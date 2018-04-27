Москва предложила помощь в диалоге между Кореями

Россия готова способствовать налаживанию практического взаимодействия между Северной и Южной Кореями, заявило Министерство иностранных дел.

«Готовы способствовать налаживанию практического взаимодействия между КНДР и Республикой Корея, в том числе посредством развития трехсторонней кооперации в железнодорожной, электроэнергетической, газовой и других отраслях», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

В заявлении также говорится, что межкорейский саммит Москва оценивает как значимый шаг к «национальному примирению и установлению прочных взаимосвязей, имеющих самостоятельную ценность».

МИД отметил, что саммит подтвердил настрой сторон на интенсификацию политико-дипломатического процесса решения всего комплекса проблем Корейского полуострова, включая ядерную.

«Продолжим в координации с вовлеченными странами прилагать усилия на данном направлении в русле российско-китайской «дорожной карты» корейского урегулирования», – говорится в заявлении.

Напомним, Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи.

По итогам встречи на высшем уровне КНДР и Южная Корея подписали совместную декларацию и объявили о старте полной денуклеаризации Корейского полуострова. В Кремле заметили, что новости, поступающие с межкорейского саммита, являются очень позитивными. Американский президент Дональд Трамп назвал встречу лидеров Корей исторической.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об итогах эпохальной встречи.