Несмотря на декларацию традиционных ценностей, Россия в тройке мировых лидеров по количеству разводов. Безответственность и инфантильность современных мужчин и женщин? Экзистенциальная запутанность в смыслах брака? Да, но есть и еще один фактор. Мужчины и женщины находятся в состоянии военных действий.
Euractiv сообщил о пропуске Сийярто встречи глав МИД ЕС в Киеве
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, согласно сообщениям Euractiv, не посетит неформальный съезд глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза в Киеве.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, вероятнее всего, не примет участия в неформальной встрече глав МИД стран-членов ЕС в Киеве, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Euractiv.
Издание ссылается на неназванных чиновников, по словам которых, венгерская делегация, возможно, подключится к мероприятиям только во вторник.
Ранее газета Politico сообщала, что на встречу в Киев в понедельник собираются поехать лишь около половины министров иностранных дел ЕС. По данным издания, в ходе неформального саммита планируется обсудить события в Буче 2022 года, так как визит европейских дипломатов приурочен к этой дате.
В то же время, по информации корреспондента, который изучил американские правительственные документы, посольство США в Киеве готовит закрытую встречу на 50 человек в центре города в период с 31 марта по 3 апреля. Организаторы особо подчеркнули, что конференц-зал должен быть на подземном этаже, чтобы обеспечить продолжение мероприятия во время возможной воздушной тревоги.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в кулуарах ООН признали, что расследование событий в Буче не получает огласки из-за их провокационного и недостоверного характера.
Мария Захарова выразила недоумение по поводу того, что западные политики активно посещали Бучу, но проигнорировали трагедию в иранском городе Минаб.