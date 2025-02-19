С одной стороны, мы больше устали от трудной нашей ситуации, с другой – как ни парадоксально – мы куда больше внутренне готовы держаться, сколько надо. Лишь бы победить, чтобы на потом не оставлять это вот всё. Чтобы сейчас додушить.8 комментариев
Стало известно о готовности российского и американского послов к работе
ТАСС: Новые послы России и США скоро приступят к своим обязанностям
Новые послы России и США вскоре приступят к выполнению своих обязанностей, что является важным шагом для нормализации двусторонних отношений, сообщил источник в российском парламенте.
«Послы России и США в полном объеме приступят к своим обязанностям в самое ближайшее время, это фундаментальный вопрос нормализации двусторонних отношений», – указал источник, передает ТАСС.
Предыдущий посол РФ в США Анатолий Антонов завершил свою миссию в Вашингтоне в октябре 2024 года.
В среду бывший депутат парламента Грузии Петрэ Мамрадзе заявил газете ВЗГЛЯД, что вероятный будущий посол США в России Ричард Норланд, ранее возглавлявший дипмиссию США в Грузии, является опытным и справедливым дипломатом.
Ранее стало известно, что Вашингтон направил России запрос на агреман для нового посла, на эту должность предложена кандидатура 69-летнего спецпосланника США по Ливии Ричарда Норланда.
В октябре президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Антонова от должности посла России в США.