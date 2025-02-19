В Тбилиси дали оценку вероятному будущему послу США в России

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

«Ричард Норланд – открытый, честный и справедливый человек, опытный дипломат. Таким он запомнился и мне лично, и большинству населения Грузии, – сказал аналитик. – Он на посту посла США внес огромный вклад в мирную передачу власти в 2012 году от саакашвилевского режима «Грузинской мечте».

Как отметил эксперт, «посол и весь персонал дипломатической миссии в то время работали круглосуточно, внося свой вклад в проведение в Грузии честных выборов*».

«После выборов Ричард Норланд сказал, что Грузия теперь в надежных руках», – вспомнил Петрэ Мамрадзе.

«Уверен, что Ричард Норланд проявит свои лучшие качества и во время работы в Москве. Он обязательно внесет лепту в развитие здравого смысла в отношения двух стран в создавшейся геополитической обстановке», – сказал эксперт.

По словам Мамрадзе, «ясно, что отношения Вашингтона и Москвы следует нормализовать, и Ричард Норланд будет этому способствовать».

Мамрадзе считает, что такая нормализация позитивно должна сказаться и на Грузии.

«Силы, которые продолжают мечтать о Грузии как о «втором фронте» против России, не унимаются. Брюссельская бюрократия открыто говорит о таких планах, о том, что можно взять реванш в Грузии за Украину», – отметил Мамрадзе.

Ранее стало известно, что Вашингтон направил России запрос на агреман для нового посла, на эту должность предложена кандидатура 69-летнего спецпосланника США по Ливии Ричарда Норланда.

Норланд обладает более чем 40-летним опытом дипломатической службы. Он владеет несколькими языками, включая русский. Свою карьеру он начал в 1980 году, работая в различных посольствах США, включая Бахрейн и Норвегию, а также в Москве. В 1993 году Норланд занимал должности представителя США и исполняющего обязанности главы миссии ОБСЕ в Грузии, участвовал в урегулировании конфликтов в Южной Осетии и Абхазии. На протяжении 2000-х годов Норланд был заместителем главы миссии в Афганистане, послом в Узбекистане и Грузии. В последнее время он служил специальным посланником США в Ливии.