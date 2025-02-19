С одной стороны, мы больше устали от трудной нашей ситуации, с другой – как ни парадоксально – мы куда больше внутренне готовы держаться, сколько надо. Лишь бы победить, чтобы на потом не оставлять это вот всё. Чтобы сейчас додушить.7 комментариев
Таксист в Подмосковье сбил инвалида-колясочника на пешеходном переходе
В Дмитрове таксист сбил мужчину на инвалидной коляске, возбуждено дело
В Дмитрове таксист на автомобиле Renault сбил мужчину на инвалидной коляске на нерегулируемом пешеходном переходе, пострадавший получил травмы и был госпитализирован, сообщило ГУ МВД по Московской области.
Водитель легкового автомобиля Renault сбил мужчину на инвалидной коляске, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, передает ТАСС.
Пострадавший был госпитализирован с травмами, его состояние на данный момент уточняется. В пресс-службе ГУ МВД по Московской области уточнили, что за рулем автомобиля находился мужчина 1993 года рождения. Сотрудники ГАИ приступили к проверке всех обстоятельств происшествия.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ, касающееся оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В пресс-службе подмосковного ГСУ СК сообщили, что автомобиль, совершивший наезд, использовался в качестве такси.
Ранее в Москве водитель автомобиля вступил в конфликт с таксистом и выстрелил в оппонента, после чего его начали искать.
В Южно-Сахалинске иностранец на автомобиле сбил женщину и девятилетнюю девочку на пешеходном переходе, и его заключили под стражу по решению суда.