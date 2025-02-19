Стало известно о готовности российского и американского послов к работе

ТАСС: Новые послы России и США скоро приступят к своим обязанностям

Tекст: Дарья Григоренко

«Послы России и США в полном объеме приступят к своим обязанностям в самое ближайшее время, это фундаментальный вопрос нормализации двусторонних отношений», – указал источник, передает ТАСС.

Предыдущий посол РФ в США Анатолий Антонов завершил свою миссию в Вашингтоне в октябре 2024 года.

В среду бывший депутат парламента Грузии Петрэ Мамрадзе заявил газете ВЗГЛЯД, что вероятный будущий посол США в России Ричард Норланд, ранее возглавлявший дипмиссию США в Грузии, является опытным и справедливым дипломатом.

Ранее стало известно, что Вашингтон направил России запрос на агреман для нового посла, на эту должность предложена кандидатура 69-летнего спецпосланника США по Ливии Ричарда Норланда.

В октябре президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Антонова от должности посла России в США.