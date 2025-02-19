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В Тбилиси дали оценку вероятному будущему послу США в России
Вероятный будущий посол США в России Ричард Норланд, ранее возглавлявший дипмиссию США в Грузии, является опытным и справедливым дипломатом, заявил газете ВЗГЛЯД известный эксперт, бывший депутат парламента Грузии Петрэ Мамрадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Ричард Норланд – открытый, честный и справедливый человек, опытный дипломат. Таким он запомнился и мне лично, и большинству населения Грузии, – сказал аналитик. – Он на посту посла США внес огромный вклад в мирную передачу власти в 2012 году от саакашвилевского режима «Грузинской мечте».
Как отметил эксперт, «посол и весь персонал дипломатической миссии в то время работали круглосуточно, внося свой вклад в проведение в Грузии честных выборов*».
«После выборов Ричард Норланд сказал, что Грузия теперь в надежных руках», – вспомнил Петрэ Мамрадзе.
«Уверен, что Ричард Норланд проявит свои лучшие качества и во время работы в Москве. Он обязательно внесет лепту в развитие здравого смысла в отношения двух стран в создавшейся геополитической обстановке», – сказал эксперт.
По словам Мамрадзе, «ясно, что отношения Вашингтона и Москвы следует нормализовать, и Ричард Норланд будет этому способствовать».
Мамрадзе считает, что такая нормализация позитивно должна сказаться и на Грузии.
«Силы, которые продолжают мечтать о Грузии как о «втором фронте» против России, не унимаются. Брюссельская бюрократия открыто говорит о таких планах, о том, что можно взять реванш в Грузии за Украину», – отметил Мамрадзе.
Ранее стало известно, что Вашингтон направил России запрос на агреман для нового посла, на эту должность предложена кандидатура 69-летнего спецпосланника США по Ливии Ричарда Норланда.
Норланд обладает более чем 40-летним опытом дипломатической службы. Он владеет несколькими языками, включая русский. Свою карьеру он начал в 1980 году, работая в различных посольствах США, включая Бахрейн и Норвегию, а также в Москве. В 1993 году Норланд занимал должности представителя США и исполняющего обязанности главы миссии ОБСЕ в Грузии, участвовал в урегулировании конфликтов в Южной Осетии и Абхазии. На протяжении 2000-х годов Норланд был заместителем главы миссии в Афганистане, послом в Узбекистане и Грузии. В последнее время он служил специальным посланником США в Ливии.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента