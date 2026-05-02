Путин подписал закон о праве таможенников уничтожать БПЛА

Путин подписал закон о праве таможенников уничтожать дроны

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин подписал закон, который наделяет таможенников правом уничтожать беспилотные аппараты в воздухе, на воде и на земле над охраняемыми объектами. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов и вступит в силу через 30 дней после публикации.

Согласно закону, таможенные органы смогут пресекать функционирование любых беспилотников, если это необходимо для отражения нападения или угрозы нападения на свои объекты либо находящихся там людей. Для этого разрешено применять оружие, спецсредства, а также средства радиоэлектронной борьбы, которые позволят подавлять или изменять сигналы управления беспилотниками, а также физически уничтожать их.

Порядок принятия решения о противодействии беспилотникам и перечень уполномоченных должностных лиц определит Федеральная таможенная служба (ФТС). Перечень используемых спецсредств утвердит правительство России.

Кроме того, новым законом продлевается до 1 января 2029 года возможность использовать временное периодическое таможенное декларирование для определенных категорий бизнеса. Это касается компаний, которые ведут внешнеэкономическую деятельность менее одного года и за это время осуществили не более 12 операций по ввозу или вывозу товаров.

Ранее в субботу Путин подписал закон, который вводит ограничения на безвозмездную передачу федеральных земель регионам и муниципалитетам.

Также президент России утвердил ратификацию соглашения о военном сотрудничестве между Россией и Никарагуа. Кроме того, глава государства подписал закон, усиливающий контроль за продажей табачной и никотинсодержащей продукции и вводящий административные штрафы за нарушения.