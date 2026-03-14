Пушилин: «Купол Донбасса» еженедельно сбивает до 500 украинских БПЛА

ФСБ арестовала иностранца в Тамбовской области за призывы к терактам

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщили в ведомстве, иностранного гражданина, подозреваемого в публичных призывах к террористической деятельности с использованием мессенджера Telegram, задержали в Тамбовской области, передает РИА «Новости».

По данным ФСБ, мужчина находился на территории региона и через Telegram призывал к насильственным действиям в отношении представителей органов государственной власти и управления. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета.

Ленинский районный суд Тамбова избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. В ФСБ подчеркнули, что спецслужбы Украины продолжают искать потенциальных исполнителей терактов и диверсий в социальных сетях и мессенджерах, а всех согласившихся на сотрудничество с противником предупреждают о неотвратимости уголовной ответственности, вплоть до пожизненного лишения свободы.

