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    В Добропольский котел попали элитные соединения ВСУ
    Рубио назвал недопустимыми атаки Украины на связанные с США нефтяные суда
    Испания стянула войска к границе Сеуты из-за угрозы нового прорыва мигрантов
    Рар высмеял призыв Меркель вернуться к идеям Аденауэра
    МИД: Москва потребует от нового генсека ООН пересмотра линии по Украине
    Греф заявил Путину о рекордной прибыли Сбербанка
    Латвия заблокировала снятие санкций с Усманова и Фридмана
    Эксперт назвал срок уничтожения блокированных в Доброполье формирований ВСУ
    Mercedes-Benz допустил закрытие двух заводов в Германии
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировой топливный кризис только начинается

    Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем патриарх напомнил депутатам о Страшном суде

    Когда вы трудитесь ради блага сограждан – и получаете в ответ несправедливую ругань, трудно сохранять усердие и любовь к людям. Нужна какая-то внутренняя опора.

    10 комментариев
    Андрей Колесник Андрей Колесник Военное образование становится признаком элиты

    Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.

    13 комментариев
    22 сентября 2026, 16:54 • Новости дня

    МИД усомнился в посреднической роли ООН по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель главы МИД России Александр Алимов выразил сомнения в способности ООН стать посредником для мирного урегулирования ситуации на Украине.

    Алимов выразил скепсис относительно способности Организации Объединенных Наций выступить посредником между Москвой и Киевом. Об этом дипломат рассказал в интервью РИА «Новости».

    «В посреднической роли ООН применительно к украинскому кризису сейчас есть большие сомнения», – заявил Алимов.

    По словам представителя министерства, повестка международной организации включает множество других значимых вопросов, помимо ситуации на Украине.

    Дипломат подчеркнул, что текущие условия делают посредничество ООН в мирном урегулировании маловероятным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов констатировал провал работы ООН на украинском направлении.

    Дипломат заявил об отсутствии у Москвы доверия к Антониу Гутерришу в качестве серьезного переговорщика.

    Россия потребует от нового генерального секретаря пересмотра предвзятой линии организации.

    22 сентября 2026, 09:33 • Новости дня
    Мадьяр назвал Украину деревней и объяснил отказ от «Карпатской восьмерки»
    Мадьяр назвал Украину деревней и объяснил отказ от «Карпатской восьмерки»
    @ ANTONIO BAT/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр оригинально ответил главе МИД Украины Андрею Сибиге на критику из-за отказа Будапешта вступить в новое региональное объединение.

    Глава венгерского правительства сравнил ситуацию вокруг создания альянса с приглашением поиграть в мяч, передает РИА «Новости».

    Ранее украинский министр возмутился резкими высказываниями политика о нежелании присоединяться к Карпатской восьмерке.

    «Просто приведу пример: привет, мы сформировали футбольную команду в соседней деревне. Мы друг друга не знаем, но ты в ней, и ты должен принести мяч», – написал Мадьяр в соцсети.

    Он подчеркнул, что включение суверенного государства в международные форматы без предварительных консультаций абсолютно недопустимо. Карпатская восьмерка была создана по инициативе Киева в сентябре 2026 года при участии Польши, Румынии, Сербии, Чехии, Австрии и Словакии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске нового внешнеполитического формата «Карпатская восьмерка».

    Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отказался от участия в этом инициированном Киевом объединении.

    Глава венгерского правительства заодно исключил возможность строительства хранилищ для украинских нефтепродуктов на территории своей страны.

    Комментарии (5)
    22 сентября 2026, 12:40 • Новости дня
    Эксперт назвал срок уничтожения блокированных в Доброполье формирований ВСУ

    Военкор Громов: Ликвидация формирований ВСУ в Доброполье может занять месяц

    Эксперт назвал срок уничтожения блокированных в Доброполье формирований ВСУ
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Капитальная застройка и промышленные объекты превращают Доброполье в серьезный оборонительный узел. Сроки и ход уничтожения армией России блокированных в городе формирований будут зависеть от действий противника: если он предпримет попытки контратаковать, то процесс ощутимо замедлится, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Федор Громов. Ранее Минобороны сообщило об окружении узла обороны ВСУ в Доброполье.

    «Доброполье, за счет развитой капитальной застройки, представляет собой значимый оборонительный узел. Там есть высотные здания и промышленные объекты, которые можно использовать для размещения личного состава, хранения вооружений и боеприпасов. Контроль над населенным пунктом дает существенное преимущество», – отметил военный корреспондент Федор Громов.

    По его мнению, в сообщении Минобороны России речь, скорее, идет об оперативном окружении узла обороны ВСУ. «Оформить полное окружение на текущем этапе боевых действий довольно сложно: пехотные передовые порядки значительно разрежены по сравнению с 2022–2023 годами. Если тогда один километр фронта удерживала рота – около ста человек, – то сейчас на таком участке остается всего от двух до шести бойцов. Это связано с резко возросшей активностью беспилотников с обеих сторон», – рассуждает собеседник.

    Говоря о блокированных формированиях противника, военкор напомнил, что бригады национальной гвардии Украины традиционно считаются более мотивированными и отличаются лучшим снабжением по сравнению с подразделениями сухопутных войск. «Во многом это связано с тем, что украинские власти никогда полностью не доверяли армии. Именно поэтому и при Петре Порошенко (внесен в список террористов и экстремистов), а затем и при Владимире Зеленском, части Национальной гвардии укреплялись – в том числе на случай возможного армейского мятежа», – уточнил Громов.

    Что касается 425-го штурмового полка «Скала», продолжил спикер, то важно учитывать его численность: «штат максимально раздут». «Фактически это мобильный резерв, который создавался, чтобы купировать продвижение наступающих российских сил. В случае прорыва на том или ином направлении им затыкают дыры: формирование постоянными контратаками сбивает темп нашего наступления и таким образом дает возможность механизированным частям восстановить оборонительную линию», – детализировал собеседник.

    По его оценкам, сроки и ход уничтожения армией России блокированных в Доброполье формирований будут зависеть от действий противника. «Если он предпримет попытки контратаковать, то процесс ощутимо замедлится. При этом темпы продвижения российских войск на этом направлении вселяют оптимизм. Поэтому, вероятно, наши бойцы решат задачу быстро: речь может идти о периоде от недели до месяца», – допустил Громов.

    После Доброполья ВС РФ предстоит освободить Белозерское – еще один населенный пункт с капитальной застройкой и промышленными объектами. На этом фоне заявление Минобороны о развитии наступления в направлении Александровки военкор расценивает как декларацию намерений. «Взятие Александровки под контроль важно по ряду причин. Во-первых, это позволит перерезать один из путей снабжения Славянско-Краматорской группировки противника и продолжать операцию по глубокому охвату агломерации», – считает собеседник.

    «Во-вторых, поскольку Александровка находится на стыке ДНР, Харьковской и Днепропетровской областей, освобождение населенного пункта дает широкие возможности для маневра. В частности, открывается перспектива наступления на ту часть Харьковской области, которая слабо подготовлена ВСУ к обороне. В конечном счете все будет зависеть от дальнейших планов Генерального штаба», – заключил Громов.

    Ранее Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий завершили окружение крупного узла обороны ВСУ в городе Доброполье (ДНР) и развивают дальнейшее наступление в направлении Александровки.

    По данным ведомства, в окружение попали подразделения 4-й и 15-й бригад национальной гвардии Украины, а также 425-го штурмового полка «Скала». Уточняется, что сейчас ведется уничтожение блокированных формирований противника.

    Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил о наступлении российских сил на Доброполье с двух направлений – южного и северо-восточного. «Через Доброполье проходит основная со стороны Днепропетровской области трасса снабжения для краматорско-славянской агломерации», – сказал он ТАСС.

    В июне Владимир Путин заявил, что российская армия каждый день постепенно продвигается в зоне спецоперации. «Шаг за шагом, не так быстро, как бы нам хотелось, но мы же все-таки идем, идем каждый день, постепенно, постепенно ставим под контроль наши территории. Так и будет, мы добьемся этого. Здесь сомнений не может быть ни у кого», – подчеркивал президент.

    Тогда глава государства сообщил, что ВС России полностью контролируют территорию ЛНР, а также свыше 85% ДНР. В июле Путин отметил, что с начала 2026 года войска взяли под контроль 133 населенных пункта и более 3 тыс. кв. км территории в Донбассе и Новороссии.

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    21 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Две сенсации на выборах в Германии

    Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

    Комментарии (0)
    22 сентября 2026, 08:46 • Новости дня
    Российские войска окружили Доброполье

    Российские войска окружили крупный узел обороны ВСУ в Доброполье

    Российские войска окружили Доброполье
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Армия России блокировала крупную группировку украинских сил в городе Доброполье в ДНР, она также развивает наступление на Александровку, сообщило Минобороны.

    Подразделения группировки войск «Центр» окружили крупный узел обороны украинских сил в Доброполье, указало ведомство в Max.

    Российские военные продолжают наступление, продвигаясь в сторону населенного пункта Александровка.

    В кольце оказались части 4-й и 15-й бригад национальной гвардии Украины, а также 425-й штурмовой полк «Скала». В настоящее время идет уничтожение блокированных сил противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил о наступлении российских сил на Доброполье с двух направлений.

    В начале сентября российские войска вклинились в оборону украинской армии со стороны соседней Анновки.

    В конце августа бойцы группировки «Север» уничтожили три штурмовые группы полка «Скала» на харьковском направлении.

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    22 сентября 2026, 09:49 • Новости дня
    ВС России поразили производства ракет в Киеве и Павлограде
    ВС России поразили производства ракет в Киеве и Павлограде
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные провели серию ударов по ключевым промышленным, энергетическим и логистическим объектам, обеспечивающим украинскую армию, включая заводы по производству ракет и боеприпасов, сообщило Минобороны.

    Атака затронула Киев, Днепропетровскую, Полтавскую, Винницкую и Одесскую области, а также суда, работающие в интересах украинской армии, указало ведомство в Max.

    В Киеве поражено предприятие «Файер Поинт», выпускавшее детали для крылатых ракет FP-5 «Фламинго», и логистический узел «Грандтерминал» с топливом.

    В Днепропетровской области удары пришлись по Криворожскому металлургическому комбинату, трубопрокатному заводу «Интерпайп Сталь» и предприятию «Соврахим» в Павлограде, производившему боевые части и компоненты ракетного топлива для баллистических ракет FP-9 компании «Файер Поинт».

    Также уничтожены три логистических центра «Сириус Экстружен» в Днепропетровске.

    В Полтавской области поражены Кременчугский нефтеперерабатывающий завод и табачная фабрика «JTI Украина», где производили боеприпасы для стрелкового оружия. В Винницкой области уничтожен объект железнодорожной инфраструктуры.

    В Одесской области удары нанесены по логистическим центрам в Одессе и Ильичевске, а также по портовой инфраструктуре в Рени. Кроме того, в море поражен сухогруз, перевозивший военные грузы в порт Одессы.

    В середине сентября российские войска нанесли высокоточные удары по логистическому центру «Новая почта» в Одесской области.

    Также Вооруженные силы России атаковали украинские металлургические предприятия и портовую инфраструктуру.

    В прошлом месяце Министерство обороны сообщило о поражении завода комплектующих для ракет «Фламинго» в Киеве.

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    22 сентября 2026, 13:10 • Новости дня
    Кремль заявил о ежедневном ухудшении ситуации для Украины
    Кремль заявил о ежедневном ухудшении ситуации для Украины
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал ежедневное ухудшение положения Украины в экономике и на фронте, прогнозируя сохранение этой негативной тенденции.

    Положение дел на Украине стремительно ухудшается как в экономической сфере, так и непосредственно в зоне боевых действий, передает РИА «Новости».

    По словам пресс-секретаря президента России, эта тенденция неизбежно продолжится в будущем.

    «Что касается таких заявлений Зеленского: сегодня очевидно, ситуация для Украины, как мы и говорили, ухудшается изо дня в день – и экономическая ситуация, и ситуация на фронтах. Так будет продолжаться и дальше», – отметил Песков, комментируя слова Владимира Зеленского.

    Ранее Зеленский заявлял о готовности к прекращению огня без выдвижения условий и желании перейти к дипломатическому урегулированию. Представитель Кремля также подчеркнул, что в Киеве прекрасно осознают, какие решения необходимо принять для достижения устойчивого мира, а не просто временного перемирия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России констатировал ежедневное ухудшение положения украинских войск на линии боевого соприкосновения.

    Представитель Кремля заявил о плачевном состоянии киевского режима на фоне нехватки вооружений.

    Дмитрий Песков объяснил проявленную украинским руководством гибкость стремительно ухудшающейся экономической ситуацией.

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    22 сентября 2026, 07:30 • Новости дня
    «Северяне» сообщили о прибытии в Харьков Драпатого и колумбийских наемников

    Главком ВСУ Драпатый и колумбийские наемники прибыли в Харьков

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на стратегических направлениях и узнали о прибытии в Харьков главкома ВСУ Михаила Драпатого и колумбийских наемников для попытки прорыва окружения.

    «В Харьков прибыл главком ВСУ Драпатый для обсуждения с командирами частей и соединений ситуации на северо-востоке области и возможностей для прорыва окружения. Также в город продолжают прибывать колумбийские наемники», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также на Липцовском направлении штурмовики «Севера» продвинулись по лесопосадкам на 250 м. На Волчанском направлении штурмовые группы, освободив населенные пункты Новоалександровка и Польная, расширяют зоны контроля и оттесняют окруженные силы ВСУ к центру котла.

    На Великобурлукском направлении продолжается разделение окруженной группировки ВСУ в восточной части котла на небольшие участки окружения, после чего по врагу работает авиация и артиллерия ВС России.

    На Сумском направлении в Сумском районе штурмовики продвинулись в районе Хотени и Кияницы до 200 м. В Шосткинском районе тяжелые бои идут в районе Уланово и Толстодубово.

    По словам «северян», на Сумское направление из Черниговской области для укрепления обороны Сум переброшены подразделения 50 омбр ВСУ. Бригада сформирована летом этого года и в боевых действиях участия не принимала.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 70 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские дроноводы ударили по укрытиям ВСУ в Харьковской области. Танкисты «Севера» уничтожили пять пунктов управления дронами ВСУ. экипажи танков Т-80БВМ группировки «Север» поразили позиции украинских формирований на харьковском направлении.

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    22 сентября 2026, 09:10 • Новости дня
    Украинские системы ПВО не смогли сбить ни одной российской ракеты

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские средства противовоздушной обороны минувшей ночью не смогли перехватить ни одной российской баллистической ракеты и «Ониксы».

    Украинская противовоздушная оборона минувшей ночью оказалась бессильна перед российскими ударами, передает ТАСС. Военным не удалось перехватить ни одной баллистической ракеты.

    Кроме того, средства ПВО не смогли справиться с противокорабельными ракетами «Оникс». Об этом свидетельствуют официальные данные Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

    Российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам топливно-энергетического комплекса, военно-промышленного комплекса Украины. Целями стали предприятия металлургической и химической промышленности, ТЭК, ВПК в Киеве, Днепропетровской, Полтавской и Одесской областях.

    17 сентября украинские системы противовоздушной обороны не перехватили ни одной выпущенной дальнобойной ракеты.

    Несколькими днями ранее Генеральный штаб ВСУ подтвердил нулевую эффективность зенитных комплексов перед массированным ударом.

    Минобороны заявило о намерении усилить удары по военным целям в Киеве после атак ВСУ по российской гражданской инфраструктуре.

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    22 сентября 2026, 07:00 • Новости дня
    Макрон обсудил с Трампом идеи энергетического перемирия на Украине

    Макрон обсудил с Трампом энергетическое перемирие на Украине

    Макрон обсудил с Трампом идеи энергетического перемирия на Украине
    @ Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом инициативы, направленные на обеспечение моратория между Украиной и Россией на атаки по объектам энергетического сектора.

    В беседе с журналистами после встречи Макрон заявил, что лидеры двух стран провели «очень хорошую» и «очень конструктивную» дискуссию по украинскому конфликту и согласились с необходимостью помочь Киеву укрепить оборону, передает Reuters.

    «У нас состоялась продолжительная дискуссия по Украине и России, о необходимости более быстрой и решительной помощи нашим украинским друзьям в плане перехватчиков, поскольку это ключевой вопрос с точки зрения обороны», – сказал Макрон.

    Не вдаваясь в подробности, он добавил, что обсудил с Трампом идею прекращения ударов по объектам энергетического сектора, тему, которую он поднимет на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

    Французский президент заявил, что помощь энергетической системе Украины остается приоритетом, поскольку конфликт оказывает влияние на безопасность всей Европы. Он выразил надежду на достижение прогресса в ходе ежегодной встречи лидеров в ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон собрался подтолкнуть американского коллегу к «правильным решениям» по Украине при встрече на полях ГА ООН. Вице-президент США Вэнс сообщил об ожидании прогресса по Украине после встречи американского лидера с Зеленским.

    В Нью-Йорке обнесли забором место прошлогоднего инцидента с Макроном.

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    22 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    МИД: Москва потребует от нового генсека ООН пересмотра линии по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель главы МИД России Александр Алимов заявил о необходимости пересмотра предвзятой позиции ООН по украинскому конфликту после смены генерального секретаря организации.

    Россия планирует требовать от будущего генерального секретаря ООН изменения предвзятого отношения к конфликту на Украине, подчеркнул Алимов в интервью РИА «Новости». По его словам, текущая позиция секретариата, сформировавшаяся при Антониу Гутеррише, не соответствует нормам организации.

    «Мы будем добиваться от нового генсекретаря пересмотра укоренившейся при его предшественнике предвзятой линии секретариата, которая противоречит положениям Устава ООН», – заявил дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Александр Алимов назвал позицию Антониу Гутерриша по украинскому кризису предвзятой.

    Дипломат констатировал провал работы Организации Объединенных Наций на данном направлении. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил об ожидании объективности от будущего руководителя всемирной организации.

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    22 сентября 2026, 15:45 • Новости дня
    Рубио назвал недопустимыми атаки Украины на связанные с США нефтяные суда

    Рубио: Атаки Украины на связанные с США нефтяные суда недопустимы

    Рубио назвал недопустимыми атаки Украины на связанные с США нефтяные суда
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил о недопустимости атак со стороны Киева на связанные с американской стороной нефтяные суда.

    Вашингтон выразил беспокойство в связи с атаками Киева на связанные с США суда, перевозящие нефть, передает РИА «Новости». По словам Рубио, американские власти считают такую ситуацию недопустимой.

    «Мы обеспокоены тем, что на протяжении последних месяцев в ряде случаев связанные с США суда, перевозящие нефть, подвергались атакам – возможно, не специально – но подвергались атакам со стороны Украины», – рассказал Рубио в интервью телеканалу Fox News.

    Глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Соединенные Штаты не намерены позволять, чтобы подобные инциденты продолжались в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США предостерегла Украину от нападений на суда в Черном море.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс потребовал от Владимира Зеленского прекратить атаки по нефтяным объектам.

    Киев пообещал Вашингтону не бить по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума.

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    22 сентября 2026, 15:10 • Новости дня
    Латвия заблокировала снятие санкций с Усманова и Фридмана

    Euractiv: Латвия заблокировала снятие санкций с Усманова и Фридмана

    Латвия заблокировала снятие санкций с Усманова и Фридмана
    @ Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Латвии выступили против инициативы Франции, Словакии и Люксембурга о снятии европейских санкций с российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана, пишет Euractiv.

    Европейское издание Euractiv сообщает о возникших разногласиях внутри объединения, передает «Интерфакс». «Санкции ЕС в отношении почти 3 тыс. человек и организаций, связанных с РФ, могут истечь к концу вторника из-за того, что Латвия заблокировала предложенный компромисс, связанный с двумя российскими предпринимателями», – пишет портал со ссылкой на дипломатов.

    Ранее Франция предложила снять ограничения с Алишера Усманова. В свою очередь Словакия и Люксембург выступили с аналогичной просьбой в отношении Михаила Фридмана. В обмен на уступку Париж и Братислава согласились продлить срок действия всего антироссийского санкционного режима с текущих шести месяцев сразу до трех лет.

    Накануне вечером страны ЕС не смогли прийти к консенсусу и перенесли обсуждение. Во вторник постоянные представители государств союза предприняли новую попытку провести письменную процедуру для окончательного урегулирования ситуации. Ожидается, что итоги голосования станут известны в середине дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне представители стран Евросоюза предварительно договорились исключить Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционных списков.

    Позже послы государств ЕС отказались снимать ограничения из-за возражений премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса.

    В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал отменить незаконные западные санкции против всех отечественных предпринимателей.

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    22 сентября 2026, 16:00 • Новости дня
    Бывший мэр Белгорода Полежаев погиб от осколка ракеты в зоне СВО

    Экс-мэр Белгорода Полежаев погиб от осколка ракеты на Купянском направлении

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший мэр Белгорода Константин Полежаев погиб на Купянском направлении в результате смертельного ранения осколком ракеты.

    Бывший вице-губернатор Белгородской области и экс-мэр Белгорода Константин Полежаев погиб в зоне СВО, передает RT. Трагедия произошла на Купянском направлении в результате ракетного удара.

    Адвокат погибшего Сергей Анохин сообщил детали произошедшего. «В Полежаева попал осколок – и он скончался на месте», – рассказал защитник. Он также опроверг распространившуюся в социальных сетях информацию о том, что причиной гибели стала атака беспилотника и что политик умер в больнице.

    Известно, что бывший глава города отправился в зону проведения специальной военной операции осенью 2024 года. По информации адвоката, Полежаев проходил службу в составе штурмового отряда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года в зоне спецоперации погиб глава управы Белгорода Алексей Везенцев.

    В начале сентября врио губернатора Александр Шуваев озвучил данные о гибели более 660 белгородцев из-за украинских атак с февраля 2022 года.

    В тот же день один мирный житель скончался в результате удара вражеского дрона по маршрутному автобусу в Шебекино.

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    22 сентября 2026, 07:57 • Новости дня
    Над Россией за ночь нейтрализовали 297 дронов ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь с понедельника на вторник дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 297 украинских беспилотников, сообщило Министерство обороны.

    Дроны поразили над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской областями, указало ведомство в Max.

    Также их уничтожили над Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Ульяновской областями и над Крымом.

    Напомним, дроны ВСУ пытались поразить промышленные объекты в Самарской области. Из-за атаки БПЛА в самой Самаре оказались повреждены жилые дома и автомобили.

    Над Ростовской областью украинские беспилотники уничтожили более 70 дронов ВСУ.

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    22 сентября 2026, 10:59 • Новости дня
    В Крыму высмеяли оправдания замгенпрокурора Украины из-за российского паспорта

    Константинов высмеял оправдания замгенпрокурора Украины из-за паспорта жены

    Tекст: Вера Басилая

    Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал дешевой попытку заместителя генпрокурора Украины Максима Крыма оправдаться за получение его супругой российского гражданства.

    Глава крымского парламента Владимир Константинов высмеял попытку заместителя генпрокурора Украины Максима Крыма оправдаться за наличие у его супруги российского паспорта, передает РИА «Новости».

    Ранее украинские средства массовой информации сообщили, что жена чиновника и ее родители получили гражданство России в 2014 году в Севастополе. Сам прокурор объяснил этот факт тем, что его супруга якобы стала жертвой навязанной паспортизации.

    «Это смешная и дешевая попытка оправдываться. Я думаю, в очереди она стояла за паспортом, чтобы по украинской традиции везде понадкусывать, в том числе и здесь. Кроме смеха это ничего не вызывает», – отметил Константинов.

    Политик также добавил, что семья украинского прокурора далеко не единственная, кто в 2014 году пытался усидеть на двух стульях и в спешке учил российский гимн.

    Верховный суд Крыма лишил двух юристов права на профессиональную деятельность из-за наличия украинского гражданства.

    Глава крымского парламента Владимир Константинов обвинил Владимира Зеленского в спекуляциях на теме принадлежности полуострова.

    Ранее политик заявил о полной неспособности Киева признать российский статус региона.

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    22 сентября 2026, 07:08 • Новости дня
    Федорищев: Дроны ВСУ в Самарской области целились в промышленные объекты

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские беспилотные летательные аппараты в ночь на вторник пытались поразить промышленные объекты в Самарской области, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

    «Сегодня многие из вас проснулись ночью от звуков работы ПВО. В очередной раз мы отражали атаку ВСУ. Наши военные и мобильные огневые группы с полной самоотдачей выполняли свой боевой долг. Сбиты десятки беспилотников», – указал губернатор в Max.

    Он добавил, что дроны пытались ударить по промышленным предприятиям региона.

    Повреждены несколько гражданских объектов, в том числе частные дома, а также автомобили.

    Незадолго до этого Федорищев предупредил жителей о массированном налете беспилотников.

    Неделей ранее украинские дроны повредили одно из промышленных предприятий региона.

    В середине сентября Самарская область уже подвергалась масштабной атаке вражеских аппаратов.

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