Представительница королевской семьи Кувейта попробовала бефстроганов в Москве

Tекст: Денис Тельманов

По данным ТАСС, представительница королевской семьи Кувейта шейха Наваль Хумуд Ас-Сабах впервые посетила Россию и рассказала о своих впечатлениях. Она отметила, что ранее слышала о русской кухне, а в Москве попробовала бефстроганов – блюдо из картофельного пюре, мяса и крема.

«Российские блюда вкусные. Мы познакомились поближе с русской кухней, попробовали блюдо из картофельного пюре, мяса и крема – бефстроганов», – заявила Ас-Сабах.

Она сообщила, что Кувейт поддерживает хорошие и теплые отношения с Россией. По ее мнению, проведение страновых выставок поможет еще больше укрепить сотрудничество между двумя странами. Ас-Сабах добавила, что готова приехать в Россию повторно, вместе с группой соотечественниц, чтобы расширить культурный и деловой обмен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия предприняла шаги по сближению со странами ОПЕК и созданию координационного механизма ОПЕК+ за последние десять лет.

Россия и Кувейт рассмотрят упрощение визового режима и расширение количества прямых авиарейсов между Эль-Кувейтом и российскими городами. Кувейт поздравляет Россию с успешным проведением саммита БРИКС в Казани и принятием Казанской декларации.