будет сосредоточен на развитии международных контактов и координации работы с БРИКС.
Бывший российский посол в США Анатолий Антонов назначен советником главы банка ВТБ Андрея Костина, передает ТАСС. Антонов завершил свою дипломатическую миссию в США в октябре и теперь сосредоточится на развитии международных контактов ВТБ с дружественными странами.
В пресс-службе банка сообщили, что Антонов будет заниматься координацией участия банка в работе экспертных советов и консультативных органов по связям со странами БРИКС. Дипломатический опыт Антонова будет особенно востребован в условиях усиливающегося взаимодействия с партнерами из стран Глобального Юга, которые проявляют интерес к проектам в России.
Анатолий Антонов имеет богатый опыт международной деятельности. С 2011 года он занимал пост заместителя министра обороны России, отвечая за международное военное сотрудничество. В 2016 году он был назначен заместителем министра иностранных дел, а в 2017 году стал послом России в США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Антонова от должности посла России в США и от обязанностей постоянного наблюдателя при Организации американских государств, а эксперт объяснил это решение необходимостью обновления кадрового состава.