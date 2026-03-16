«Единая Россия» передала коптеры и квадроциклы бойцам группировки войск «Центр»

Tекст: Вера Басилая

Партия «Единая Россия» совместно с екатеринбургским фондом «Ветераны специальной военной операции и контртеррористических операций» передали коптеры и квадроциклы бойцам группировки войск «Центр» в Ростовской области, сообщается на сайте «Единой России».Техника поступила непосредственно по заявкам подразделений, находящихся на передовой.

Секретарь Генсовета Владимир Якушев лично поблагодарил военных за выполнение боевых задач.

«Я рад передать огромную благодарность от всей страны, от тех, кто сегодня трудится на оборонных предприятиях у станков, работает в поле. Каждый гражданин нашей огромной России сегодня переживает за вас и, естественно, желает, чтобы мы как можно быстрее закончили специальную военную операцию и выполнили задачи, которые поставил президент», – заявил Якушев.

Он отметил, что поддержку фронту оказывают все общественные и патриотические организации, и подчеркнул, что эта работа будет продолжаться столько, сколько потребуется.

Директор фонда Сергей Павленко сообщил, что заявки на необходимую технику поступают напрямую с передовой. Он отметил, что поддержка крайне важна для бойцов, и подчеркнул, что фонд продолжит оказывать помощь, чтобы военнослужащие ощущали надёжную опору в лице гражданского общества.

В свою очередь командир взвода беспилотных систем с позывным «Джамал» особо отметил значимость переданных квадроциклов, которые используются для доставки боеприпасов и эвакуации раненых. По его словам, техника показала хорошую мобильность и проходимость, а регулярная помощь от «Единой России» существенно повышает эффективность выполнения боевых задач.

Ранее «Единая Россия» подписала соглашения с крупнейшими благотворительными фондами Урала о поддержке участников СВО и их семей, а также реализации поручения президента по вовлечению ветеранов в политическую жизнь. С начала спецоперации партия и партнёры собрали более 14,7 млрд рублей на закупку спецсредств, коптеров, средств связи и экипировки для военнослужащих на передовой.

