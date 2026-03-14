Иранский политик оказался в базе «Миротворца» после заявления об Украине

Иранский политик Азизи оказался в базе «Миротворца» после заявления об Украине

Tекст: Вера Басилая

Председатель комитета по внешней политике и национальной безопасности парламента Ирана Эбрахим Азизи внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец», передает ТАСС. Владелцы ресурса обвинили иранского политика в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины».

Основанием для внесения послужило заявление Азизи, в котором он отметил, что вся украинская территория стала легитимной целью для вооруженных сил Ирана. В качестве аргумента он сослался на статью 51 Устава ООН, подчеркнув, что это произошло после поддержки Киевом Израиля с помощью беспилотников.

По информации ресурса, сайт «Миротворец» внес азиатского политика в свою базу как фигуранта, причастного к действиям против Украины.

Глава комиссии по нацбезопасности иранского парламента Ибрагим Азизи заявил, что поддержка Израиля сделала территорию Украины законной целью для Тегерана.

