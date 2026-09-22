Федорищев: Дроны ВСУ в Самарской области целились в промышленные объекты

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Сегодня многие из вас проснулись ночью от звуков работы ПВО. В очередной раз мы отражали атаку ВСУ. Наши военные и мобильные огневые группы с полной самоотдачей выполняли свой боевой долг. Сбиты десятки беспилотников», – указал губернатор в Max.

Он добавил, что дроны пытались ударить по промышленным предприятиям региона.

Повреждены несколько гражданских объектов, в том числе частные дома, а также автомобили.

Незадолго до этого Федорищев предупредил жителей о массированном налете беспилотников.

Неделей ранее украинские дроны повредили одно из промышленных предприятий региона.

В середине сентября Самарская область уже подвергалась масштабной атаке вражеских аппаратов.