Главы КНДР и Южной Кореи выпили за весну

Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин на банкете по итогам саммита в Пханмунджоме подняли бокалы вина за успех его проведения.

Как сообщает ТАСС, Мун Чжэ Ин открывая мероприятие произнес тост, в котором указал, что с встречей лидеров двух стран на Корейский полуостров «пришла настоящая весна, которую все так долго ждали».

Произнося тост, глава Южной Кореи выразил уверенность в том, что настойчивость и стремление к миру и объединению Кореи смогут привести к нужному результату.

«Уверен, что мы можем преодолеть все вызовы и достичь нашей мечты», – подчеркнул Мун Чжэ Ин.

Ким Чен Ын, в свою очередь, оценил результаты сегодняшнего саммита как «значимые».

«Мы стоим в начале новой главы истории Кореи», – отметил председатель КНДР.

С южнокорейской стороны в банкете принимают участие 26 человек. КНДР представляют 11 человек.

Как сообщает РИА «Новости», лидер КНДР Ким Чен Ын произнося тост поблагодарил президента Южной Кореи Мун Чже Ина за теплый прием.

Члены делегации из Пхеньяна вместе с партнерами по диалогу из Сеула посмотрели выступления музыкантов. На банкете выступил южнокорейский ансамбль, исполнивший традиционные песни, знакомые жителям и Севера, и Юга полуострова.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, лидеры КНДР и Южной Кореи впервые провели встречу пограничном пункте Пханмунджом: Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин не только решили жить мирно, но и замахнулись на денуклеаризацию полуострова и даже объединение двух стран.