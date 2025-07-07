Доклад Хрущева «О культе личности» нанес непоправимый удар по всемирному левому движению – настоящему левому, не нынешнему. Это было очень серьезное поражение, и оно сильно повлияло на надежды миллионов людей по всему миру «жить иначе». Последствия этой смуты мы ощущаем по сей день.21 комментарий
Кувейтская принцесса оценила бефстроганов во время визита в Москву
Представительница королевской семьи Кувейта попробовала бефстроганов в Москве
Во время первого визита в Россию представительница королевской семьи Кувейта Наваль Хумуд Ас-Сабах отметила вкус традиционного российского блюда из говядины и предложила проводить российские выставки в своей стране.
По данным ТАСС, представительница королевской семьи Кувейта шейха Наваль Хумуд Ас-Сабах впервые посетила Россию и рассказала о своих впечатлениях. Она отметила, что ранее слышала о русской кухне, а в Москве попробовала бефстроганов – блюдо из картофельного пюре, мяса и крема.
«Российские блюда вкусные. Мы познакомились поближе с русской кухней, попробовали блюдо из картофельного пюре, мяса и крема – бефстроганов», – заявила Ас-Сабах.
Она сообщила, что Кувейт поддерживает хорошие и теплые отношения с Россией. По ее мнению, проведение страновых выставок поможет еще больше укрепить сотрудничество между двумя странами. Ас-Сабах добавила, что готова приехать в Россию повторно, вместе с группой соотечественниц, чтобы расширить культурный и деловой обмен.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия предприняла шаги по сближению со странами ОПЕК и созданию координационного механизма ОПЕК+ за последние десять лет.
Россия и Кувейт рассмотрят упрощение визового режима и расширение количества прямых авиарейсов между Эль-Кувейтом и российскими городами. Кувейт поздравляет Россию с успешным проведением саммита БРИКС в Казани и принятием Казанской декларации.