Euractiv сообщил о пропуске Сийярто встречи глав МИД ЕС в Киеве

Tекст: Елизавета Шишкова

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, вероятнее всего, не примет участия в неформальной встрече глав МИД стран-членов ЕС в Киеве, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Euractiv.

Издание ссылается на неназванных чиновников, по словам которых, венгерская делегация, возможно, подключится к мероприятиям только во вторник.

Ранее газета Politico сообщала, что на встречу в Киев в понедельник собираются поехать лишь около половины министров иностранных дел ЕС. По данным издания, в ходе неформального саммита планируется обсудить события в Буче 2022 года, так как визит европейских дипломатов приурочен к этой дате.

В то же время, по информации корреспондента, который изучил американские правительственные документы, посольство США в Киеве готовит закрытую встречу на 50 человек в центре города в период с 31 марта по 3 апреля. Организаторы особо подчеркнули, что конференц-зал должен быть на подземном этаже, чтобы обеспечить продолжение мероприятия во время возможной воздушной тревоги.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в кулуарах ООН признали, что расследование событий в Буче не получает огласки из-за их провокационного и недостоверного характера.

Мария Захарова выразила недоумение по поводу того, что западные политики активно посещали Бучу, но проигнорировали трагедию в иранском городе Минаб.