NYT: Хаос в аэропортах США стал символом власти Трампа

Tекст: Мария Иванова

Авиаузлы США превратились в символ разлада в госуправлении, отмечает The New York Times.

Длинные очереди связаны с острой нехваткой сотрудников службы безопасности TSA, которые более месяца работают без зарплаты из-за частичной приостановки работы правительства на фоне миграционного ужесточения администрации президента США в Миннеаполисе и других городах. По данным министерства внутренней безопасности, за время шатдауна уволилось более 400 инспекторов.

Многим путешественникам теперь приходится часами пробиваться через контроль в крупных аэропортах Атланты и Нью-Йорка, что приводит к сорванным пересадкам и ночёвкам в терминалах. Часть работников TSA берёт вторые работы и пропускает смены, чтобы их выполнять. На этом фоне весенний сезон отпусков лишь набирает обороты.

Газета приводит истории пассажиров, описывающих хаос в терминалах и конфликты в очередях, когда люди, опаздывающие на рейсы, пытаются пройти вперёд и сталкиваются с сопротивлением и вмешательством охраны. В одном из описанных случаев в Атланте путешественникам, пропустившим пересадку, пришлось провести ночь в аэропорту. Другая читательница рассказала о возвращении с Пуэрто-Рико, где два из трёх терминалов были закрыты, а очереди тянулись на улицу под дождём более четырёх часов.

На общем мрачном фоне, отмечает издание, звучат и отдельные рассказы о почти нормальной работе, как в Денвере, где длинные, но быстро движущиеся очереди сопровождались шутками доброжелательных сотрудников и спокойной реакцией пассажиров. Однако даже там авиакомпании фиксировали переполненные залы ожидания, поскольку люди приезжали в аэропорт сильно заранее.

Негатив к атмосфере в американских аэропортах добавляет активность миграционных служб. Дональд Трамп направил в терминалы вооружённых агентов ICE, заявив, что они помогут разрулить ситуацию с очередями. Однако демократы в конгрессе и профсоюз TSA назвали эту меру деструктивной, отмечая, что сотрудники ICE пугают часть граждан. Ранее TSA передала им данные о поездке женщины с девятилетней дочерью, что закончилось их депортацией.

Обстановку усугубляют и последствия конфликта с Ираном, который вызвал дефицит авиационного керосина в Азии и рост цен на билеты. Авиакомпании уже отменили десятки тысяч рейсов на Ближнем Востоке из-за закрытия аэропортов и ограничений на маршруты. Спрос на перелёты начал снижаться, и, по словам одного из экспертов по путешествиям, сложилась «идеальная буря» транспортных сбоев.

Отдельным тяжёлым эпизодом стал недавний ночной инцидент в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия, где при столкновении самолёта Air Canada с пожарной машиной погибли два пилота. В расшифровке переговоров с диспетчером звучит отчаянная команда остановиться. Ещё через несколько секунд диспетчер повторяет приказ, но следователи пока не знают, услышал ли его водитель.

По данным официальных лиц, в момент катастрофы двое диспетчеров выполняли работу четырёх человек, что часто практикуется в ночные смены, хотя федеральные регуляторы ранее уже выражали по этому поводу озабоченность. На фоне очередей, присутствия агентов ICE, войны и роста цен эта авария, по оценке автора, стала последним звеном в тревожной формуле, итогом которой становится выматывающий стресс для всех, кто садится в самолёт.

