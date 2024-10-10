Возможны действительно тектонические изменения в большой политике так называемого Запада, который начнет распадаться на традиционную Европу и ту глобалистскую помойку, в которую ее превращали последние лет тридцать.0 комментариев
Эксперт объяснил освобождение Антонова с должности посла в США
Долгов: Новый посол России в США будет назначен после американских выборов
Враждебный курс Вашингтона сказался на работе российского дипкорпуса. Тем не менее Анатолий Антонов, несмотря на все трудности, выполнял свои функции. Решение о его отставке было принято в рамках ротации кадров. Другими словами, уровень дипотношений с США не понижается, сказал газете ВЗГЛЯД бывший заместитель постпреда России в ООН Константин Долгов.
«Анатолий Антонов проработал послом длительный срок – семь лет. Он возглавлял дипломатическую миссию и при администрации Дональда Трампа, и при администрации Джо Байдена. И тот и другой сделали много негативного в рамках российско-американских отношений. Например, были введены масштабные антироссийские санкции», – напомнил Константин Долгов, бывший заместитель постпреда России в ООН.
Враждебный курс Вашингтона сказался и на работе российского дипкорпуса. «Двусторонние отношения по вине американской стороны находятся на точке замерзания по целому ряду направлений. Тем не менее Антонов, несмотря на все трудности, выполнял свои функции», – указал собеседник.
«Сейчас же его полномочия закончились, он сделал свое дело, и в рамках ротации кадров было принято решение о его отставке. Но уровень дипломатических отношений с США не понижается. Новый посол будет своевременно назначен», – уточнил Долгов. По его мнению, это произойдет после американских выборов.
«Выбор подходящей кандидатуры – прерогатива МИД. У нас хорошая дипломатическая школа, сильный дипломатический состав министерства иностранных дел. Поэтому я уверен, что заменит Антонова не менее серьезный профессионал. Другой вопрос, каким будет курс новой американской администрации в отношении России. Однако независимо ни от чего мы продолжим решать свои задачи и отстаивать интересы нашей страны», – заключил Долгов.
Ранее Владимир Путин подписал указ об отставке посла России в США Анатолия Антонова. Также Антонова освободили от обязанностей постоянного наблюдателя от России при Организации американских государств в Вашингтоне.
Напомним, дипломат вернулся в Россию на выходных – самолет с ним приземлился в аэропорту Внуково-2. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что уровень дипломатических отношений между Москвой и Вашингтоном останется прежним, а новый посол будет назначен своевременно. Анатолий Антонов работал послом в США с 2017 года. До этого он также был замминистра обороны и замглавы МИД.