Россия и США договорились вернуть прежнюю численность посольств

Рубио: Россия и США договорились вернуть прежнюю численность дипсоставов посольств

Tекст: Валерия Городецкая

Как пишет Associated Press, Россия и Соединенные Штаты достигли соглашения о восстановлении прежней численности дипломатических составов в посольствах в Москве и Вашингтоне, передает ТАСС.

Госсекретарь Рубио подчеркнул важность активной работы дипломатических представительств, которые должны нормально функционировать для обеспечения возможности продолжения двусторонних контактов. Он отметил: «Нам потребуется активная работа дипломатических представительств, способных нормально функционировать, чтобы иметь возможность продолжать эти контакты».

Напомним, Вашингтон направил России запрос на агреман для нового посла, на эту должность предложена кандидатура 69-летнего спецпосланника США по Ливии Ричарда Норланда.