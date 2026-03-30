«Грамота.ру» назвала наиболее частые запросы россиян

Tекст: Дмитрий Зубарев

Чаще всего пользователи портала «Грамота.ру» интересуются словами, с которыми возникают сложности при постановке ударения, передает РБК.

В пресс-службе портала уточнили, что среди наиболее популярных запросов – слова «щавель», «красивее», «каталог», «ходатайство», «оптовый», «туфля» и «сливовый», по которым число обращений в 2025 году значительно выросло по сравнению с 2024 годом.

Руководитель справочной службы «Грамоты.ру» Светлана Друговейко-Должанская сообщила, что «список из топ-20 самых популярных запросов во многом пересекается с орфоэпическим словником ЕГЭ». Она также подчеркнула, что летом число обращений по вопросам ударения заметно сокращается, поскольку снижается активность пользователей во время каникул.

В «Грамоте.ру» отмечают, что россиян также волнует правописание неологизмов и англицизмов, таких как «кешбэк», «шорт-лист» и «офлайн». Многие из них только недавно были зафиксированы в словарях, поэтому написание этих слов часто вызывает трудности. Аналогичная ситуация наблюдается и со сленговыми словами – например, в 2025 году запросы по «скибиди» и «лабубу» росли значительно быстрее, чем годом ранее.

Пользователей интересуют и другие сложные моменты русского языка: правописание составных предлогов («в соответствии» или «в соответствие»), выбор удвоенного или одиночного «н» в суффиксах, а также пунктуация с составными союзами. Дополнительные вопросы касаются рода заимствованных слов и оформления названий юридических лиц, где часто ошибаются с использованием кавычек и склонением.

Запросы на портале часто связаны с календарными событиями – например, в мае пользователи интересуются написанием «последний звонок», а в августе и сентябре – «день знаний». Летом, по данным портала, количество подобных обращений снижается, а в течение учебного года пользователи иногда копируют в поисковую строку целые задания из школьных учебников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России одобрило создание Национального словарного фонда для регулярного обновления информации о русском языке.

В перечне нормативных словарей зафиксировали единственно верное ударение в слове «граффити» на второй слог.

Претендентами на слово 2025 года по версии портала «Грамота.ру» стали такие выражения, как «ред-флаг», «сигма», «зумер» и междометие «пупупу».