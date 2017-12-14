Какое значение для России будет иметь объединение двух Корей

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27 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 23:17  |  vz.ru
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Турция готовится искупаться в золоте русских туристов

Турция надеется на рекордный поток туристов из России, несмотря на девальвацию рубляФото: Diego Cupolo/Zuma/Global Look Press
Стоимость путевок в Турцию выросла соразмерно росту курса доллара к рублю. В страхе перед провальным сезоном в случае еще большей нестабильности российские туроператоры пытаются договориться с турками, чтобы те снизили цены на отели. Однако Турция, потерявшая миллиарды в период закрытия российского направления, верит в золотой дождь из туристов в этом году, поэтому снижать цены не желает. Не рискуют ли турки? Подробности...
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Извинится ли Запад за клевету о «российском допинге»

Сначала Григорий Родченков изменил свою внешность, а потом и показания Фото: кадр телеканала CBS
Главный свидетель обвинений в адрес России в использовании допинга Григорий Родченков отказался от части своих утверждений – и это само по себе сенсация и скандал. По мифу о «государственной системе поддержки» допинга в России нанесен колоссальный удар. Но что это значит для всей системы демонизации России, принятой сегодня на Западе? Подробности...
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Татарстан пытается взять реванш по языковому вопросу

Добровольность изучения татарского языка в Татарстане сравнили с холокостомФото: Егор Алеев/ТАСС
В Казани опять заговорили о том, что татарский язык необходимо изучать каждому ребенку в каждой школе. Ранее точку в этом вопросе поставил Владимир Путин, но татарстанские единороссы пытаются сделать вид, что это не точка, а точка с запятой. Показательно, что их в этом поддерживают пропагандистские СМИ, финансируемые из США. Подробности...
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Для создания единой безъядерной Кореи надо выполнить одно условие

Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал больше не будить президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина ракетными пускамиФото: Korea Summit Press/ZUMA/Global Look Press
Лидеры КНДР и Южной Кореи впервые провели встречу, которую по праву можно назвать эпохальной. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин не только решили жить мирно, но и замахнулись на денуклеаризацию полуострова и даже объединение двух стран. Насколько эти громкие заявления соответствуют действительности и как скоро их смогут воплотить в жизнь? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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В любом труде человек всегда может стать режиссером своей жизни

Александр Христофоров, журналист
Герой Труда Российской Федерации – высшее звание, второе по статусу после Героя России. В преддверии Праздника весны и труда 1 мая президент Владимир Путин вручил медали пятерым россиянам с богатейшим трудовым стажем. Подробности...

Крымский мост готов, но что за ним – пока не понятно

Анатолий Цуркин, министр транспорта Крыма 2014 - 2015, председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма
Чем ближе к маю, тем ближе к открытию транспортного перехода через Керченский пролив. То, что мост и автоподходы будут открыты досрочно, не вызывает сомнений, но как будет организовано движение далее – тайна, покрытая мраком. Подробности...
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Дебилизация населения начинается с уроков литературы

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
«Трамп хороший или плохой? Был хороший, а стал плохой. Хм… Удивительно! Наверное, только прикидывался хорошим. А-а, да, точно!.. Прикидывался! Перехитрил». Вот такое понимание политики демонстрирует наше общество. Подробности...
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      В пятницу лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чже Ин провели исторические переговоры. Прямых контактов между странами не было 11 лет. По итогам межкорейского саммита была подписана совместная декларация, в которой говорится о намерении двух стран заключить мирный договор
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          Какое значение для России будет иметь объединение двух Корей

          Эта встреча действительно радует Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина   27 апреля 2018, 21:50
          Фото: Korea Summit Press Pool/Reuters
          Текст: Петр Акопов

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          Перспектива заключения мирного договора между двумя Кореями и исчезновения корейской темы из списка важнейших мировых проблем будет означать наступление нового миропорядка. И это прямо будет затрагивать не только собственно Пхеньян и Сеул, Пекин и Вашингтон – но и Москву. Каким образом и в чем здесь интересы России?

          Разделенную Корею часто называют последним реликтом холодной войны (хотя само ее разделение, как и в случае с Германией, возникло по итогам Второй мировой). Но если германское единство наступило 27 лет назад, то о корейском остается только мечтать. 35-летний Ким Чен Ын, который переступил границу с Югом, вполне может дожить до создания единого государства. И его появление в центре самого важного региона XXI века изменит очень многое во всем мире.

          Последний раз 38-ю параллель северокорейский вождь переступал в 1950 году. Но тогда Ким Ир Сен, на которого как две капли воды похож его внук, нынешний лидер КНДР, направлялся не на встречу с южнокорейским лидером, а в занятую северянами столицу Юга, Сеул. Северокорейская армия за несколько недель заняла большую часть территории Юга – и казалось, победа и объединение разделенной в 1945 году страны близки.

          Но высадка американских войск изменила ход войны. И тогда уже пришлось вмешиваться китайской армии, чтобы не допустить разгрома северян. В 1953-м зафиксировали перемирие – и с тех пор «ни войны, ни мира». При этом за 74 минувших года корейская тема периодически становилась «номером один» на мировой арене. Как это было в конце 60-х, когда северокорейцы захватили американское военное судно, вторгшееся в их территориальные воды, или в 90-е, когда США стали прессовать оказавшуюся в тяжелейшем положении КНДР. Или в последний год, когда Дональд Трамп с серьезным видом рассуждал о возможности ликвидации КНДР.

          Да, до войны дело ни разу не доходило, но громы и молнии метались с обеих сторон. Причем второй стороной в реальности выступала не Южная Корея, а США – которые своим военным присутствием на Юге, как и непризнанием существования КНДР,с и являются главным виновником и источником существования «корейской проблемы». Если сейчас в результате встречи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина начнется реальное движение в сторону не просто снятия напряженности, но и постепенного сближения, а в перспективе и объединения двух государств – что это даст России и миру?

          В чем вообще причина корейского разделения?

          На самом деле оно никогда не было естественным – как и подобное ему вьетнамское. И в нем, как и во вьетнамском, главным виновником были США, именно их присутствие мешало объединению страны. Да, это объединение произошло бы военным путем, но ведь залезали в ту же Корею американцы не из-за любви к корейцам, а из-за страха перед китайцами и русскими.

          США, воспринимавшие все происходящее в мире через призму сдерживания СССР, не могли в пятидесятых смириться с потерей своего сателлита. Ведь незадолго до этого они потеряли Китай, важнейшего партнера и союзника – после того как Мао выкинул из страны Чан Кайши. И на Корее американцы решили отыграться, получив в итоге войну с китайской армией и советской авиацией. Та война закончилась вничью, стоив жизни миллионам корейцев и китайцев, десяткам тысяч убитых американцев и их союзников. Но что подкрепляло раздел Кореи в последующие годы?

          По мнению наблюдателей, Ким Чен Ын и Мун Чже Ин сделали настоящий шаг к миру

          Вовсе не противостояние СССР и США – потому что КНДР не была нашей марионеткой. Пхеньян вообще ни от кого не зависел. С конца 50-х Ким Ир Сен стал совершенно самостоятельным правителем, на которого не имели влияния ни Москва, ни Пекин.

          Думал ли он про новое нападение на Юг? Конечно, нет – не только потому, что расплатой за первую войну стало полное разрушение всего Севера, но и потому, что на Юге теперь стояли американские войска. Да и Китай и СССР не поддержали бы военный поход. Северная Корея закрылась в себе и создала уникальное, ни на что не похожее общество чучхе, то есть опоры на собственные силы. Радикальный вариант военного коммунизма – с жесткой дисциплиной, «мы все одна семья» и «не завидуем никому на свете».

          Этот режим никому не угрожал, но продолжал находиться в состоянии войны с США. Сами США объявляли его исчадием ада и своим врагом. И одно дело, когда они говорили это про СССР, обладавший ядерным оружием и сильнейшей в мире армией, и совсем другое, когда речь шла о маленькой стране, однажды уже практически стертой с лица земли мощью американской армии. Американская угроза в отношении КНДР никуда не делась, и Кимы жили с ощущением постоянной боеготовности все эти десятилетия.

          Конечно, пока был жив СССР, у них были некие гарантии. Хотя КНДР не входила в Организацию стран Варшавского договора, понятно, что в случае нападения на северян Москва не стояла бы в стороне. Но СССР исчез, а один Китай уже не мог гарантировать безопасности северян. Они не хотели терять абсолютного суверенитета и становиться зависимыми от Китая. То есть в 90-е годы Пхеньян не захотел пойти по пути Южной Кореи – уступить часть своего суверенитета великой державе за покровительство.

          Кимы сохранили абсолютную независимость и даже сумели сами договориться с США о приостановке ядерной программы. Но американцы не выполнили свои условия, и тогда Пхеньян возобновил программу, получив в итоге и бомбу, и ракеты-носители. В итоге Северная Корея сегодня не только входит в суперэлитный клуб космических и ядерных держав, но и реально является одной из немногих стран, обладающих абсолютным суверенитетом. Сейчас она может сама определять свое будущее.

          Тем более что США явно теряют возможность разыгрывать и дальше корейскую карту. Трамп и так выжал максимум пиара из «корейской темы». Он выбил уступки из Китая, поставил полмира на уши своими намеками на возможность военной операции против Пхеньяна. Дальше нагнетать бессмысленно – особенно учитывая, что в реальности США и не рассматривали вариант нападения на КНДР. Даже если уподобиться тем недалеким людям, что искренне считают Трампа ястребом, авантюристом и поджигателем войны, невозможно было придумать ни одного серьезного аргумента в пользу американского удара по КНДР. Удар по КНДР привел бы к смерти тысяч американских военных на территории Южной Кореи. И ради чего они бы погибли?

          Теперь Трамп так же будет пытаться заработать политические очки на «корейском мире». Он уже начал, написав в своем «Твиттере», что «КОРЕЙСКОЙ ВОЙНЕ КОНЕЦ! Соединенные Штаты и их ВЕЛИКИЙ народ должны очень гордиться тем, что происходит сейчас в Корее!», а в ближайший месяц, по мере подготовки своей встречи с Кимом, продолжит рассказывать всем, каких успехов добился на корейском фронте.

          Трамп будет продавать «денуклеаризацию КНДР» – то есть якобы данное Кимом обещание отказаться от ядерного оружия. Хотя в реальности Ким имеет в виду совершенно конкретные вещи: КНДР откажется от новых испытаний ядерного оружия и ракет ради достижения мира на полуострове. Ни о каком отказе от ракетно-ядерных сил в нынешней ситуации не может быть и речи. Но сам процесс торга и переговоров с Кимом можно будет подавать как успех Трампа – смотрите, этот Ким угрожал миру, а теперь он говорит о мире и спокойствии. То, что «угрожающий миру Ким» существовал лишь в фантазиях американской пропаганды, не будет иметь для американской публики никакого значения.

          А вот для самих корейцев мечта об объединении будет становиться все более навязчивой. И Север, и Юг будут все отчетливее понимать, какое важное место могла бы занимать в мире объединенная Корея. Объединенная на первых порах – то есть на ближайшие 10–20 лет – не в единое государство, а общими интересами. Корейцы настоящие националисты и патриоты. Находясь на стыке интересов четырех великих держав – Китая, США, России и Японии – они ни в коей мере не хотят быть ничьими марионетками. И если Север и Юг договорятся об общих проектах, у них не будет проблем с поиском союзников в этих делах.

          Китай и Россия заинтересованы в постепенной интеграции двух Корей – как по экономическим, так и по геополитическим причинам. Политическое объединение Кореи – вопрос нескольких десятилетий, а вот экономическое сближение двух столь разных систем на самом деле вопрос нескольких лет. Не просто совместные предприятия, а крупные транспортные и энергетические проекты, использующие географическое положение Кореи.

          Транскорейский газопровод, единая железная дорога, переходящая в российский Транссиб и связывающая Корею с Европой, – это лишь самые заметные шаги к корейскому единству.

          80-миллионный народ, трудолюбивый, гордый, уважающий свои традиции и выше всего ценящий свою цивилизацию – хороший сосед и партнер для России в том многокрасочном мире, который мы строим.


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