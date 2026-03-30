  • Новость часаЭксперт объяснил, как украинские дроны могли упасть в Финляндии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Война полов

    Несмотря на декларацию традиционных ценностей, Россия в тройке мировых лидеров по количеству разводов. Безответственность и инфантильность современных мужчин и женщин? Экзистенциальная запутанность в смыслах брака? Да, но есть и еще один фактор. Мужчины и женщины находятся в состоянии военных действий.

    0 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Куба не сдастся

    Кубинской власти не привыкать к разговорам про ее скорый конец. Кубу хоронят 65 лет кряду, начиная с 1959 года. Америка перешла к политике военного террора, без оглядки на давно не существующее международное право. Куба действительно оказалась в тяжелом положении, которое можно без натяжек назвать критическим. Но Куба не сдастся.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Иран может стать для Америки хуже Вьетнама

    29 марта 1973 года США вывели свои войска из Вьетнама. После этого падение южной части разъединенной страны и победа коммунистического Севера были делом времени. Вьетнам стал самой психологически тяжелой войной для Штатов за весь ХХ век. Сможет ли Иран стать для них еще сложнее?

    4 комментария
    30 марта 2026, 12:15 • Новости дня

    Euractiv сообщил о пропуске Сийярто встречи глав МИД ЕС в Киеве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, согласно сообщениям Euractiv, не посетит неформальный съезд глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза в Киеве.

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, вероятнее всего, не примет участия в неформальной встрече глав МИД стран-членов ЕС в Киеве, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Euractiv.

    Издание ссылается на неназванных чиновников, по словам которых, венгерская делегация, возможно, подключится к мероприятиям только во вторник.

    Ранее газета Politico сообщала, что на встречу в Киев в понедельник собираются поехать лишь около половины министров иностранных дел ЕС. По данным издания, в ходе неформального саммита планируется обсудить события в Буче 2022 года, так как визит европейских дипломатов приурочен к этой дате.

    В то же время, по информации корреспондента, который изучил американские правительственные документы, посольство США в Киеве готовит закрытую встречу на 50 человек в центре города в период с 31 марта по 3 апреля. Организаторы особо подчеркнули, что конференц-зал должен быть на подземном этаже, чтобы обеспечить продолжение мероприятия во время возможной воздушной тревоги.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в кулуарах ООН признали, что расследование событий в Буче не получает огласки из-за их провокационного и недостоверного характера.

    Мария Захарова выразила недоумение по поводу того, что западные политики активно посещали Бучу, но проигнорировали трагедию в иранском городе Минаб.

    29 марта 2026, 18:58 • Новости дня
    Политолог объяснил резкую реакцию Финляндии на падение украинского беспилотника

    @ Sasu Makine/Lehtikuva/imago-images/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Финляндия, в отличие от Прибалтики, не хочет следовать курсу оголтелой русофобии. Поэтому Хельсинки выражает недовольство упавшим на территории страны украинским беспилотником. Впрочем, ожидать публичного порицания Киева тоже не стоит, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко.

    «Финны, конечно, вступили в НАТО, чтобы продемонстрировать свое дистанцирование от России и спрятаться под американский «зонтик». Но, в отличие от прибалтов, которые живут крайней формой русофобии, имеют совсем другие амбиции», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По его словам, финны предпочли бы создавать образ страны, ведущей «осторожную и даже взвешенную политику». «Именно поэтому Хельсинки не выражает безоговорочную поддержку Украине, чего не скажешь о Прибалтике», – рассуждает спикер.

    «Более того, нынешняя динамика украинского конфликта пугает финнов, отсюда и риторика о серьезных нарушениях при падении БПЛА. Да, в стране есть президент, но страна парламентская, поэтому оценивать стоит в первую очередь позицию премьера», – считает он.

    В заключении Ткаченко допустил, что Хельсинки передаст свое недовольство и «сделает какое-то замечание» представителям Украины из-за упавшего беспилотника. «Вероятно, будут использованы дипломатические или военные каналы. Однако, скорее всего, это будет сделано непублично», – резюмировал политолог.

    Ранее военно-воздушные силы Финляндии установили, что один из упавших в районе Коуволы беспилотников принадлежал Украине, информацию о втором пока не раскрыли. Военные уточнили, что в 8.45 утра (совпадает с мск) 29 марта идентифицировали один из беспилотников как украинский AN196.

    Между тем, премьер-министр страны Петтери Орпо заявил: «Это нарушение территориальной целостности – очень серьезное дело». По словам премьера, беспилотники не были сбиты – они упали самостоятельно. В связи с инцидентом власти Финляндии рассматривают возможность созыва совещания с участием президента Александра Стубба и представителей правительства, сообщает телерадиовещатель Yle.

    Примечательно, что Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в причинах такого решения и прогнозировала его последствия.

    Комментарии (9)
    29 марта 2026, 15:46 • Новости дня
    Эксперт объяснил минирование Украиной канала Северский Донец – Донбасс

    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Минирование ВСУ канала Северский Донец – Донбасс усложнит продвижение российских войск на данном участке. Противнику приходится идти на такие шаги: за Донбасской агломерацией начинаются степи и ВСУ будет негде закрепиться, объяснил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Минирование канала Северский Донец – Донбасс – это достаточно логичное действие со стороны противника. Дело в том, что артерия протекает с севера на юг и является естественной преградой для продвижения российских войск», – объясняет военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    По его словам, канал «прикрывает» для противника Славянск, Краматорск и Дружковку. «Артерия фактически нами преодолена в районе Часова Яра. Но на всех остальных направлениях сохраняется данная линия обороны. Сложность ее форсирования, среди прочего, заключается в том, что канал широкий и достаточно глубокий», – продолжает спикер.

    Собеседник выразил уверенность в том, что и Северский Донец – Донбасс, и прилегающие к нему территории могу быть заминированы достаточно плотно. «Я неоднократно видел, как ВСУ просто оставляют на обочинах дорог километры противотанковых мин. Противник очевидно не испытывает недостатка в этом виде вооружений», – считает он.

    В заключение Онуфриенко отметил, что такое плотное минирование определенно создаст трудности для российских военных и в некотором смысле замедлит их продвижение. «У ВСУ просто нет особой альтернативы. В Донецкой агломерации за каналом и укрепрайоном начинаются степи и там противник практически не сможет выстраивать укрепления и держать позиции, поэтому за текущее положение он будет цепляться изо всех сил», – резюмировал он.

    Ранее стало известно, что украинская сторона организовала множество минных заграждений на территории канала Северский Донец – Донбасс и прилегающих участках.

    «Противник готовится встречать российских военнослужащих у канала Северский Донец – Донбасс. По имеющейся информации, он провел масштабное минирование канала и прилегающей территории», – рассказал источник ТАСС.

    В субботу сообщалось, что после освобождения Брусовки российские войска существенно приблизились к каналу, расстояние составляет лишь несколько километров.

    Примечательно, что по информации властей ДНР, регион получает не более 35% необходимого объема воды, поскольку Киев нарушил работу главного канала, который берет начало в пригороде Славянска.

    Первый замгендиректора ГУП ДНР «Вода Донбасса» Сергей Мокрый ранее сообщал, что около 60% канала либо контролируются ВСУ, либо находятся в опасной зоне, а обследование освобожденных участков невозможно из-за обстрелов.

    Комментарии (6)
    29 марта 2026, 16:12 • Видео
    Они смогли. Исторический день для НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    Комментарии (2)
    29 марта 2026, 15:50 • Новости дня
    Эксперт: Нехватка людей у ВСУ подогревает разговоры о мобилизации женщин

    @ Кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    Киев все сильнее «закручивает гайки» в части мобилизации населения. И чем острее будет ощущаться нехватка людей в ВСУ, тем громче будут звучать голоса о необходимости отправить на фронт всех, включая женщин, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. На Украине активизировались разговоры о подготовке к мобилизации женщин.

    «На Украине вновь усилились меры по мобилизации: Киев «закручивает гайки» в части различных броней, например. Однако людей на фронте все равно не хватает, а число уклонистов и самовольно оставляющих часть, продолжает расти», – говорит политолог Владимир Корнилов.

    При этом часть женщин действительно подлежат призыву – преимущественно это медики. «Их объявляют в розыск, объявляют «уклонистами». Но они тоже не горят желанием идти воевать. Так что на Украине звучат разные голоса, в том числе с призывами ввести обязательную мобилизацию для всех с 18 лет», – рассуждает аналитик. – «Чем сильнее будет дефицит живой силы у ВСУ, тем громче будут звучать голоса о необходимости обязательно мобилизовать и женщин. Впрочем, об этом говорится с первых дней спецоперации».

    Касаясь прогнозов возможной реакции общества но мобилизацию женщин, Корнилов отметил, что в соцсетях масса видео, на которых «все кричат сотрудникам ТЦК «подонки, мерзавцы и сволочи», однако «никакого серьезного сопротивления пока не наблюдается».

    Ранее в украинских СМИ появились сообщения о том, что в Харькове порядка 30 женщин были объявлены в розыск как «уклонистки». В базе местного аналога военного комиссариата они числятся как военнообязанные, в то время как их образование и род деятельности не предполагают этого.

    Так, украинский психолог Агата Захарян написала в социальных сетях, что уже больше года числится военнообязанной, хотя не имеет ни медицинского образования, ни военной кафедры, а на учет в ТЦК она не вставала.

    В минобороны Украины инциденты не отрицают. Так, под одним из постов пострадавших ведомство написало, что «реестры, к сожалению, не идеальны».

    Между тем, в украинских городах появилась наружная реклама со слоганом «Защита Украины – это женское дело». В соцсетях многие украинские пользователи усмотрели в этом подготовку общественного мнения к принудительной мобилизации женщин.

    Комментарии (8)
    29 марта 2026, 14:30 • Новости дня
    Зеленский обвинил производителей дронов в тайных сделках за рубежом
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские компании, занимающиеся производством дронов, тайно продавали беспилотники за рубеж, несмотря на многомиллионные государственные контракты и ограничения на экспорт с Украины, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские производители беспилотников продавали дроны третьим странам, минуя государство, передает Lenta.Ru со ссылкой на «Интерфакс-Украина». Зеленский отметил, что ему известно о примерно 10 заводах, построенных за пределами страны, чтобы, как выразился политик, «не дай бог, ничего не потерять». Зеленский добавил: «Я считаю, что они потеряют».

    Глава государства сообщил, что украинские компании не только выводили производство дронов за границу, но и тайно продавали их другим странам. Один из производителей, по его словам, реализовал тысячу дронов-перехватчиков на сумму 3,5 млн долларов, несмотря на имеющийся контракт с властями Украины на 300 млн долларов.

    Зеленский также подверг критике обращения оружейных компаний с просьбами снять ограничения на экспорт продукции с Украины. Он подчеркнул, что такие действия производителей идут вразрез с интересами государства и подрывают доверие к ним со стороны властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы ракет-перехватчиков у американских военных истощаются из-за активного применения на Ближнем Востоке. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможных сложностях с получением ракет из-за нужд США в операции против Ирана.

    Комментарии (13)
    29 марта 2026, 15:30 • Новости дня
    Финляндия назвала серьезным нарушением прилет украинских беспилотников
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о вероятном падении украинских беспилотников на территории страны.

    Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщил, что на территории страны, вероятно, упали украинские беспилотники, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что случившееся является серьезным нарушением территориальной целостности Финляндии. Орпо заявил: «Это нарушение территориальной целостности – очень серьезное дело. Вероятно, это украинские беспилотники, но обстоятельства выясняются, и мы сообщим подробности позже».

    По словам премьера, беспилотники не были сбиты – они упали самостоятельно. В связи с инцидентом власти Финляндии рассматривают возможность созыва совещания с участием президента Александра Стубба и представителей правительства, сообщает телерадиовещатель Yle.

    Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен рассказал, что несколько беспилотников залетели в воздушное пространство страны в воскресенье. Сейчас ведется расследование всех обстоятельств произошедшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России.

    Украинский беспилотник пересек воздушное пространство Латвии и упал в Краславском крае на границе с Белоруссией. Латвийское руководство подтвердило его украинское происхождение.

    Комментарии (19)
    30 марта 2026, 06:26 • Новости дня
    Генерал ВВС Финляндии объяснил решение не сбивать дроны ВСУ
    @ Cpl. Mya Seymour/U.S. Marines/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Финские власти не стали открывать огонь по украинским беспилотникам, упавшим в районе города Коувола, поскольку они не представляли непосредственной угрозы, заявил генерал-майор ВВС страны Тимо Херранен.

    Финский истребитель опознал один из дронов, однако решение об открытии огня так и не приняли, сказал Херранен, передает «Лента.ру» со ссылкой на пишет Iltalehti.

    Генерал уточнил, что отказ от применения оружия был связан, в том числе, с риском сопутствующего ущерба. Финские военные, по его словам, не сочли беспилотники непосредственной угрозой.

    При этом глава минобороны Финляндии Антти Хаккянен заявил, что власти страны относятся к этому «очень серьезно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил об отказе сбивать нарушивший воздушное пространство страны беспилотник из-за опасений эскалации с Россией.

    Комментарии (11)
    29 марта 2026, 23:25 • Новости дня
    ВС России ударили в Житомирской области по обслуживающим «Миражи» ВСУ французам

    Tекст: Катерина Туманова

    Под удар российских «Гераней» в Житомирской области попали «Птахи Мадьяра» и французские специалисты, обслуживающие истребители Mirage, сообщил в Max-канале военкор Евгений Поддубный.

    «Утром авиабазу ВС ВСУ в Озерном Житомирской области атаковали не менее десятка наших дронов. Сейчас пришла информация, что целью стали центр подготовки операторов БПЛА, расположенный на территории аэродрома, и пункт временного размещения техперсонала, обслуживающего французские истребители Mirage», –написал он.

    Поддубный добавил, что данные о потерях противника уточняются.

    Напомним, в Париже президент Франции Эммануэль Макрон и Зеленский  подписали соглашение о возможности поставок Украине 100 истребителей Rafale до 2035 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Киев

    заявил о скорой передаче Францией истребителей Mirage 2000. Стало известно

    об ударе «Кинжалами» по Львовскому авиазаводу с истребителями Mirage 2000. ВКС

    получили в небе над Украиной приоритетную цель.


    Комментарии (3)
    30 марта 2026, 09:36 • Новости дня
    Подполье сообщило об уничтожении украинский системы ПВО на аэродроме Гостомеля

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская система ПВО была уничтожена ударом в районе аэродрома Гостомеля Киевской области, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    В районе аэродрома Гостомеля в Киевской области украинская система противовоздушной обороны была уничтожена ударом, передает РИА «Новости». Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По словам Лебедева, в районе аэродрома, где раньше располагалась военная часть с позициями для ракетных ПВО, произошли мощные взрывы. Он отметил: «Взрывы в направлении аэродрома Гостомеля, там находится бывшая военная часть с позициями для ракетных ПВО. Есть склады с ракетами. Сообщают, что была уничтожена минимум одна система – Partiot или другая, пока не известно».

    В подполье уточнили, что кроме уничтоженной системы ПВО, на территории бывшей военной части могут находиться склады с ракетами, однако подробности пока неизвестны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Южная группировка войск уничтожила за сутки 24 блиндажа с личным составом и шесть пунктов управления беспилотниками ВСУ.

    Черноморский флот уничтожил безэкипажный катер и автономный подводный аппарат ВСУ.

    Комментарии (0)
    30 марта 2026, 09:55 • Новости дня
    Politico оценила возможность изгнания Венгрии из ЕС
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Брюсселе обсуждают планы на случай нового переизбрания венгерского премьера Виктора Орбана, который много лет считается главным оппонентом руководства Евросоюза.

    Выборы в Венгрии назначены на 12 апреля, и хотя партия Орбана «Венгерский гражданский союз» (ФИДЕС) отстает от партии «Тиса» Петера Магяра на девять пунктов, в Евросоюзе готовятся к сценарию его победы, пишет Politico.

    Поводом для особого раздражения стало блокирование Будапештом кредита для Украины, одобренного ранее, а также сообщения о контактах венгерского руководства с Москвой во время спецоперации на Украине.

    Собеседники издания отмечают, что в случае победы Орбана «перчатки будут сняты», и в ЕС начнется более жесткий разговор о том, как сдерживать Будапешт.

    Обсуждаются пять направлений: расширение практики квалифицированного большинства на сферы внешней политики и долгосрочного бюджета, переход к формату «Европы разных скоростей», усиление финансового давления, лишение Венгрии права голоса и даже юридические варианты фактического «выхода» страны из союза.

    Сторонники расширения голосования квалифицированным большинством считают, что это позволит быстрее реагировать на кризисы и снизит риск блокирования решений одним лидером.

    Противники предупреждают, что отказ от принципа единогласия по чувствительным вопросам затрагивает основы национального суверенитета. Форматы «коалиции желающих» и расширенного сотрудничества уже частично применяются, но дипломаты подчеркивают, что они не могут полноценно заменить площадку всех 27 стран.

    Усиление финансового давления предполагает более жесткое применение механизма условности, когда доступ к средствам ЕС напрямую увязывается с соблюдением норм верховенства права. Новый проект многолетнего бюджета ЕС включает дополнительные инструменты заморозки выплат, однако решения Брюсселя уже оспариваются в суде. Венгрия в свою очередь предупреждает, что в ответ готова блокировать весь бюджет.

    Еще один вариант – активизация процедуры по статье 7, которая позволяет при согласии остальных 26 членов лишить страну права голоса, но здесь уже сейчас виден блок со стороны Словакии.

    Идея фактического изгнания Венгрии из ЕС остается скорее теоретической, указывает издание. В договорах подобной опции нет, а часть дипломатов напоминает, что в этом случае Будапешт может окончательно уйти в орбиту России.

    Напомним, Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе заблокировал выделение Украине кредита на 90 млрд евро, рассчитанного на 2026–2027 годы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Евросоюз финансовым шантажом пытается свергнуть власть в Венгрии, добиваясь смены курса Будапешта. Европейские дипломаты рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса в ЕС, вновь задействовав статью 7 договора объединения.

    Комментарии (2)
    29 марта 2026, 19:55 • Новости дня
    Жена Зеленского пожаловалась на снижение интереса к Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    В интервью телеканалу Fox News супруга Владимира Зеленского Елена Зеленская выразила обеспокоенность снижением интереса к событиям на Украине.

    Супруга Владимира Зеленского Елена в интервью американскому телеканалу Fox News пожаловалась на снижение внимания мировой общественности к ситуации на Украине, передает РИА «Новости». Она отметила, что информационное пространство быстро забывает об Украине, когда в других регионах появляются новые острые новости.

    «К сожалению, информационное пространство быстро вытесняет новости об Украине, когда появляются более оперативные новости из других регионов. Начинается новая война, но это не значит, что старая война закончилась», – заявила Елена Зеленская в эфире Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна столкнулась с трудностями при получении ракет из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Комментарии (2)
    30 марта 2026, 12:02 • Новости дня
    Эксперт объяснил, как украинские дроны могли упасть в Финляндии

    @ STT-Lehtikuva/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Власти Финляндии, скорее всего, знали, кому принадлежали БПЛА и куда они летели. Более того, возможно, пуски аппаратов осуществлялись или с территории страны, или из акватории Балтийского моря, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Ранее в Хельсинки объяснили, что военные не сбили украинские дроны, так как они не представляли опасности.

    «Страны НАТО в 2025 году после серии инцидентов с неопознанными дронами над Европой обсуждали, что делать с такими аппаратами. Решение было однозначным – сбивать. Сейчас объяснения Хельсинки, почему финские военные не стали открывать огонь по дронам, выглядят неубедительно и скорее похожи на попытку продемонстрировать свою непричастность», – отметил военный эксперт Борис Джерелиевский.

    «Но я думаю, что власти Финляндии знали, кому принадлежали БПЛА и куда они летели», – добавил собеседник. Он допустил, что пуски осуществлялись или с территории страны, или из акватории Балтийского моря – «с какого-нибудь сухогруза под чужим флагом» – и финское руководство предоставило свое воздушное пространство.

    Аналитик на этом фоне упомянул опыт Прибалтики: Литва, Латвия и Эстония открыли свое небо для атак на Россию. «Учитывая русофобскую, антироссийскую направленность финского президента, вполне вероятно, что финны могли последовать их примеру», – рассуждает Джерелиевский.

    Он счел сомнительной версию, что БПЛА просто сбились с курса. «Я склоняюсь к тому, что беспилотники были запущены с территории Финляндии. Поскольку аппараты летят на сверхмалой высоте, они могли столкнуться с препятствием: скажем, высоким деревом, опорой электропередач или трубой электростанции, как это было в Эстонии – что и привело к падению», – уточнил эксперт.

    Ранее власти Финляндии объяснили, что не сбили украинские дроны в районе Коуволы, так как те не представляли непосредственной опасности. Как заявил генерал-майор ВВС страны Тимо Херранен, один из БПЛА был идентифицирован истребителем, однако решение о применении огня не принималось, в том числе во избежание сопутствующего ущерба.

    «Беспилотники проникли на территорию Финляндии. Мы относимся к этому вопросу очень серьезно. Органы безопасности отреагировали на инцидент незамедлительно. Расследование событий продолжается, дополнительная информация будет предоставлена по мере ее подтверждения», – отчитался финский министр обороны Антти Хаккянен.

    Напомним, 29 марта два беспилотника упали в районе Коуволы, еще один – на лед в море неподалеку от города Эспоо. Позднее военные уточнили, что один из аппаратов был идентифицирован как украинский AN196. Премьер-министр республики Петтери Орпо заявил: «Это нарушение территориальной целостности – очень серьезное дело». По его словам, БПЛА не были сбиты – они упали самостоятельно.

    Финские власти предупредили, что активность дронов в окрестностях страны, скорее всего, продолжится, передает Bloomberg. Напомним, Финляндия заняла четвертое место в рейтинге недружественных правительств, составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Примечательно, что Литва, Латвия и Эстония согласились пропускать украинские беспилотники для возможных ударов по Петербургу, Ленинградской области и северо-западным регионам России. Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась в причинах такого решения и прогнозировала его последствия.

    Комментарии (0)
    29 марта 2026, 16:58 • Новости дня
    На Украине задумались о перезахоронении Бандеры

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине рассматривают вопрос о перезахоронении Степана Бандеры и других украинских националистов с зарубежных кладбищ, сообщает украинское издание «Страна.ua».

    Главарь «Организации украинских националистов» (ОУН, запрещена в России как экстремистская) Степан Бандера может быть перезахоронен на Украине, передает РИА «Новости». По данным издания, этот вопрос обсуждался на совещании под руководством главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова. Перезахоронение может коснуться не только Бандеры, но и других украинских деятелей, чьи могилы сейчас находятся за границей.

    Издание уточняет, что, по словам заместителя главы МИД Украины Марьяны Бецы, украинские дипломаты уже выявили 98 могил украинцев в 21 стране. В этот список входят деятели Украинской народной республики, Западно-Украинской народной республики и Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России как экстремистская организация).

    Конкретные имена тех, кого планируется перезахоронить, пока не раскрываются. Известно, что могила Бандеры находится в Мюнхене, Андрея Мельника – в Клерво, а Евгения Коновальца – в Роттердаме.

    Бандера был одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН – Украинской повстанческой армии, действовавшей преимущественно на Западной Украине. ОУН и УПА причастны к множеству преступлений, в том числе к массовому уничтожению польского населения Волыни в 1943 году, а также украинцев, отказавшихся сотрудничать с националистами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине появились обновленные банкноты номиналом 20 гривен с бандеровским лозунгом на оборотной стороне.

    В одной из книг, присланных из Киева в библиотеки Мелитополя, Степан Бандера, Симон Петлюра и Дмитрий Донцов были представлены как «проводники украинской духовности».

    Комментарии (0)
    29 марта 2026, 17:25 • Новости дня
    Депутат Рады заявил о желании украинцев говорить на русском языке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Жители Украины хотят думать, говорить и читать на русском языке, несмотря на действующие запреты, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

    Дубинский отметил: «Закрываются книжные магазины по всей Украине, потому что покупателей нет. Не хочет народ читать книги на мове (украинском языке – прим. ВЗГЛЯД), хоть убейся… Пока соцсети наполняются историями про патриотичных граждан, требующих не говорить в троллейбусе мовой оккупанта, на ней все также хотят читать, слушать песни, говорить и, самое страшное, думать», передает РИА «Новости».

    Депутат также сообщил, что пока власти Украины не нашли способ заставить людей покупать литературу на украинском языке.

    Ранее Белгород-Днестровский горсовет Одесской области принял решение о запрете публичного использования русскоязычных книг и музыки, а также других культурных продуктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в одесских школах провели проверки личных телефонов учителей, чтобы выяснить, на каком языке они общаются с родителями учеников в мессенджерах. Кроме того, в школах Одессы ввели штрафы для родителей, если их дети на переменах отказываются говорить на украинском языке.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала мировое сообщество принять меры из-за положения русскоязычного населения на Украине.

    Комментарии (0)
    30 марта 2026, 02:43 • Новости дня
    Украинская чиновница признала высокие темпы строительства в Новороссии

    Tекст: Катерина Туманова

    В окружении главы киевского режима Владимира Зеленского заявили, что темпы развития инфраструктуры на территории регионов, вошедших в состав России после 2022 года, превысили аналогичные показатели в Крыму за период после присоединения к России.

    «Согласно нашему анализу, россияне добились за три года столько же, сколько за 10 лет в Крыму. Они сделали это так быстро <…> подняли всё на новый уровень по сравнению с тем, что они делали в Крыму. Крым был их тренировочным полигоном», – цитирует Reuters слова Ольга Курышко, которая занимает должность представителя президента Украины в Крыму. Эта должность существует в системе украинской власти несмотря на то, что с 2014 года Крым и Севастополь по итогам референдума вошли в состав России.

    В подтверждение этого Reuters со ссылкой на анализ спутниковых снимков  представило данные о высоких темпах строительства дорожной инфраструктуры в Новороссии.

    По данным агентства, на данный момент Москва контролирует около пятой части территории, ранее считавшейся Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 18 марта 2026 года по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией, Владимир Путин назвал выбор Крыма, Севастополя и Донбасса быть с Россией историческим. Также президент отметил вклад специалистов различных профессий в восстановление Крыма, Севастополя, Донбасса и Новороссии, подчеркнув значимость их труда.

    Председатель Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук выразил мнение, что в обозримом будущем Крым, а затем и другие исторические регионы перейдут от статуса дотационных к регионам-донорам. «Поэтому каждый вложенный рубль обязательно окупит себя и вернется в бюджет с прибылью», – отметил крымский общественник.

    Комментарии (0)
    29 марта 2026, 16:04 • Новости дня
    ВВС Финляндии подтвердили падение украинского беспилотника в стране

    Tекст: Ольга Иванова

    Военно-воздушные силы Финляндии установили, что один из упавших в районе Коуволы беспилотников принадлежал Украине, информацию о втором пока не раскрыли, сообщает телерадиовещатель Yle.

    Военно-воздушные силы Финляндии подтвердили принадлежность одного из упавших беспилотников к Украине, передает РИА «Новости». В сообщении отмечается: «Военно-воздушные силы подтвердили, что один из упавших около Коуволы дронов был украинским. Военные рассказали, что в 8.45 утра (совпадает с мск) 29 марта идентифицировали один из беспилотников как украинский AN196».

    При этом в том же районе был обнаружен еще один летательный аппарат, однако его принадлежность пока официально не установлена. Власти продолжают расследование инцидента, чтобы выяснить происхождение второго устройства и обстоятельства его появления в воздушном пространстве Финляндии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо допустил возможность падения украинских беспилотников на территории страны. В финском городе Коувол обнаружили неизвестный летательный аппарат.

    Комментарии (0)
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации