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Объявлено о повышении социальных пенсий в России
Министр труда и соцзащиты Котяков объявил индексацию социальных пенсий на 14,75% с 1 апреля
Социальные пенсии в России будут проиндексированы на 14,75% с 1 апреля 2025 года, на это выделят 85 млрд рублей.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что с 1 апреля 2025 года социальные пенсии в России будут проиндексированы на 14,75%, передает ТАСС. На проведение этой индексации в федеральном бюджете предусмотрено 85 млрд рублей.
Котяков отметил, что ежегодная индексация социальных пенсий проводится 1 апреля. В 2025 году увеличение выплат затронет 4,2 млн человек, что позволит существенно повысить их доходы.
По его словам, индексация коснется не только социальных пенсий, но и выплат по государственному пенсионному обеспечению. Это стало возможным благодаря предусмотренным в федеральном бюджете средствам, что обеспечит поддержку существенной части населения.
Президент России Владимир Путин предложил проиндексировать на 9,5% страховые и военные пенсии, а также ряд социальных выплат и пособий.
Правительство утвердило индексацию более сорока социальных выплат и пособий на 9,5% с 1 февраля, включая выплаты инвалидам и семьям с детьми. Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков объявил об индексации более 40 социальных выплат и пособий на 9,5% с 1 февраля.