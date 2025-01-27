Мишустин подписал индексацию соцвыплат на 9,5%

Правительство проиндексировало более 40 соцвыплат на 9,5%

Tекст: Ольга Иванова

Михаил Мишустин, глава российского правительства, подписал постановление об индексации социальных выплат с февраля, сообщает ТАСС. Больше 40 различных выплат и пособий будут увеличены на 9,5%. Эта мера коснется как пенсионеров, так и людей с инвалидностью, ветеранов, героев России и трудящихся.

На совещании с заместителями Мишустин подчеркнул важность контроля за процессом доиндексации. Вице-премьер Татьяна Голикова будет следить за социальными пенсиями, а Денис Мантуров – за военными. Уже в феврале пенсионеры получат повышенные суммы выплат, согласно информации на сайте правительства.

Помимо перечисленных категорий, увеличения выплат коснутся и семей с детьми. Материнский капитал на первого ребенка теперь составит более 690 тыс. рублей, а на второго и последующего – 912 тыс. рублей. Также будет ежегодно индексироваться ежемесячная выплата на уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства первой группы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр труда и социальной защиты России Антон Котяков объявил об индексации более 40 социальных выплат и пособий на 9,5% с 1 февраля.