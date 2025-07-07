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    Доклад Хрущева «О культе личности» нанес непоправимый удар по всемирному левому движению – настоящему левому, не нынешнему. Это было очень серьезное поражение, и оно сильно повлияло на надежды миллионов людей по всему миру «жить иначе». Последствия этой смуты мы ощущаем по сей день.

    21 комментарий
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему сделка России и США состоится не сейчас

    Трамп хочет не сдать, а продать Украину. Или, если быть точнее, обменять ее на какую-то уступку с российской стороны. И поскольку на сегодняшний день Москва и Вашингтон не сошлись в цене, то обе стороны занимаются ее изменением. Россия понижает, США повышают или удерживают.

    3 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как рок-н-ролл захватил мир

    Шестого июля сто лет Биллу Хейли. Вы можете его даже не знать. Но важно знать, что с него начался рок-н-ролл. Которому, кстати, в этом году исполняется семьдесят.

    11 комментариев
    7 июля 2025, 15:23 • Новости дня

    Кувейтская принцесса оценила бефстроганов во время визита в Москву

    Представительница королевской семьи Кувейта попробовала бефстроганов в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время первого визита в Россию представительница королевской семьи Кувейта Наваль Хумуд Ас-Сабах отметила вкус традиционного российского блюда из говядины и предложила проводить российские выставки в своей стране.

    По данным ТАСС, представительница королевской семьи Кувейта шейха Наваль Хумуд Ас-Сабах впервые посетила Россию и рассказала о своих впечатлениях. Она отметила, что ранее слышала о русской кухне, а в Москве попробовала бефстроганов – блюдо из картофельного пюре, мяса и крема.

    «Российские блюда вкусные. Мы познакомились поближе с русской кухней, попробовали блюдо из картофельного пюре, мяса и крема – бефстроганов», – заявила Ас-Сабах.

    Она сообщила, что Кувейт поддерживает хорошие и теплые отношения с Россией. По ее мнению, проведение страновых выставок поможет еще больше укрепить сотрудничество между двумя странами. Ас-Сабах добавила, что готова приехать в Россию повторно, вместе с группой соотечественниц, чтобы расширить культурный и деловой обмен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия предприняла шаги по сближению со странами ОПЕК и созданию координационного механизма ОПЕК+ за последние десять лет.

    Россия и Кувейт рассмотрят упрощение визового режима и расширение количества прямых авиарейсов между Эль-Кувейтом и российскими городами. Кувейт поздравляет Россию с успешным проведением саммита БРИКС в Казани и принятием Казанской декларации.

    5 июля 2025, 11:55 • Новости дня
    СМИ: Израиль скрыл попадания Ирана по пяти военным объектам
    СМИ: Израиль скрыл попадания Ирана по пяти военным объектам
    @ Mamoun Wazwaz/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Во время недавнего конфликта несколько иранских ракет поразили пять израильских военных объектов, включая крупную авиабазу и центр сбора разведданных, сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на анализ спутниковых данных, проведенный сотрудниками Университета штата Орегон.

    Информация о попаданиях иранских ракет по израильским военным объектам, включая крупную авиабазу, не была предана огласке, передает ТАСС. Об этом сообщила The Daily Telegraph со ссылкой на анализ спутниковых снимков специалистов из Университета штата Орегон.

    По данным издания, шесть иранских ракет поразили пять целей на севере, юге и в центральной части Израиля, в том числе центр сбора разведданных и логистическую базу. В общей сложности за 12 дней конфликта, по информации The Daily Telegraph, удары были нанесены по более чем 40 израильским инфраструктурным объектам.

    Армия обороны Израиля отказалась комментировать попадания по военным базам, однако заверила, что все подразделения продолжали выполнять свои задачи на протяжении всей операции. По сведениям газеты, системы ПВО Израиля и США отразили около 84% иранских ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители движения «Хезболла» обвинили США в поддержке израильского удара по Ирану. Израильские истребители нарушили воздушное пространство Турции во время атаки на Иран. Израильская армия зафиксировала шестую волну ракетных пусков со стороны Ирана.

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    6 июля 2025, 10:34 • Новости дня
    Хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион гиперзвуковой ракетой
    Хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион гиперзвуковой ракетой
    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные формирования движения «Ансар Аллах» заявили о запуске баллистической ракеты «Палестина 2» по аэропорту в Израиле.

    Движение «Ансар Аллах» (хуситы), которое контролирует север Йемена, объявило о нанесении удара по израильскому аэропорту Бен-Гурион гиперзвуковой баллистической ракетой, передает РИА «Новости». Представитель хуситов Яхья Сариа в своем Telegram-канале заявил: «Ракетные силы йеменских вооруженных сил провели военную операцию, атаковав аэропорт Лод (Бен-Гурион) гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина 2».

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на воскресенье зафиксировала запуск ракеты из Йемена по территории страны. Позже израильские военные уточнили, что ракету удалось перехватить, она не достигла цели. Комментариев о возможных разрушениях или пострадавших не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы сообщили о третьей за сутки атаке на аэропорт Бен-Гурион. Хуситы ранее нанесли удар гиперзвуковой ракетой по этому аэропорту в Израиле. Хуситы также сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Йеменом.

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    7 июля 2025, 11:56 • Видео
    Прибалтика бросила вызов Китаю

    Литва и Филиппины договорились о военном альянсе против России и Китая, а глава евродипломатии и бывший премьер Эстонии Кая Каллас требует от Пекина продать ЕС редкоземельные металлы и отказать России в поддержке. Почему прибалты разбушевались?

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    6 июля 2025, 04:07 • Новости дня
    В проект соглашения по Газе включили пункт о выводе войск Израиля
    В проект соглашения по Газе включили пункт о выводе войск Израиля
    @ Mohammed Nasser/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Соглашение о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС предусматривает гарантии США и включает пункт о выводе израильских войск из палестинского анклава, сообщил эмиратский телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники.

    По словам источника Sky News Arabia американские гарантии распространяются на весь период 60-дневного перемирия, а также на время после его завершения, передает ТАСС.

    «Соглашение о прекращении огня в Газе будет включать согласованный план передислокации израильской армии в рамках подготовки к выводу войск», – говорится в сообщении.

    Документ также предполагает утверждение графика доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Ответственность за распределение грузов возложена на фонд, поддерживаемый США. Этот фонд ранее критиковался за нехватку прозрачности, политизацию гуманитарных процессов и подрыв работы Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон заявил, что Израиль согласился на условия прекращения огня в секторе Газа на 60 дней. В мае премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял план Уиткоффа по урегулированию ситуации в Газе.

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    5 июля 2025, 17:30 • Новости дня
    В Москве загорелось административное здание, эвакуировано 100 человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В двухэтажном административном здании в столице начался пожар, оттуда самостоятельно эвакуировались около 100 человек, сообщили в Главном управлении МЧС по городу.

    Пожар произошел в здании на улице Маршала Катукова, с крыши строения наблюдается белый дым, указало ведомство, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что пожарные расчеты газодымозащитной службы проводят разведку.

    По предварительной информации загорелся утеплитель вентилируемого фасада.

    Сведений о пострадавших пока нет, до прибытия огнеборцев здание покинули около 100 человек.

    Ранее в июле в центре Москвы произошел пожар на территории супермаркета, с места эвакуировались 40 человек.

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    6 июля 2025, 22:15 • Новости дня
    Шереметьево обратился к пассажирам ввиду ситуации с аэропортами

    Tекст: Ирма Каплан

    Московский аэропорт Шереметьево обратился к пассажирам с предупреждением о возможном увеличении времени обслуживания.

    «Ввиду длительных ограничений по использованию воздушного пространства 5 и 6 июля образуются единовременные вылет и прилет большого количества рейсов и пассажиров. Время обслуживания пассажиров может быть увеличено», – сказано в Telegram-канале воздушной гавани.

    Там уточнили, что пассажирам стоит приготовиться к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилет ввиду мероприятий, направленных на  обеспечение безопасности.

    В аэропорту отметили, что Шереметьево работает, рейсы на вылет и прилет обслуживаются в порядке очередности в соответствии с суточным планом.

    Кроме того, Шереметьево после временного закрытия петербургского Пулково принял обслуживание на запасной аэродром 11 рейсов, направлявшихся в Санкт-Петербург.

    Статус рейсов можно уточнить через колл-центры авиаперевозчиков, добавили в пресс-службе аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в петербургском аэропорту Пулково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В московском аэропорту Шереметьево за последние сутки задержали 241 рейс и отменили 158 рейсов.

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    4 июля 2025, 16:09 • Новости дня
    Инспекторы МАГАТЭ покинули Тегеран

    Tекст: Денис Тельманов

    Команда специалистов МАГАТЭ завершила свою миссию в Тегеране и отправилась обратно в Вену, несмотря на нестабильную обстановку последних дней.

    Инспекторы Международного агентства по атомной энергии покинули территорию Ирана, передает ТАСС. Организация официально сообщила, что команда специалистов благополучно отправилась в Вену после завершения своей работы. В заявлении подчеркивается, что инспекторы находились в Тегеране на протяжении последнего военного конфликта.

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси указал на необходимость переговоров с иранской стороной для возобновления мониторинга и проверки ядерной программы исламской республики, чтобы обеспечить прозрачность и выполнение международных обязательств.

    В сообщении организации отмечено, что безопасность сотрудников обеспечивалась на всем протяжении миссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества между Ираном и МАГАТЭ.

    Иранские службы по ядерной безопасности прекратили любые контакты с международным агентством после формального разрыва сотрудничества и инспекций.

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    5 июля 2025, 13:49 • Новости дня
    Полиция не стала возбуждать дело после драки со Смоловым

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Столичная полиция отказалась возбуждать уголовное дело после драки в кафе с участием футболиста Федора Смолова, поскольку не успели собрать все документы.

    Полиция Москвы не стала возбуждать уголовное дело по факту конфликта в кафе с участием футболиста Федора Смолова, сообщает ТАСС. В пресс-службе столичного ГУ МВД отметили: «Учитывая ограниченные законодательством сроки рассмотрения материалов, для сбора всех необходимых документов и установления обстоятельств случившегося было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела и сбора всех необходимых документов».

    В ведомстве уточнили, что проверка по данному факту продолжается, и окончательное решение будет принято после ее завершения. Кроме того, полиция отдельно проверяет сообщения СМИ о возможном вымогательстве денег у одного из участников конфликта.

    По информации полиции, 28 мая в отдел МВД по Пресненскому району поступила телефонограмма из медучреждения о госпитализации 47-летнего жителя Челябинска с телесными повреждениями. Пострадавший был опрошен в больнице, после чего вернулся лечиться по месту жительства.

    В ходе следственных действий полицейские выяснили, что между посетителями кафе на Большой Никитской улице произошел конфликт, в результате которого одному из них потребовалась медицинская помощь. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого – им оказался 35-летний футболист, который уже покинул Россию, поэтому его не удалось допросить.

    ОМВД по Пресненскому району запросил медицинские документы в Москве и Челябинске, однако до истечения срока проверки необходимая документация полностью не поступила в распоряжение полиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве опубликовали видео драки с участием футболиста Федора Смолова и посетителей ресторана «Кофемания».

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    5 июля 2025, 17:52 • Новости дня
    Армия Израиля ликвидировала бойца спецназа «Хезболла» в Ливане

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские военные провели операцию в районе поселка Айната, в результате которой был уничтожен боец элитного подразделения «Хезболла».

    Армейская пресс-служба Израиля сообщила об ударе по югу Ливана, передает ТАСС. По данным военных, целью атаки стал радикал из спецназа «Радван» военного крыла шиитской организации «Хезболла». Операция прошла в районе поселка Айната.

    Подразделение «Радван» считается элитным формированием «Хезболла», действующим преимущественно в пограничных районах. Израиль указывает на регулярные попытки организации атаковать территории страны с ливанского направления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские истребители атаковали объекты «Хезболлы» к северу от Литани. Министр обороны Израиля пригрозил уничтожить «Хезболлу». «Хезболла» обвинила США в одобрении израильского удара по Ирану.

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    5 июля 2025, 17:15 • Новости дня
    Собянин сообщил о сбитом на подлете к Москве дроне

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону российской столицы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, указал градоначальник в своем Telegram-канале.

    До этого об уничтоженных на подлете к Москве дронах сообщалось в конце июня.

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    5 июля 2025, 17:24 • Новости дня
    Два американских гуманитарных сотрудника пострадали при атаке в Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Хан-Юнисе во время раздачи продовольствия двое сотрудников американской гуманитарной организации получили ранения в результате нападения с применением гранат.

    Два американских гуманитарных работника организации GHF пострадали при атаке в секторе Газа, передает РИА «Новости». Инцидент произошел утром в центре GHF в Хан-Юнисе во время раздачи гуманитарной помощи.

    По данным GHF, нападение было целенаправленным терактом. В момент завершения раздачи продовольствия двое неизвестных бросили две гранаты в сторону американских сотрудников. Оба гуманитарных работника получили ранения различной степени тяжести.

    Информации о задержании подозреваемых или мотиве нападения пока не поступало. Организация GHF продолжает оказывать помощь пострадавшим и следит за их состоянием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН попросила признать сектор Газа зоной голода. Остро ощущается катастрофическая нехватка питания для младенцев в Газе. ООН обвинила Израиль в создании препятствий для своей работы в Палестине.

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    6 июля 2025, 20:45 • Новости дня
    Лидеры БРИКС осудили удары по Ирану и эскалацию на Ближнем Востоке

    Tекст: Ольга Иванова

    Лидеры стран БРИКС в итоговой декларации саммита в Рио-де-Жанейро выступили против военных ударов по Ирану, отметив нарушения международного права.

    Лидеры стран БРИКС по итогам саммита в Рио-де-Жанейро осудили удары по Ирану, совершённые 13 июня 2025 года, и выразили обеспокоенность ростом напряжённости на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». В итоговой декларации саммита отмечается, что эти действия нарушают международное право и Устав ООН. Лидеры также заявили о серьёзной обеспокоенности целенаправленными атаками на гражданскую инфраструктуру и ядерные объекты, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ.

    Кроме того, в итоговой декларации, принятой на встрече, лидеры БРИКС подчеркнули, что сектор Газа является неотъемлемой частью палестинских территорий. Прямая речь из документа: «Мы напоминаем, что сектор Газа – неотъемлемая часть оккупированных палестинских территорий. В связи с этим подчеркиваем важность объединения Западного берега и сектора Газа под властью Палестинской администрации».

    БРИКС призывает к уважению международного права и настаивает на необходимости прекращения атак на объекты, защищенные международными гарантиями. Лидеры объединения выражают надежду на стабилизацию ситуации в регионе и поддерживают продвижение усилий по достижению мира на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, БРИКС выразила поддержку актуальным посредническим инициативам для достижения мирного соглашения на Украине.

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    4 июля 2025, 18:20 • Новости дня
    Главы муниципалитетов обсудили семейные ценности на встрече в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве прошла тематическая встреча глав муниципалитетов, приуроченная ко Дню семьи, любви и верности, где участники поделились семейными традициями и подчеркнули важность служения родному краю.

    Мероприятие организовала Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ). На встречу прибыли представители муниципалитетов из 50 регионов России, остальные главы подключились по видеосвязи со всех субъектов страны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Тематическая встреча прошла в рамках марафона «Служение» и была посвящена примерам подлинного служения муниципальных лидеров.

    Заместитель начальника управления президента России по внутренней политике Евгений Грачев поздравил собравшихся, отметив: «День семьи, любви и верности – молодой праздник, но он всегда жил в сердце российского народа. Для нас семья – это безграничное служение, любовь и труд. Низкий поклон тем, кто совмещает профессиональное поприще и развитие своей малой родины с самым важным – воспитанием детей!»

    Глава Кировского округа Ставрополья Николай Новопашин рассказал, что воспитание пятерых детей в их семье строится на почитании родителей, взаимной любви и единении в духовной жизни. Он отметил: «Каждый момент, проведенный в кругу семьи, становится для нас ценным воспоминанием».

    Глава Налобинского сельсовета Красноярского края Маргарита Близниченко, воспитывающая шестерых детей, подчеркнула, что создание большой семьи было их с мужем мечтой с юности, и они смогли ее реализовать. Мария Рубцова, глава Малышевского округа Свердловской области, заявила, что семья – главная опора руководителя и призвала всех стремиться к многодетности.

    Руководитель Березовского поселения Омской области Татьяна Растягаева рассказала, что все ее сыновья сейчас служат на спецоперации. Она отметила, что основой семьи считают взаимную поддержку, любовь к людям и сохранение традиций. По ее словам, возвращаясь домой, дети всегда в первую очередь едут к родителям, что стало важной семейной традицией.

    Сопредседатель ВАРМСУ Галина Данильченко подчеркнула, что главы муниципалитетов не только создают комфортные условия жизни, но и показывают пример того, как верность семье и муниципалитету неразделимы.

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    7 июля 2025, 02:58 • Новости дня
    Глава Минобороны Израиля заявил об операции «Черный флаг» против хуситов

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил о начале операции против хуситов «Черный флаг», в рамках которой израильская армия атакует порты, электростанцию и судно Galaxy Leader, которые служат, по словам министра, «террористическим целям хуситов».

    «Законы Йемена похожи на законы Тегерана. В рамках операции «Черный флаг» ЦАХАЛ сейчас активно атакует террористические цели хуситского режима в портах Ходейда, А-Салиф, Рас-Исса, а также электростанцию Рас-Катиб и судно Galaxy Leader, которое хуситы захватили около двух лет назад и теперь используют в террористической деятельности на Красном море», – написал он в соцсети X.

    Кац добавил, что любой, кто попытается навредить Израилю, пострадает.

    «Хуситы продолжат платить высокую цену за свои действия», – резюмировал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 6 июня вооруженные формирования движения «Ансар Аллах» заявили о запуске баллистической ракеты «Палестина 2» по аэропорту в Израиле.

    Позже Армия обороны Израиля сообщила об ударах по военным объектам хуситов в портах Ходейда, Рас-Иса, Салиф и на электростанции Рас-Канатиб.

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    6 июля 2025, 23:46 • Новости дня
    FT узнала, когда начнутся «серьезные переговоры» об окончании войны в Газе

    Tекст: Ирма Каплан

    По данным источников Financial Times, между ХАМАС и Израилем существуют разногласия, которые требуют дополнительных переговоров, но прежде всего необходимо сделать перерыв в конфликте хотя бы на 60 дней.

    «Согласно проекту предложений, с которым ознакомилась газета, Трамп «гарантирует», что конфликт будет приостановлен на 60 дней, в течение которых 10 израильских заложников будут освобождены живыми, а тела еще 18 человек будут переданы в пять этапов», – пишет Financial Times (FT).

    В плену у ХАМАС до сих пор находятся 50 заложников, захваченных во время атаки 7 октября 2023 года. Считается, что 20 из них живы, уточняет издание.

    «В рамках соглашения в первый же день начнутся «серьезные переговоры» о прекращении войны, давнее требование ХАМАС. Посредники должны будут предоставить гарантии продления перемирия, если для достижения постоянного прекращения огня потребуется дополнительное время», – говорится в статье.

    Газета, ссылаясь на изученные черновики соглашения и слова знакомых с переговорами чиновников, пишет о том, что сторонам необходимы дополнительные переговоры для уточнения масштабов вывода израильских войск из сектора Газа в течение двухмесячного периода прекращения огня. И для определения числа и личностей палестинских заключенных, которые должны быть освобождены из израильских тюрем в обмен на заложников.

    Также считается, что между сторонами существуют разногласия по поводу механизма оказания гуманитарной помощи осажденному анклаву, и по поводу гарантий США.

    Премьер Израиля Нетаньяху отправится в Вашингтон в воскресенье, чтобы на следующий день встретиться в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом, который ясно дал понять, что выступает за прекращение огня.

    Поздно вечером в пятницу Трамп заявил, что он «очень оптимистично» настроен и что сделка может быть заключена «на следующей неделе», добавив, что «ситуация меняется изо дня в день».

    На этой неделе Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что намерен быть «очень жестким» в разговоре с Нетаньяху, когда они встретятся, но при этом предупредил ХАМАС: «Я надеюсь, что ради блага Ближнего Востока ХАМАС согласится на эту сделку, потому что лучше уже не будет – будет только хуже».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, соглашение о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и палестинским движением ХАМАС предусматривает гарантии США и включает пункт о выводе израильских войск из палестинского анклава.

    До этого Вашингтон заявил, что Израиль согласился на условия прекращения огня в секторе Газа на 60 дней. В мае премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял план Уиткоффа по урегулированию ситуации в Газе.

    Также англоязычная газета ОАЭ National предположила, что в случае успешных переговоров в Катаре Трамп объявит о перемирии между Израилем и Газой в понедельник.

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    6 июля 2025, 14:47 • Новости дня
    В Москве на Люблинской улице столкнулись два автомобиля

    Tекст: Дарья Григоренко

    Дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей произошло на Люблинской улице в Москве, сообщает дептранс.

    Как сообщили в Telegram-канале департамента транспорта, на месте ДТП работают оперативные службы города, уточняются обстоятельства и информация о пострадавших.

    В ведомстве добавили, что движение в районе аварии затруднено. Позже в пресс-службе главного управления МВД по Москве уточнили, что в столкновении участвовали две машины. По предварительным данным, один человек получил травмы, передает РИА «Новости».

    Ранее на федеральной трассе М-4 «Дон» в Липецкой области произошло ДТП, в результате которого загорелись семь автомобилей, сообщил главк МЧС России по региону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Каширском шоссе в Домодедове произошла дорожная авария с участием автобуса и шести автомобилей.

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    Как Россия готовит ВСУ окружение под Купянском

    Крохотная деревня Соболевка оказалась имеющей важнейшее значение для подготовки к освобождению ключевого города-крепости ВСУ в Харьковской области – Купянска. Почему такое произошло, как российские войска готовят окружение всей купянской группировки противника – и какие направления откроются при дальнейшем наступлении на позиции ВСУ? Подробности

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    Против кого Илон Маск создал новую американскую партию

    Миллиардер Илон Маск сделал знаковый шаг, означающий резкое усиление его интереса к политике – зарегистрировал новую партию. Эта партия может стать лишь одной из десятков партий, существующих в США, но практически никак не участвующих в политической жизни. А может испортить жизнь не только Трампу, но и многим другим. От чего все это зависит? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Прибалтика бросила вызов Китаю

      Литва и Филиппины договорились о военном альянсе против России и Китая, а глава евродипломатии и бывший премьер Эстонии Кая Каллас требует от Пекина продать ЕС редкоземельные металлы и отказать России в поддержке. Почему прибалты разбушевались?

    • Урсула и телефонные мошенники: что общего?

      Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны Европы набрать побольше долгов, чтобы помочь Украине. Это не такое глупое предложение, как может показаться на первый взгляд: Урсула знает, зачем ей это.

    • Зеленскому отказали в самом необходимом

      Пентагон подтвердил, что заморозил критически значимые для Украины поставки оружия. На этом фоне было объявлено, что президент США Дональд Трамп позвонит в Москву и Киев. Чего ждать?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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