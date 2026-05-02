Собрание Союза муниципалитетов Турции закончилось массовой дракой
Письмо экс-мэра Стамбула спровоцировало драку на собрании муниципалитетов Турции
В Анкаре заседание Союза муниципалитетов Турции прервали из-за массовой потасовки, начавшейся во время зачитывания послания экс-мэра Стамбула Экрема Имамоглу.
На собрании Союза муниципалитетов Турции, посвященном выборам нового руководства, произошла массовая драка, передает РИА «Новости».
Поводом для конфликта стало зачитывание письма отбывающего тюремное заключение оппозиционного политика и бывшего мэра Стамбула Экрема Имамоглу.
«Во время чтения письма Экрема Имамоглу в зале возникла перепалка, переросшая в драку», – сообщила турецкая газета Bir Gun. Инцидент вызвал резкую реакцию у части присутствующих, словесный конфликт между представителями разных политических сил быстро перешел в физическое столкновение. В результате потасовки заседание пришлось временно приостановить.
Экрем Имамоглу был задержан в марте 2025 года и арестован в рамках масштабного расследования деятельности мэрии Стамбула. Политика обвиняют в коррупции, мошенничестве, участии в преступной организации, махинациях с тендерами и отмывании денег. Следствие считает экс-мэра одним из ключевых фигурантов дела, однако сам он категорически отвергает все обвинения, называя их политически мотивированными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкая полиция задержала мэра Стамбула Экрема Имамоглу в рамках антикоррупционного расследования. Позже Генпрокуратура Стамбула потребовала арестовать политика по обвинению в коррупции и терроризме.